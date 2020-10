Kuoleman edessä ei ole sanoja. Miten sureva tulee kohdata? Läheisensä menettäneet Hilkka Ahde, Eero Heinäluoma ja Salla Paajanen kertovat.

Se oli kaunis näky.

Olohuoneessa oli paljon valkoisia kukkia.

Kukkia oli niin valtavasti, että niitä piti laittaa myös kannuihin ja lasipurkkeihin.

– Onneksi minulla oli tytär, joka avasi kukkapaketteja aamusta iltaan, Hilkka Ahde muistelee päiviä miehensä Matti Ahteen poismenon jälkeen.

Ministeri Matti Ahde kuoli haimasyöpään kotonaan 20. joulukuuta 2019.

Oli aamuyö.

Ystävät ja kollegat ottivat osaa suruun ja lähettivät Hilkka Ahteelle pääosin valkoisia kukkia.

– Se lämmitti hirveästi, Hilkka Ahde kertoo.

Samana iltana kun Matti Ahde kuoli, perheystävät Riitta ja Hannu tulivat käymään. He toivat Hilkalle lohta, salaattia ja viinipullon.

– Kävimme yhdessä asioita läpi. Se oli ollut kaoottinen päivä, Hilkka Ahde kertoo.

Kahden päivän kuluttua Elina-serkku toi lihapiirakan.

Hilkka Ahde on siitä vieläkin kiitollinen. Läheisen menettäneeltä pitäisi hänen mielestään muistaa kysyä, onko hän syönyt mitään.

Matti Ahde (1945–2019) teki pitkän uran politiikassa mm. ministerinä ja eduskunnan puhemiehenä. Kuva Hilkka-vaimon kanssa on vuodelta 1990.­

Oli monia, jotka kulkivat rinnalla. Ystävät soittivat ja tulivat kylään. Se oli Hilkka Ahteesta onni.

– Surevaa ei pidä pelätä eikä jättää yksin.

– On tärkeää, mitä enemmän sureva saa käydä läpi vainajan viimeisiä hetkiä.

Aluksi Hilkka Ahde mietti, miten muut suhtautuvat surevaan ja uskaltaako hän lähteä kotoa minnekään. Mutta ihmiset lähestyivät kadulla rohkeasti. Naapuritkin muistivat.

– Ei tarvitse mitään muuta sanoa kuin otan osaa tai halata. Sureva tietää, mitä toinen tarkoittaa, Hilkka Ahde kertoo.

” Matti kuoli hyvin kauniisti.

Myös kuunteleminen on tärkeää. Tapahtuneen läpi käyminen on terapeuttista. Hilkasta oli ihanaa, kun ihmiset muistelivat Mattia ja hänen elämäänsä.

– En antaisi muuta neuvoa surevan kohtaamiseen kuin puhetta, Hilkka Ahde sanoo.

– Matti kuoli hyvin kauniisti. Kerroin viimeisistä hetkistä kaikille. Viimeisen päivän kulun – ja sitä edellisten päivien.

Muistot koskettavat. Hilkka Ahde kertoo, että tunteet ovat vieläkin pinnassa. Edesmenneen puolison muisteleminen itkettää nytkin.

Hilkka Ahde on säilyttänyt kaikki ihmisten lähettämät adressit, viestit ja kirjeet. Hän aikoo käydä ne läpi, kun voimat riittävät.

– Minua ei jätetty yksin, ja olen siitä äärimmäisen kiitollinen.

– On tärkeää, että sureva kokee, että häntä ei pelätä eikä häntä ole unohdettu.

Miehensä kuoleman jälkeen Hilkka Ahde on ollut äitinsä omaishoitaja. He asuvat yhdessä.

Suru puolison menettämisestä ei ole hellittänyt, vaikka luopumisen aika kesti pitkään. Matti Ahde sairasti lähes kolme vuotta.

– Ehdin valmistautua suruun pitkään, mutta ikävä Matin kuoleman jälkeen on ollut yllätys.

– Ikävä lisääntyy koko ajan, Hilkka Ahde kertoo.

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma jäi leskeksi 59-vuotiaana, kun hänen vaimonsa Satu kuoli syöpään.­

”On todella tärkeää, ettei möykky jää sisälle”

Happy journey, onnellista matkaa.

Metropoliitta Ambrosiuksen sanat kiteyttivät Satu Siitonen-Heinäluoman muistotilaisuuden tammikuussa 2015.

Ortodoksipiispa tarkoitti, että elämä jatkuu – myös vainajan elämä, mutta jossakin toisessa muodossa.

– Oli äärimmäisen lohduttava ajatus, ettei kaikki pääty poismenoon, europarlamentaarikko Eero Heinäluoma sanoo.

– Sadun elämä jatkuu ja hänen elämänsä jatkuu myös meidän muiden toiminnassa, lapset vievät eteenpäin poismenneen ajatuksia, Eero Heinäluoma sanoo.

Satu Siitonen-Heinäluoma kuoli nopeasti edenneeseen syöpään.

Surun hetkellä keskustelut ortodoksipiispa isä Ambrosiuksen kanssa antoivat Eero Heinäluomalle voimaa. Oli onni omata sellainen ystävä.

– Oli lohdullista kuulla, ettei kaikki pääty synkkään pudotukseen, vaan siellä toisessa päässä on valo, Eero Heinäluoma kertoo.

Mustina hetkinä läheiset auttoivat arjessa. Keväällä omakotitalossa oli paljon puuhaa. Ystävät tulivat tekemään pihatyöt.

– Paitsi konkreettinen teko, myös ajatus oli tärkeä, Eero Heinäluoma sanoo.

Suruaikana Eero Heinäluoma sai paljon tukea ja lohdutusta ystäviltä ja ventovierailta.

” Jokainen hoitaa tunnemyrskyn omalla tavallaan.

– En tiedä, oliko minulla hyvää tuuria mukana, mutta ihmiset suhtautuivat suurella empatialla. Se oli tärkeä tekijä omassa jaksamisessa ja surussa paranemisessa.

Surevan läpi meni valtava tunnemyrsky. Sen ymmärtämiseen tarvittiin myötätuntoa ja hienotunteisuutta.

– Se on myrsky, jota kenenkään muun ei tarvitse ratkaista tai hoitaa. Jokainen hoitaa tunnemyrskyn omalla tavallaan, Eero Heinäluoma sanoo.

– Sillä on merkitystä, että on tukea saatavilla ja että se tapahtuu hienotunteisesti.

Surun kohtaamiseen on Eero Heinäluomasta monta tapaa. Neuvoja ei pidä tyrkyttää. Surevan ajatuksille ja elämälle pitää antaa tilaa.

Voi esimerkiksi kertoa, että olen käytettävissä, jos tarvitset apua. Tai vain kuunnella, mitä toisella on sydämellään.

– On merkitystä, että läheiset kuuntelevat, miten sureva on asian kokenut. Kun puhuu, oma mieli jäsentyy ja suru asettuu mittasuhteisiin.

” On myös tärkeää, ettei surevaa unohdeta tai jätetä yksin. Ettei yhteys katkea.

– On myös tärkeää, ettei surevaa unohdeta tai jätetä yksin. Ettei yhteys katkea.

Eteen tuli paljon uusia tilanteita. Jos on tavattu pariskunnittain, voi olla vaikea kohdata hetki, kun yksi ihminen on joukosta poissa.

59-vuotiaana leskeksi jäänyttä Eero Heinäluomaa auttoi puhuminen. Se helpotti.

– Niillä ihmisillä, jotka olivat myös kokeneet läheisen poistumisen, oli erittäin suuri merkitys.

Mieleen on jäänyt silloisen kansanedustajakollegan yllättävä avautuminen. Tämä oli aikoinaan menettänyt läheisen eikä ollut koskaan pystynyt puhumaan siitä.

– Hän sanoi, että möykky jäi sisälle.

– Se oli hyvin voimaannuttavaa, että on todella tärkeää, ettei möykky jää sisälle. Pitää puhua ajatuksistaan muiden kanssa, Eero Heinäluoma sanoo.

Yleisradion toimittaja Salla Paajanen menetti poikansa kahdeksan vuotta sitten. Pienessä kuvassa Salla Paajanen lapsineen vuonna 1998.­

”Tajusin ihmisten hyvyyden”

Syksyn pimeydessä toimittaja Salla Paajasen pihalla ja kuistilla Tampereella palavat kynttilälyhdyt.

Ne muistuttavat siitä, mitä tapahtui kahdeksan vuotta sitten.

Suruviesti tuli täysin yllättäen. Salla Paajasen 22-vuotias poika Lauri oli menehtynyt jäätyään junan alle.

Kuoleman jälkeen kotiin virtasi ihmisiä, jotka halusivat ottaa osaa perheen suruun.

– Kukkia tuli valtavasti. Maljakoita piti lainata naapurista, Salla Paajanen kertoo.

– Kotona oli mieletön kukkien tuoksu parin viikon ajan.

Muutama ystävä toi kynttilälyhtyjä. Niissä poltellaan kynttilöitä vieläkin.

Surun hetkellä pienikin yhteydenotto voi olla riittävä. Tapoja on Salla Paajasen mukaan monia. Voi kysyä tarvitsetko apua ruoanlaitossa, onko sinulla tarpeeksi kukkamaljakkoja.

Tai tarjoutua viemään lapset jonnekin.

Aina ei tarvitse sanoja.

Pelkkä rutistus riittää.

– Pitää muistaa, että kaikki ovat erilaisia kuoleman äärellä, Salla Paajanen sanoo.

– Jokainen ihminen, joka haluaa ottaa osaa, on myös erilainen.

–Surevalla on järkytys ja sokki. Vaatii ponnistusta käydä asioita läpi, Salla Paajanen sanoo.­

Jos ei osaa sanoa mitään, kannattaa Paajasen mukaan jättää sanomatta. Kaikilla ei ole kokemusta kuolemasta. Se voi vaikuttaa ihmisten tapaan kohdata sureva.

Surijalle tulee kurja olo, jos pitää alkaa lohduttaa ulkopuolisia.

– Oli aika rankkaa joutua hillittömän itkukohtauksen purkaukseksi.

– Samallahan lohduttaja purkaa siinä omia pelkojaan. Että entä jos tämä sama tapahtuu itselle, Salla Paajanen sanoo.

Jos ei ole ollut kauheasti tekemisissä ihmisen kanssa, joka on kohdannut kuoleman, kannattaa miettiä, onko muutenkaan hyvä hetki mennä käymään.

– Surevalla on järkytys ja sokki. Vaatii ponnistusta käydä asioita läpi.

– Kannattaa miettiä, mikä on hyvä tapa omalla kohdalla ottaa osaa.

Surutaloon saattaa tulla hirveästi vierailijoita, kukkia ja puheluita. Suremisesta tulee silloin täyspäiväistä, johon surijalla ei ole voimavaroja.

Oman lähisuvun kanssa sureminen oli Paajaselle tärkeää. Sallan vanhemmat ja sisarukset matkustivat heti Tampereelle eri puolilta Suomea. He kävivät yhdessä Sallan perheen sekä Laurin isän ja hänen siskonsa kanssa siivoamassa Laurin asunnon. Apujoukoissa oli myös kaksi pojan kummitätiä.

Se oli konkreettista surutyötä. Siivoaminen oli kuitenkin edessä. Kaapit piti tyhjentää ja papereita piti katsoa läpi.

” Tajusin ihmisten hyvyyden. Se on jäänyt suurena lohtuna mieleen.

– Samalla pystyimme muistelemaan Lauria, itkemään ja nauramaan porukalla. Se oli hyvin tärkeä viikonloppu.

Facebookin kautta tuli myötätunnon hyökyaalto. Ihmiset lähettivät runoja ja musiikkia. Linkkejä katsellessa sai surra omaan tahtiin.

– Tajusin ihmisten hyvyyden. Se on jäänyt suurena lohtuna mieleen, Salla Paajanen kertoo.

Erityisesti mieleen on jäänyt pastori Hilkka Olkinuoran osanotto. Hän oli käynyt Yleisradiossa Tohlopissa sattumoisin Salla Paajasen sairausloman aikana.

Paajasen työpöydällä odotti pullo hänen suosikkihajuvettään. Se sattui olemaan myös Hilkka Olkinuoran suosikki. Hän oli hiljattain menettänyt miehensä Hannu Olkinuoran.

– Se oli kahden surijan kohtaaminen sen hajuvesipullon kautta.

– Se oli valtavan hieno ele tuollaisena hetkenä.

Toisenlaisiakin muistamisia on ollut. Useankin kerran Laurin kuoleman vuosipäivänä Salla Paajasen työsähköpostiin kilahti viesti kesken työpäivän.

”Lapsesi kuolemasta on tasavuosi, otan osaa”, meileissä luki.

– Ihmiset tarkoittavat hyvää, mutta kun viesti tulee puskista kesken työpäivän, ei siihen pysty varautumaan. Tunteet nousevat pintaan.

Lauri elää yhä. Hän elää puheissa ja muistoissa.

Kuoleman sijaan läheiset puhuvat paljon Laurin elämästä. On tärkeää tuoda esiin muistoja ja hauskoja sattumuksia. Muistella niitä hetkiä, kun ihminen on ollut elossa eikä sitä, että hän on kuollut.

– Melkein päivittäin kerron kuopukselle, mitä veli teki samassa iässä ja miten hän kävi koulua. Perheenjäsen ei unohdu.

Laurin pieni sisarentytär tietää, että eno on kuollut, vaikka hän ei koskaan tavannut Lauria. Hänelle Lauri-eno on olemassa.