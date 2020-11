Monen suomalaisen kevyenmusiikin tähden elämä on päättynyt köyhyyteen ja joidenkin jopa ennenaikaiseen kuolemaan.

Vuoden 1968 kesäkuun 28. päivä Somerolla kajahti laukaus, joka päätti säveltäjä Unto Monosen maallisen matkan. Mitä tapahtui, se on yhä epäselvää.

Säveltäjämestarin elämä oli alkanut vain 37 vuotta aiemmin. Monosen syntymästä tuli lokakuun 23. päivä kuluneeksi 90 vuotta.

Ryyppy- ja laitoskierteeseen ajautunut Mononen kantoi viimeisinä aikoinaan mukanaan asetta. Uhkasi itsensä ampumisella, mutta ei sitä ollut tehnyt puheistaan huolimatta.

Synkkänä päivänä kolme miestä astui sisään taloon kolmen viskipullon kanssa. Viimeisenä Mononen, ”joka ei enää talosta tulisi”, kuten Monosesta elämäkerran tehneet Heikki Metsämäki ja Petteri Pelkki kirjoittavat.

Mononen syntyi Karjalankannaksella Uuno Monosena. Taiteilijanimen Unto hän otti käyttöön ensimmäisen julkaistun laulun yhteydessä. Viralliseksi etunimeksi se muuttui 1959.

Sotien alkaessa Mononen joutui evakkoon ja päätyi lopulta Somerolle. Isä kuoli rintamalla. Turvana oli vain äiti.

Unto Mononen kuoli 37-vuotiaana.­

Ensimmäisen sävellyksensä Mononen kirjoitti 12-vuotiaana. Myöhemmässä teini-iässä hän alkoi tehdä keikkaa tanssibändin riveissä.

Sointukaavoja opiskellessaan Mononen keksi melodian, jolle antoi nimen Fairyland. Vuosi oli 1949. Levylle melodia päätyi Henry Theelin laulamana 1955 nimellä Satumaa.

Mononen lähetti jatkuvasti sävellyksiään levy-yhtiöille, vaihtelevin tuloksin. Satumaakaan ei aluksi herättänyt huomiota. Kaikki muuttui 13. lokakuuta 1962. Nuori laulajalupaus Reijo Taipale levytti oman versionsa Satumaasta.

Se teki Taipaleesta tähden, Monosesta myös. Sävellyksiä pyydettiin sinne ja tänne, keikkaa oli niin paljon kuin ehti tehdä.

Eino Grön levytti Kohtalon tangon, Monosen lauluoppilas Esko Rahkonen laulun Syvä kuin meri ja Viktor Klimenko Kaipuuni tangon, joka nykyisin tunnetaan paremmin toisen edesmenneen somerolaisen, Rauli ”Badding” Somerjoen tulkintana nimellä Illan varjoon himmeään.

Klassikkoja tuntui syntyvän liukuhihnalta: Lapin tango, Tähdet meren yllä, Kangastus... Monosella meni hyvin, paitsi että.

Viina oli aina maistunut Monoselle, mutta äidin kuoltua 1957 hän alkoi lääkitä olemistaan alkoholilla entistä enemmän. Tilanne paheni, kun juopotteluun kyllästynyt vaimo lähti. Sitä menetystä ei Satumaan nostattama tangobuumikaan paikannut.

Mononen muutti toisen naisen luo Rovaniemelle. Mukanaan matkalaukullinen tavaraa. Kun sekin suhde päättyi, Monosen tavarat mahtuivat jenkkikassiin.

Alamäki jyrkkeni ja elämänhallinta heikkeni. Menestyksen aika oli ohi, mutta töitä tarjottiin edelleen. Monosen bändissä rumpuja soittanut M.A. Numminen, somerolainen hänkin, pyysi sävellyksen lauluun Naiseni kanssa eduskuntatalon puistossa.

Märynummen mielisairaalassa Halikossa syntyi useita sävellyksiä suomalaisten runoilijoiden teksteihin. Ennen kuolemaansa Mononen teki WSOY:n kanssa kustannussopimuksen runolevystä.

Elämänsä viimeiset reilut kaksi vuotta Mononen eli tienpäällä, väliaikaisissa asunnoissa ja hoitolaitoksissa, kunnes tuli kohtalokas päivä. Säveltäjän elämä oli ohi.

Konttorista Tähdeksi

Laulaja Annikki Tähti (oik. Airi Annikki Tiensuu) sai Suomen kaikkien aikojen ensimmäisen kultalevyn vuonna 1955 levystään Muistatko Monrepos’n.

Myöhemmin kultaa tuli lisää. Balladi Olavinlinnasta ja Kuningaskobra olivat aikansa isoja hittejä, jotka jäivät elämään iskelmän klassikoina.

Kesällä 2017 menehtyneeltä iskelmälegenda Annikki Tähdeltä jäi maallista omaisuutta vain kolme kultalevyä ja matkalaukullinen tavaraa.­

Nuorena Tähti oli töissä Siemensin palkkakonttorissa. Elämä sai uuden käänteen, kun Tähti valmisteli firman juhlaa jouluna 1950.

Juhlissa Tähti lauloi niin hyvin, että hänelle järjestettiin tapaaminen George de Godzinskyn kanssa. Tämä piti Tähteä täydellisenä ”mikrofoniäänenä” ja ryhtyi kouluttamaan löytöään.

Neljä vuotta myöhemmin avautui paikka Onni Gideonin bändin solistina. Tähti oli aikansa tähti, 1960-luvulla kysyntä hiipui. Tähti teki laulamisen ohessa erilaisia konttoritöitä, muun muassa Muusikkojen Liitossa.

Vuonna 2002 Tähti esiintyi Aki Kaurismäen elokuvassa Mies vailla menneisyyttä. Alkoi uusi ja lyhyt menestyksen kausi. Ensilevytyksen kunniaksi ilmestyi 2003 levy 50 vuotta Tähtenä Suomessa.

Sitä seurasi kiertue ja muusikko Ari Hakulisen kanssa tehdyt parisataa palvelutalokeikkaa.

Vuonna 2008 Tähti sai aivoinfarktin, josta toipui kohtuullisen hyvin, mutta päätyi myöhemmin hoivakotiin.

Kesäkuun 19. päivä 2017 tuli suruviesti. Tähti oli nukkunut pois. Tähden oma poika ja entinen aviomies olivat kuolleet, eikä sukuselvityksen perusteella muita omaisia ollut.

Annikki Tähti vuonna 1992.­

Tähdeltä jäänyt maallinen omaisuus mahtui yhteen matkalaukkuun, jossa oli joitakin henkilökohtaisia esineitä, kuten kirjailtu käsilaukku, kunniakirjoja, mitaleita ja kolme kultalevyä.

Ujo poika Somerolta

Rauli ”Badding” Somerjoki oli loistava crossover-artisti. Häneltä sujui uskottavasti niin rock, iskelmä kuin underground-tulkinnat.

Baddingin laulettavaksi saattoi laittaa mitä vain. Aina lopputulos kuulosti häneltä itseltään. Ujo poika Somerolla omasi kyvyn sisäistää laulamansa, tyylilajista riippumatta.

Rauli Badding Somerjoki Kellarikrouvissa Helsingissä lokakuussa 1973.­

Esikoisalbumi Synnyin rokkaamaan ilmestyi 1971. Se, joka kaksi vuotta myöhemmin näki Baddingin Syksyn sävelessä laulamassa kappaletta Ja rokki soi, ei esitystä hevin unohda.

Suosio räjähti käsiin. Keikkatahti oli murhaava. Satoja keikkoja sekä bändin kera että yhtyeen kitaristin Timo Kojon kanssa duona. Baddingin pää ei menoa kestänyt. Bändiläiset maanittelivat solistiaan keikoille postiluukusta huhuillen.

Monen kaltaisensa tavoin Badding lääkitsi itseään alkoholilla. Alamäki oli pahimmillaan sitä luokkaa, että yöpaikkoina toimivat roskalaatikot.

Uusi nousu alkoi 1980-luvulla Agents-yhtyeen kanssa. Syntyi upeita albumeita täynnä hienoja lauluja. Oikuttelevan solistin takia yhteistyössä oli ongelmia. Eikä sen päättyminen tilannetta parantanut.

Alkoholimyrkytys koitui Rauli ”Badding” Somerjoen kohtaloksi.­

Badding teki viimeiseksi jääneen keikkansa Seinäjoella 28. joulukuuta 1986. Uudenvuodenpäivänä 1987 yhdessä asuneet Badding ja naisystävä Paula menivät kihloihin. Elämä näytti hymyilevän.

14. tammikuuta Paula lähti hakemaan ruokaa. Kotiin jäänyt Badding sai sairaskohtauksen ja menehtyi. Kuolinsyyksi kirjattiin etyylialkoholimyrkytys sekä kuolemaan myötävaikuttaneet pitkäaikainen keuhkotulehdus ja veren hengittäminen.

Tangokuninkaan tragedia

Ei tarvitse kahdesti miettiä, kenestä Veikko Lavi laulaa kappaleessaan Tangokuningas: ”Hän oli kerran suuri tangokuningas / ja maamme tanssipaikkain valtias”.

Olavi Virta oli ylitse muiden. Mies ja ääni. Virrasta puhuttiin tangokuninkaana vuosikymmeniä, ennen kuin ensimmäinen sellainen virallisesti Seinäjoella valittiin.

Ja on puhuttu sen jälkeenkin. Virta on ollut ylittämätön esikuva yhä uusille sukupolville. Hänen kuolemattomiksi nousseiden laulujen lista on loputon: Hopeinen kuu, Poika varjoiselta kujalta, Tulisuudelma, La Cumparsita, Tähti ja meripoika, Hurmio...

Olavi Virran paikka suomalaisten sydämissä on vankkumaton.­

Virta oli myös elokuvatähti ja liikemies. Hän oli sodanjälkeisen Suomen kasvo, menestyvä viihdyttäjä.

Virran suuruuden aikaa olivat 1940- ja 1950-luvut. Seuraava vuosikymmen toi tullessaan roppakaupalla murheita.

Avioeron, avokätisen rahankäytön aiheuttamia taloudellisia huolia, haukkumanimen ”laulava lihapulla”, kasvavan alkoholinkäytön, diabeteksen.

Virta oli vasta viisissäkymmenissä, mutta auttamatta uransa ja valitettavasti myös elämänsä ehtoopuolella. Syntyi vielä muutama levytys: Punaiset lehdet, Leirinuotiolla ja Kultainen nuoruus.

Tangolegenda Olavi Virta oli myös elokuvatähti ja liikemies.­

Seurasi muutto Tampereelle, alivuokralaiseksi. Viimeiset vuodet Virta oli tamperelaisen Hulda Simulan hoidossa. Elämä oli köyhää ja niukkaa. 14. heinäkuuta 1972 tangokuningas siirtyi ajasta ikuisuuteen. Virta oli kuollessaan 57-vuotias.

Hän ei ollut syntynyt, kun Eino Leino kirjoitti runon Elegia. Silti runossa tiivistyy Virran elämä: ”Mies olen köyhä: kalliit on laulujen lunnaat. / Kaikkeni annoin, hetken ma heilua jaksoin, / haavehen kullat mieleni murheella maksoin.”

Lähteet: Heikki Metsämäki - Petteri Pelkki: Satumaa; Koski-von Bagh-Aarnio: Olavi Virta ; Heikki Metsämäki-Juha Miettinen: Badding; Peter von Bagh-Ilpo Hakasalo: Iskelmän kultainen kirja; Muusikko Ari Hakulisen haastattelu.