Pettämisskandaalin keskelle joutuneen näyttelijätähden aviodraama jatkuu – vaimo pakkasi tavaransa ja kutsui koolle ”kriisikokouksen”

Dominic Westin vaimo Catherine FitzGerald aikoo nyt pohtia suhteen tulevaisuutta vakavasti.

Näyttelijä Dominic Westin, 50, ja hänen vaimonsa Catherine FitzGeraldin, 49, pitkä avioliitto koki muutama viikko sitten rajun kolauksen, kun West narahti kiinni näyttelijäkollegansa Lily Jamesin, 31, kanssa Roomasta. West ja James muhinoivat kahvilassa avoimesti, vaikka kyseessä piti olla työreissu.

Narahdettuaan syrjähypystä West palasi kotiinsa Isoon-Britanniaan, jonka jälkeen hän ja FitzGerald saapuivat pian kameroiden eteen suukotellen toisiaan ja kertoivat, että suhde voi mitä parhaiten.

Lehtitietojen mukaan tilanne ei kuitenkaan ole aivan niin aurinkoinen. The Sunin mukaan FitzGerald on lähtenyt parin yhteisestä kodista ja miettii nyt vakavasti avioliiton jatkumista. Lehden mukaan FitzGerald pyyhälsi kotikulmilleen Irlantiin siskojensa Nestan ja Honorin luokse. FitzGeraldin perhe on angloirlantilaista aristokraattisukua ja he asuvat Irlannissa hulppeassa Glin Castle -nimisessä linnassa, joka on kuulunut heidän suvulleen jo 700 vuoden ajan.

The Sunille kuiskutellaan naisen lähipiiristä, että FitzGerald haluaakin nyt kipeästi tukea perheeltään, joten hän kutsui koolle ”kriisikokouksen”.

– Hän on lukittautunut perheen kotiin ja kokoaa ajatuksiaan. Hän on kutsunut siskonsa tuekseen. Hän ei ole varma, pystyvätkö he rakentamaan Dominicin kanssa suhteen siihen, missä se oli ennen, lähipiiristä kerrotaan.

West ja FitzGerald suukottelivat toisiaan kotinsa edustalla.­

Siskot ovat parhaansa mukaan tukeneet FitzGeraldia kriisin keskellä.

– Nesta on sanonut ystävilleen, että kyseessä on todellinen perhekriisi. Molemmat siskot ovat todella suojelevia isosiskoaan kohtaan ja haluavat hänelle vain parasta, lähipiiristä muistutetaan lehdelle.

– He tukevat häntä myös silloin, jos he eroavat. Hänestä tuntuu, että Dominic on nöyryyttänyt häntä julkisesti, The Sunille kerrotaan.

Myös West on myöntänyt julkisesti, että hänen vaimonsa on jättänyt parin kodin ja lähtenyt perheen kotilinnaan. Westillä oli kuitenkin erilainen näkemys vaimonsa poistumisen syystä, sillä hän kertoi Daily Mailille, että FitzGerald on työmatkalla.

– Hän on töissä, ja lähti siksi reissuun yksin, West totesi.

– Ja olemme edelleen yhdessä, meidän suhteemme voi mainiosti, West lisäsi vielä.

Kun kuvat Westin ja Lily Jamesin hempeistä hetkistä vuotivat julkisuuteen, oli FitzGerald täysin tyrmistynyt.

– Hän on järkyttynyt. Hän luuli, että heillä on hyvä liitto, ystävä kertoi tuolloin.

Hetken aikaa näytti siltä, että FitzGerald antaa Westille anteeksi, sillä aviopari asteli pian kotinsa edustalla olevan mediajoukon eteen suudellen ja hymyillen. Pari käveli paikalle onnellisen oloisina ja suuteli toisiaan pitkään. Lopulta pari ojensi toimittajille käsinkirjoitetun valkoisen paperin, jossa oli lyhyt ja ytimekäs viesti.

– Avioliittomme on vahva ja olemme todellakin edelleen yhdessä, parin ojentamassa lapussa kommentoitiin.

Westillä ja FitzGeraldilla on takanaan pitkä yhteinen historia, sillä pari rakastui ensi kertaa jo yliopistoaikoinaan. Välissä he olivat erossa, mutta avioituivat 2010. Nyt heillä on neljä yhteistä lasta: 13-vuotias tytär Dora, 12-vuotias poika Senan, 11-vuotias poika Francis ja 7-vuotias tytär Christabel. Lisäksi Westillä on yksi aikuinen tytär aiemmasta suhteestaan.

Lily James on tuttu myös Downton Abbey -sarjasta.­

Lily James tai West eivät ole ottaneet kantaa Italiassa napattuihin kuviin tai suhteensa todelliseen tilaan.

Lily Jamesilla ja Dominic Westillä on sama manageri, joka oli niin ikään mukana Rooman-reissulla. Lily James muistetaan muun muassa roolistaan Mamma Mia: Here We Go Again! -elokuvassa, jossa hän esitti nuorta Donnaa.