The Voice of Finland -kisassa sydämet sulattanut Pertti Peippo on kuollut auto-onnettomuudessa

Kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui 22. lokakuuta Inarissa.

The Voice of Finland -laulukilpailuun tänä vuonna osallistunut Pertti Peippo on kuollut auto-onnettomuudessa. Peippo oli kuollessaan 68-vuotias.

Peipon Laura-tytär vahvistaa Instagramissa isänsä kuolleen:

– Minun isä ja lapseni vaari on poissa, Laura Peippo kirjoittaa.

– Tuska on jotain niin suurta, että tuntuu, että ei pysty hengittämään. Ikävä on jotain niin järkyttävää, että koko keho halvaantuu. Hyvää matkaa isä. Rakastan niin paljon nyt ja aina. Lähtö tuli aivan liian äkkiä ja niin väärin.

Surujen kitara -esitys teki vaikutuksen tuomareihin.­

IS:n useista lähteistä saamien tietojen mukaan Peippo kuoli viime viikon torstaina pakettiauton ja kuorma-auton kylkikolarissa Inarissa.

Onnettomuus sattui päivällä puoli kahdentoista aikoihin Nelostiellä Ivalon eteläpuolella.

Pakettiautoa kuljettanut Peippo kuoli. Autossa oli tapahtumahetkellä myös aikuinen matkustaja, joka loukkaantui vakavasti. Lisäksi kuorma-auton kuljettaja vietiin kolarin jälkeen tarkistettavaksi.

Siviiliammatissaan Peippo työskenteli autojen parissa ja oli tätä kautta monien inarilaisten tuntema.

– Hän oli erittäin taitava ja asiakasystävällinen autopeltiseppä ja auton maalaaja, eräs Peipon tuntenut inarilainen kertoo IS:lle.

Peippo kohtasi Johannes Alahuhdan kaksintaisteluvaiheessa.­

The Voice of Finlandissa 68-vuotias Peippo lauloi Ääni ratkaisee -vaiheessa Topi Sorsakoski & Agentsin kappaleen Surujen kitara.

Tuomareita esitys miellytti, vaikka tuolit eivät heti kääntyneetkään.

Lopulta Peipon laulu vakuutti yhteisessä tuolissa istuneet Apulanta-miehet Toni Wirtasen ja Sipe Santapukin.

Myös Juha Tapion tuoli kääntyi.

Suuria tunteita tulviva esitys sai tähtivalmentajat ihailemaan kilpailijan laulutaitoja.

– Hienosti lauloit. Sulla on varmaan jonkun verran kilometrejä takana tuossa laulamisessa? Redrama kysyi.

– Itse asiassa ei ole, Peippo paljasti.

Laulajan biisivalinta teki erityisen suuren vaikutuksen Anna Puuhun.

– Tämä on minulle lapsuuskodin musiikkia, tämä laulu on minulle ihan hirveän tuttu ja rakas. Jos tässä olisi sääntöjen mukaista, olisin tullut sun kanssa lavalle laulamaan, koska tämä on ihana biisi, Anna hehkutti.

Yllättävänä eleenä bändi päätti pyytää tähtivalmentajan Peipon kanssa lavalle.

– Mitä? Mä en kestä! Laulavatko he duettona? Pertin kannustusjoukot ällistyivät.

Ivalossa automaalaamoa ja peltikorjaamoa jo vuosien ajan pitänyt Peippo kertoi Inarilainen-lehdelle, että TVOF-kokemus oli hieno.

– En ihan äkkiä vaihtaisi tätä pois, Juha Tapion joukkueeseen liittynyt Peippo totesi lehdelle.

Kaksintaistelussa Peippo sai vastaansa Johannes Alahuhtan. Kaksikko lauloi sekä Freemanin (vuonna 1976), että Ville Valon (vuonna 2016) levyttämän Olet Mun Kaikuluotain -biisin.

Peippo putosi kilpailusta kaksintaistelussa.