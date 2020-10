Kommentti: Tällainen mies Sean Connery oli kulissien takana

Sir Sean Connerysta huomasi, että hänellä oli sydämen sivistystä, Ilta-Sanomien Rita Tainola kirjoittaa.

Tieto näyttelijä Sean Conneryn kuolemasta oli kuin joku olisi tikarilla pistänyt. Menin aivan hiljaiseksi ja pudistin päätäni. Jotenkin sitä on ajatellut, ettei agentti 007 – James Bond – voi koskaan kuolla. Eikä hän kuolekaan. Bond elää valkokankailla edelleen ja Connery säilyy muistoissamme.

Vaikka lukuisten roolien mies, Sir Sean Connery, ei ole enää keskuudessamme, hänen perintönsä elää.

Silti uutinen hänen kuolemastaan teki minut hieman surulliseksi. Uutisen luettuani Conneryn kasvot ja miellyttävä ääni putkahtivat mieleeni. Ihminen, joka on joskus Conneryn tavannut, ei unohda miestä koskaan.

Yli 40 vuotta kestäneen toimittajaurani aikana ehdin tavata Conneryn niin töiden puolesta kuin yksityisesti. Ja aina hän oli herrasmies ja tapaaminen oli miellyttävä.

Haastattelutilanteissa Connery ei koskaan esittänyt kyllästymisen merkkejä, vaikka joutui vastaamaan toistuvasti samoihin kysymyksiin. Legendaarisella näyttelijällä oli myös aina leikkisällä tavalla pilke silmäkulmassa. Jokainen kohtaaminen Conneryn kanssa oli tapaus ja yksikään tapaaminen ei jättänyt ketään kylmäksi.

Yksityisesti Connery oli tietysti myös herrasmies ja lyömätön tarinankertoja. Hänen karismansa puri niin, että astuessaan huoneeseen kaikki huomasivat hänet. Mies oli kohtelias, oivallinen ja nokkela keskustelija. Huomasi, että Connerylla oli sydämen sivistystä.

Kerran Bahamalla ollessani, olin aamulla lenkillä. Golfintoilija Connerylla on Lyford Cay -alueella golfkentän kolmannen tiin kohdalla Out of Bounds -niminen huvila. Juuri ohittaessani Conneryn huvilaa, hän astui ovesta ulos hakemaan pihatielleen heitettyä sanomalehteä. Connerylla oli valkoinen froteeaamutakki yllään. Hyvä, etten kompastunut, sillä hän oli niin komea. Toivotin hyvää huomenta, vaihdoimme muutaman sanan, jonka jälkeen hän kääntyi ja meni takaisin taloonsa. Minä jatkoin lenkkiä, mutta kesti hetken ennen kuin sain juoksurytmistä kiinni.

Sellainen oli Sean Connery, vaikuttava, karismaattinen, kohtelias, ystävällinen, unohtumaton. Legenda.