LeAnn Rimes poseerasi täysin alasti Instagramissa: ”On aika olla häpeämättömän rehellinen”

Laulajatähti kertoo taistelustaan ihosairaus psoriasista vastaan.

LeAnn Rimes on yhdysvaltalainen country-laulaja.­

Yhdysvaltalainen laulajatähti LeAnn Rimes julkaisi torstaina Instagramissa alastonkuvan, jonka yhteydessä hän puhuu avoimesti taistelustaan ihosairaus psoriasista vastaan. Torstaina vietettiin Maailman psoriasispäivää.

Psoriasikseen liittyvät iho-oireet ilmenevät punoittavina ja hilseilevinä läiskinä, joita voi olla ympäri kehoa, ja joihin voi liittyä kutinaa.

Instagramissa julkaisemansa kuvan perusteella LeAnn Rimesin psoriasisoireet ovat keskittyneet erityisesti hänen selän, pakaroiden ja reisien alueelle.

Kuvan yhteydessä Rimes kertoo taistelleensa ihosairautta vastaan jo pitkään ja ulostulonsa asiassa olevan suuri helpotus.

– Tarvitsin tätä. Koko kehoni – mieleni ja sieluni tarvitsi tätä kipeästi.

– Musiikki on ollut minun lahjani, ja siksi olen täällä. Mutta haluan antaa äänen myös muille ominaisuuksilleni. Ja haluan antaa äänen asialle, jonka kanssa niin monet muutkin joutuvat selviytymään. Tämä on viimeinkin minun aikani olla häpeämättömän rehellinen siitä, mitä psoriasis on, ja miltä se näyttää.

Yhdysvaltalaismedia CNN:n mukaan fanit kehuivat LeAnn Rimesia tämän rohkeudesta tuoda vaikea asia esille. Fanien mukaan Rimesin kuva ja tarina saivat heidät tuntemaan itsensä vähemmän yksinäisiksi omien ongelmiensa kanssa.

Psoriasisliiton mukaan psoriasista sairastavien riski sairastua mielenterveysongelmiin on lähes kaksi kertaa suurempi kuin terveiden samanikäisten. Mielenterveyteen vaikuttavat muun muassa prosiasiksen aiheuttamat ulkonäköpaineet ja itsetunto-ongelmat.

Psoriasiksesta kärsii noin kaksi prosenttia suomalaisista.