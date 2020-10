Susanna Laine yllätettiin toden teolla viimeisessä Puoli seitsemän -jaksossaan – läksiäislahja ei mahtunut edes samaan huoneeseen

Tv-juontaja Susanna Laine veti tänään perjantaina viimeisen Puoli seitsemän -jaksonsa Ylellä.

Rakastettu tv-juontaja Susanna Laine yllätti katsojat muutama kuukausi takaperin kertomalla, että aikoo päättää uransa Ylen Puoli seitsemän -ohjelman juontajana. Laine ehti työskennellä pestissä kuuden vuoden ajan.

Laineen viimeinen suora lähetys oli tänään perjantaina.

– Mua ei oo jännittänyt näin paljoa sen jälkeen, kun mä aloitin tän ohjelman kuusi vuotta ja kuukausi sitten-

– Mä en tiedä yhtään, mitä tulee tapahtumaan, Laine hihkui lähetyksen alussa.

Jakson vieraana nähtiin näyttelijä Anu Sinisalo, jota Laine ryhtyi käsikirjoituksen mukaan kuulustelemaan. Laineen yllätykseksi tilanne kääntyikin päälaelleen ja hän joutui itse kuulustelun kohteeksi.

– Tämä oli supersiistiä päästä kuulusteltavaksi. Ja vielä sinä siinä, minun idoli, Laine totesi häkeltyneenä Sinisalolle.

Lähetyksen lopussa tilanne vakavoitui, kun Laine halusi kiittää sekä katsojia että aisapariaan Mikko Kekäläistä.

– Haluan kiittää katsojia, on ollut ihanaa tehdä tätä ohjelmaa. Olen saanut kehittyä ja kasvaa Mikko sun rinnalla. Sä olet mua koutsannut hienosti matkan varrella. Kiitos katsojat, että olette eläneet niin paljon mukana.

– On ollut unohtumatonta.

Lähetyksen lopuksi Kekäläinen totesi, että heidän läksiäislahjansa oli niin suuri, ettei se mahdu ojennettavaksi, vaan se löytyy yläkerran studiosta. Laine oli silmin nähden puulla päähän lyöty.

– Häh?!

Läksiäislahja oli Let the Sunshine in -kappale Diandran esittämänä. Esityksen taustalla pyöri klippejä Laineen juonnoista ohjelmassa.

Laine on kertonut IS:lle lopettamispäätöksensä syyksi sen, että on ollut viime aikoina kovin väsynyt työkiireiden takia.

Puoli seitsemän -ohjelman ohella Susanna paahtoi viikonloput työkeikoilla, eikä hän ollut pitänyt kunnolla vapaata vuosiin.

– Huomasin viime joululomalla hokevani koko ajan itselleni, että lepää, lepää, lepää. Koko kahden viikon lomani meni siihen, että yritin vain rentoutua, jotta jaksan taas rutistaa koko kevään, Susanna kertoi IS:lle aiemmin.

Maanantaista eteenpäin Laineen tilalla nähdään Ella Kanninen. Kanninen on nähty ohjelman juontajana aiemminkin vuosina 2013 ja 2014. Kanninen on tullut tutuksi myös Tanssii tähtien kanssa -ohjelman juontajana.