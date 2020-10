Podcast: Konsta Hietanen avoimena uransa vaikeuksista – tienasi pahimmillaan vain 500 euroa kuukaudessa

Konsta Hietanen kertoo tuoreessa Aki Linnanahde Show’n jaksosta ajasta, jolloin hän tienasi jalkapalloilijana vain 500 euroa kuukaudessa.

Konsta Hietanen on ehtinyt tehdä urallaan monen laista.­

Konsta Hietasen ura on lähtenyt räjähdysmäiseen nousuun sen jälkeen, kun hän hurmasi television katsojat Tähdet, tähdet -ohjelmassa tänä syksynä. Ohjelman voittajaksi kruunattu Hietanen kirjoitti hiljattain levytyssopimuksen Universal Musicin kanssa ja pääsee näin ollen vihdoin toteuttamaan unelmiaan musiikin saralla.

Aina Hietasella ei kuitenkaan ole mennyt yhtä hyvin. Lapsitähtenä julkisuuteen noussut Hietanen on vuosien varrella luonut uraa niin jalkapalloilijana, näyttelijänä, personal trainerina, muusikkona kuin sijaisopettajanakin. Kiivas työtahti on ollut edellytys sille, että Hietasen ja hänen Aami-puolisonsa viisilapsinen perhe on tullut taloudellisesti toimeen.

Hietanen paljastaa, ettei uralla ole aina mennyt yhtä hyvin kuin nyt.­

Radiojuontaja Aki Linnanahteen Aki Linnanahde Show -podcastin tuoreimmassa jaksossa Hietanen kertookin avoimesti ajasta, jolloin laulajan tulot eivät päätä huimanneet. Linnanahde tiedusteleekin Hietaselta, olisiko tämä kenties tahkonut enemmän rahaa, mikäli hän olisi tehnyt urallaan erilaisia valintoja.

– Et sä ainakaan rahan perässä selvästi ole. Noi valinnat mitä sä olet tehnyt. Tuntuu, että siinä Poika ja Ilves -elokuvan vaiheessa se rata olisi tuottanut sulle nopealla tähtäimellä enemmän rahaa kuin siinä kohtaa jalkapalloura, Linnanahde toteaa Hietaselle viitaten miehen valintaan lähteä kokeilemaan siipiään ammattijalkapalloilijana näyttelijänuran sijaan.

– Se on ihan positiivinen piirre tällä alalla, jos ei juokse rahan perässä. Mutta olisi todellakin tuottanut. Kaikin puolin mä olen aika haastavilla aloilla ollut, jos rahaa miettii. Sellaisella kolme tonnia kuussa olisi selvinnyt, kun lapsia rupesi tulemaan, Hietanen toteaa.

Hietanen kruunattiin muutama viikko sitten Tähdet, tähdet -ohjelman voittajaksi.­

Hietanen paljastaa, että solmiessaan ensimmäisen pelaajasopimuksensa Veikkausliigassa hänen kuukausipalkkansa oli vain 500 euroa. Hiljalleen Hietasen tulot kuitenkin nousivat, mutta varsin pian Veikkausliigan taloudelliset vaikeudet aiheuttivat sen, että tulotaso romahti jälleen.

– Ensimmäinen veikkausliigadiilini oli vielä aika junnupelaajana 500 euroa kuussa. Sitten sä rupeat sitä kasvattamaan kuin missä työssä konsanaan. Meinaat, että jos peliesitykset ei huonone, niin ei se ainakaan sieltä putoaisi, Hietanen muistelee podcastissa.

– Sitten kun se pyramidi alkoi tulla taas takaisin päin, niin rupesihan sitä ihan käytännön järkeäkin miettimään. Urheilu kuitenkin vie niin paljon. Samahan se on musiikissa. Mutta siellä on just tällaisia tyyppejä, että minä teen tätä joka tapauksessa, vaikkei tässä ole mitään järkeä, hän jatkaa.

Hietanen muistelee podcastissa aikaa, jolloin hän teki samanaikaisesti keikkamuusikon töitä viikonloppuisin ja opettajan sijaisuuksia arkipäivisin. Keikoilla hänen seuranaan oli hänen ystävänsä Erno Rosenberg, jonka kanssa he kiersivät kuppiloissa ympäri Suomen.

– Pohdin silloin Ernolle ääneen, että vieköhän tää johonkin. Että onhan tää aika sairasta, jos ei tämä mihinkään johda, Hietanen kertoo.

Konsta Hietanen on ehtinyt tehdä urallaan monen laista.­

Hietanen kertoi IS:lle Tähdet, tähdet -voittonsa jälkeen tehneensä vuosien varrella lukuisia keikkoja muiden töiden ohella, jotta voisi elättää perheensä. Vapaa-aikaa viiden lapsen isälle ei juuri liiennyt.

– Kahdeksaan vuoteen tuli heitettyä yli tuhat keikkaa. Olin viettänyt tien päällä jo pitkään ja mietin, että johtaako tämä rehkiminen mihinkään. En sano, että se oli epätoivon hetki, mutta todella väsynyt hetki, Hietanen kertoi tuolloin.

– Se aika oli sellaista, että tuli niitä notkahduksia. Saattoi olla, ettei ollut keikkoja, tai olisi oikeasti ollut todella loman tarpeessa. Nythän homma on ihan eri, mutta silloin keikka oli vedettävä, oli mies missä kunnossa tahansa. Oli painettava kaikki mitä pystyi, kun perheen toimeentulo riippui siitä, hän jatkoi.

Konsta Hietanen tuli tunnetuksi koko kansalle voitettuaan Tenavatähti-kilpailun vuonna 1994. Neljä vuotta myöhemmin hän näytteli menestyselokuvassa Poika ja ilves, josta hänelle lohkesi jo tuolloin parhaan miespääosan Jussi-ehdokkuus.

Laulaminen ja näytteleminen maistui, mutta teini-ikäistä Hietasta kiinnosti tuolloin jalkapallo. Tie vei Veikkausliigaan, jossa hän pelasi FC Lahdessa ja MyPassa kaudet 2006–2013. Tällä hetkellä Hietanen keskittyy taas täysillä musiikkiuraansa, jonka ohella hänet nähdään myös Salatut elämät -suosikkisarjan näyttelijäkaartissa.