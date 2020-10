Scarlett Johansson avioitui kaikessa hiljaisuudessa

Avioliitto on Scarlett Johanssonin kolmas.

Amerikkalainen tähtinäyttelijä Scarlett Johansson ja koomikko Colin Jost avioituivat kaikessa hiljaisuudessa viime viikonloppuna uutisoivat muun muassa viihdesivusto TMZ sekä BBC.

Intiimi vihkimisseremonia järjestettiin Palisadesissa New Yorkin osavaltiossa, jossa Johansson omistaa miljoonatalon.

Parin avioituminen kävi ilmi amerikkalaisen hyväntekeväisyysjärjestön, Meals on Wheelsin torstaina julkaistusta Instagram-päivityksestä.

– Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa, että Scarlett Johansson ja Colin Jost menivät viikonloppuna naimisiin perhepiirin ja läheisten kesken järjestetyssä intiimissä seremoniassa, jossa noudatettiin tartuntatautiviraston määräämiä varotoimenpiteitä koronan varalta.

– Heidän häätoiveensa on auttaa haavoittuvassa asemassa olevia ikääntyneitä näinä vaikeina aikoina, järjestö lisäsi ennen kuin faneja ohjeistettiin lahjoittamaan hyväntekeväisyyteen.

BBC:n mukaan Scarlett Johanssonin edustaja on vahvistanut uutisen paikkansapitävyyden.

Johansson alkoi seurustella Saturday Night Live -ohjelmasta tunnetun Jostin kanssa vuonna 2017 ja pari kihlautui toukokuussa 2019.

Avioliitto on Johanssonin kolmas ja Jostin ensimmäinen. Johansson on ollut aikaisemmin naimisissa näyttelijä Ryan Reynoldsin (2008–2011) sekä toimittaja Romain Dauriacin kanssa (2014–2017), jonka kanssa hänellä on myös yhteinen tytär.

Johansson on yksi maailman parhaiten ansaitsevista naisnäyttelijöistä.