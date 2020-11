Konsta Hietanen avautuu podcastissa viisilapsisen perheen haastavista vuosista – ajautuivat Aami-puolisonsa kanssa aikanaan tiukkaan ratkaisuun

Konsta Hietanen kertoo radiojuontaja Aki Linnanahteen podcastissa perheensä hektisestä arjesta. Hietasella ja hänen Aami-puolisollaan on viisi lasta.

Tuoreessa Aki Linnanahde Show’ssa kuulumisiaan radiojuontaja Aki Linnanahteelle saapuu kertomaan laulaja Konsta Hietanen.

Hiljattain levytyssopimuksen Universal Musicille allekirjoittanut Hietanen kertoo Linnanahteelle kuinka arki Tähdet, tähdet -ohjelman voiton jälkeen on ollut vielä tavallistakin hektisempää. Lentoon lähteneen musiikkiuran ohella Hietanen nähdään edelleen muun muassa Salatut elämät -suosikkisarjan näyttelijäkaartissa.

Linnanahde ihmetteleekin, miten Hietasen arjessa on aikaa paitsi kaikille uusille työkuvioille, myös perheelle. Hietasella ja hänen Aami-puolisollaan on nimittäin viisi lasta.

– Lapset palauttaa maan pinnalle saman tien. Tähdet, tähdet -finaalin voiton jälkeen ensin alettiin tekemään normaaleja aamutoimia lasten kanssa ja sitten oli lunta tullut maahan, niin piti alkaa jo miettimään renkaan vaihtoa. Että niin lähti rocktähden elämä käyntiin voittosunnuntain jäljiltä, Hietanen nauraa podcastissa.

– Ei tässä vapaa-aikaa ole eikä ole ollut vähään aikaan, hän kuitenkin paljastaa.

Hietanen nousi aikanaan julkisuuteen jo lapsena, kun hän voitti siihen aikaan suositun Tenavatähti-laulukilpailun ja näytteli Poika ja Ilves -elokuvan pääroolissa. Sittemmin Hietanen on luonut uraa paitsi laulajana ja näyttelijänä, myös Veikkausliiga-tason jalkapalloilijana. Kaiken tämän ohella Hietanen on työskennellyt myös personal trainerina, tehnyt opettajan sijaisuuksia ja ollut isä viidelle lapselleen.

Hietanen kertookin Linnanahteelle, että töiden ohella aikaa perheelle ei ole aina tuntunut riittävän. Myös taloudelliset vaikeudet ovat aikanaan piinanneet perhettä, kun tulot laskivat ja samalla kulut nousivat.

– Futis toimi ihan hyvin perheen isälle. Sitten siinä vaiheessa, kun kaksi viimeistä kautta veikkausliigassa tuli kaikki palkat selkeästi alaspäin ja samalla meidän perheen kulut koko ajan nousivat, sain personal trainerin hommaa siihen. Sitten oli taas kaksi työtä ja vähemmän aikaa lapsille, Hietanen selittää.

– Sama se oli musiikissa. Tein musahommia ja opettajan sijaisuuksia. Painoin kahta aikaa vievää hommaa, hän jatkaa.

Hietanen osoittaa podcastissa kiitoksensa myös Aami-puolisolleen, joka on mahdollistanut Hietaselle vuosien varrella kiivaan työtahdin jäämällä itse pääosin kotiin perheen viiden lapsen kanssa.

– Ei nämä alat mahdottomia ole isonkaan perheen isälle. Se vaan vaatii sen järkälemäisen vahvan tyypin sinne kotiin sen toisen osapuolen. Mun vaimo on sellainen, joka on aina halunnut äidiksi. Me päätettiin jo silloin ennen ensimmäistä lasta, että laitetaan vasta kolmevuotiaana päiväkotiin. Että vaikka kuinka tuntuisi talous ja kaikki tuntuisi, että miten se onnistuu, niin ainakin koitetaan taistella viimeiseen asti että niin pystytään tekemään, Hietanen paljastaa.

– Hän on sitten ollut muutamaa pientä poikkeusta lukuun ottamatta kotona sen 12-13 vuotta. Se yhtälö on helpottanut mua ihan hirveästi ja olen todella onnellinen siitä, hän kiittelee puolisoaan.

Konsta ja Aami Hietanen ovat pitäneet yhtä teini-ikäisistä asti. He menivät naimisiin vuonna 2008. Pariskunnan perheeseen kuuluu 12-, 10-, 8-, ja 6-vuotiaat pojat, sekä 2-vuotias tytär.