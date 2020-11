Image: Tällaista on Markus Räikkösen arki pääministerin puolisona – ystävä pani merkille isän lystikkään kasvatustyylin Emma-tyttären kanssa

Pääministeri Sanna Marinin puoliso Markus Räikkönen avautuu Imagen tuoreessa haastattelussa elämästään, urastaan ja parisuhteestaan.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) puoliso Markus Räikkönen pysytteli ensi alkuun poissa parrasvaloista, mutta alkaa pikkuhiljaa tottua julkisuuteen. Näin hän totesi Imagelle, joka julkaisi hänestä vastikään kattavan artikkelin.

Artikkelissa pääsi ääneen myös pariskunnan läheinen ystävä ja sdp:n kansanedustaja Ilmari Nurminen. Nurminen kertoi lehdelle toisinaan kadehtivansa Marinin ja Räikkösen suhdetta.

– Kun mietin teitä, mieleeni tulee ensimmäiseksi vahva tiimi. Se tarkoittaa sitä, että asiat suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä. Olen huomannut, että kun toinen teistä tekee jotain, toinen voi jatkaa siitä, mihin toinen on jäänyt, eikä toisen tarvitse edes sanoa mitään. Se merkitsee myös sitä, että on valmis joustamaan toisen puolesta ja toisaalta tekemään lähes ihan mitä vain toisen puolesta, Nurminen kertoi puhuneensa Marinin ja Räikkösen häissä.

Kansanedustaja Ilmari Nurminen on huomannut, että vaikka Sanna Marin on hyvin itsenäinen ja tekee linjauksensa yksin, hänen on mahdollista tukeutua puolisoonsa Markukseen kaikessa. Näin kertoo Image.­

Marinin ja Räikkösen häitä tanssittiin elokuun ensimmäisenä lauantaina Kesärannassa. Pariskunta on pitänyt yhtä jo 16 vuoden ajan. He tapasivat toisensa vuonna 2004 kapakassa Tampereella. Räikkönen on sieltä kotoisin ja Marin on varttunut naapuripitäjässä Pirkkalassa.

– Hän oli aina hieman vakavampi kuin ystävänsä, Räikkönen kuvaili nuorta Marinia Voguelle huhtikuussa.

Vuonna 2005 nuoripari muutti yhteiseen kotiin Tampereelle.

– Olemme eläneet yhdessä nuoruutemme, varttuneet aikuisiksi ja kasvaneet vanhemmiksi rakkaalle tyttärellemme. Kaikista ihmisistä Sinä olet minulle se oikea. Kiitos, että olet vierelläni, Marin kirjoitti Instagramissa häitä seuranneena päivänä.

Yli vuosikymmenen ajan kahdestaan eläneen parin elämä muuttui tammikuussa 2018, jolloin esikoinen Emma Amalia syntyi.

Imagen mukaan Marin totesi ystävälleen Ilmari Nurmiselle, että Markuksesta tulee hyvä isä jo ennen kuin Emma oli vielä syntynytkään.

Kerran Nurminen kuuli, kun Emma lauloi isänsä kanssa Ukko Nooaa.

”Ukko Nooa, ukko Nooa, oli hyvä tyyppi.” Vanhat sanat olivat alkaneet ärsyttää Räikköstä, joten hän keksi uudet, Imagessa kirjoitetaan.

Sdp:n kansanedusta Ilmari Nurminen on pääministerin pitkäaikainen ystävä.­

Räikkönen kertoi IS:n taannoisessa haastattelussa, että perheen arki rullaa hyvin työkiireistä huolimatta.

– Elämme nykyaikaa, jossa molempien vanhempien on päästävä tekemään omaa uraa, mutta toisaalta myös joustettava, jotta perhe toimii ja on hyvä kokonaisuus, Räikkönen kommentoi viime joulukuussa.

Marinin perhe asuu tällä hetkellä pääasiassa Tampereella, mutta viikonloput kuluvat myös pääministerin virka-asunnolla Helsingin Meilahdessa.

Toistaiseksi Räikkönen viettää osan ajasta Tampereella Emman kanssa, mutta kertoo Imagelle, että perhe saattaa muuttaa vuodenvaihteessa pysyvästi Helsinkiin. Entisenä jalkapalloilijanakin tunnettu Räikkönen kertoo käyvänsä Emman kanssa puistossa lähes päivittäin.

– Pallo pysyy Emman hallussa jo aika hyvin. Muutenkin Emma haluaa tehdä asiat itse. Silloinkin, kun ne ovat vähän vaikeita, Imagessa kirjoitetaan.