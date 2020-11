Vaimonsa menettänyt Kurre Westerlund nosti esiin kuoleman vaietun puolen – kipeä tilanne on monille tuttu

Kurre Westerlundin arki otti aivan uuden suunnan, kun Kirsi-vaimo nukkui pois viime toukokuussa.

Tanssii tähtien kanssa -kisassa nähdään tänään hyväntekeväisyyslähetys. Roosa nauha -jakso tehdään yhteistyössä Syöpäsäätiön kanssa. Säätiö kerää lähetyksessä lahjoituksia suomalaisen syöpätutkimuksen turvaamiseksi.

Haastateltavina suorassa lähetyksessä ovat muun muassa suuren menetyksen tänä vuonna kokeneet Marco Bjurström ja Kurre Westerlund.

IS tapasi Westerlundin ennen lähetystä.

– Olen voinut hyvin. Jossain kohtaa oli aaltoliikettä, mutta nyt minulla on paljon uusia projekteja. Kirjoitan omaa blogia ja panostan siihen. Sitä kautta puran myös tuntojani, Westerlund kertoo IS:lle.

– Teen myös koko ajan uutta musaa. Ensi vuosi on iso juhlavuosi, kun Jäit sateen taa -biisin julkaisusta tulee 30 vuotta.

Muutakin tekemistä on riittänyt. Westerlund ei osannut aavistaakaan, kuinka paljon byrokratiaa hän joutui hoitamaan vaimonsa kuoleman jälkeen.

– Minulla oli onneksi tosi hyvä juristi apuna. Hänellä oli paljon pointteja, mitä pitää tehdä. Nyt kaikki on hoidettu. Mutta byrokratia, sitä vihaan, vaikka en normaalisti halua käyttää vihata-sanaa missään yhteydessä.

– Se ei ole vain sitä, että käyt toisen tavaroita läpi. Sitä luulee, että on tehnyt kaikki asiat, mutta aina tulee jotain uutta. Aina puuttuu joku paperi. Byrokratia on Suomessa ihan kauheata. Annan neuvon, jos joku muukin joutuu tähän tilanteeseeen: mieluummin maksaa pienen summan ammatti-ihmiselle. Sä laitat vaan nimeä papereihin. Silloin ne tulee hoidettua. Ammattijuristi tietää, mitä papereita pitää olla, ja mihin ja kenelle ne pitää lähettää.

Myös arjen asioita piti opetella.

– Arki on hirveää sähläämistä. Asun pojan kanssa ja kaikki on mennyt hyvin. Hän on hyvin omatoiminen. Mutta kyllä mä myönnän, että esimerkiksi pesukoneet olivat mulle aivan uusia. En ole aiemmin niitä hoitanut. Ihan piti nöyränä alkaa katsella niitä. Enhän mä kaupassa käydessä edes tiennyt, missä on astianpesukoneen pesunapit. Opin joka viikko uusia asioita. Se kasvattaa. Meni arvot uusiksi, mutta ihan positiivisella tavalla.