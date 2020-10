Diana Neumann meni naimisiin! Vaihtoi samalla sukunimensä: ”Kukaan ei tiennyt tästä ennalta”

Diana Neumann on nyt Diana Sillfors, sillä hän avioitui pitkäaikaisen kihlattunsa Rami Sillforsin kanssa pyhäinpäivän aattona.

Diana Neumann on nyt tuore rouva Sillfors.­

Diana Neumann ja Rami Sillfors vihittiin perjantaina Helsingin maistraatissa.

– Olemme erittäin onnellisia. Tämä jollain tavoin vahvisti pitkän suhteen, tuore rouva Sillfors kertoo häämatkalta.

Sitä vietetään näin korona-ajan sanelemana mökillä.

– Olimme jo aikaa sitten miettineet menevämme joskus naimisiin ihan kahdestaan. Näin nyt sitten myös tehtiin. Kukaan ei tiennyt tästä ennalta paitsi pojat, jotka olivat paikalla todistajina, Diana kertoo.

Hänen poikansa Noel, 15, ja Miska, 14, ovat avioliitosta muusikko Nipa Neumannin kanssa. Myös tuoreella aviomiehellä on poika aiemmasta liitostaan.

– Miska toimi sormuspoikana ja isommat pojat olivat Ramin bestmaneja.

Pari vihittiin perjantaina.­

Tärkeintä oli avioitua, sen kummempaa juhlintaa ei tässä tilanteessa kaivattu.

– Emme kumpikaan tarvinneet ympärillemme isoa hössötystä enää näin toisella kertaa.

Takana on kymmenisen vuotta yhteiseloa, josta kihloissa on oltu yhdeksän vuotta. Diana otti miehensä sukunimen.

– Pojat ovat tyytyväisiä tähän ratkaisuun, heille on itsestään selvää, että vaihdoin sukunimeä, poikansa aina kaikessa huomioiva Diana sanoo.

Perhe ei ole antanut koronan kuihduttaa kaikkea juhlintaa.

– Olemme yrittäneet etsiä ilon aiheita koronarajoitusten keskellä.

Onneksi niitä on nyt osunut kohdalle pitkin pimenevää syksyä. Syyskuussa vietettiin Noelin rippijuhlaa.

– Nyt menimme naimisiin ja ensi viikolla täytän 50 vuotta. Kaikki juhlat vietetään nyt ihan pienessä piirissä. Se sopii meille.

Pienemmätkin ilonaiheet piristävät näinä aikoina.

– Meillä on ollut paljon menetyksiä ja surua viime vuosina, joten on kivaa, että välillä on jotain hyvääkin, Diana toteaa.

Hän työskentelee entiseen tapaan kampaajana Helsingin keskustassa, mutta on muuttanut Ratakadulta Kasarmikadulle.