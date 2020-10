Vesa Keskinen sai vihdoin yli miljoona euroa maksaneen luksusautonsa – kyläkauppias paljastaa nyt syyn hankinnalleen

Vesa Keskisen harvinainen ja kallis Lamborghini Aventador SVJ on ainoa laatuaan Suomessa.

Kyläkauppias Vesa Keskinen paljastaa, mistä syystä hän hankki yli miljoona euroa maksaneen Lamborghini Aventador SVJ -merkkisen auton.

– Se on merkkipaalu kolmannesvuosisadasta kyläkaupan palveluksessa. Se täyttyi syksyllä, Vesa Keskinen kertoo.

Keskinen sai uusimman autohankintansa, yli miljoona euroa maksaneen Lamborghini Aventador SVJ:n alleen torstaina. Mediassa on uutisoitu kyläkaupan hyvästä tuloksesta ja Vesan huikeista osingoista. Rahoille on sitten löytynyt käyttöä.

Yrityksen rahoilla Vesa ei kuitenkaan autoja ostele.

– Minulle on aina ollut kunnia-asia, että olen ostanut kaikki urheiluautoni omalla rahalla, en kyläkaupan piikkiin, Vesa Keskinen kertoo.

Vuonna 1988 Vesa Keskinen oli ollut yhden vuoden kyläkaupan leivissä. Sitä hän juhlisti hankkimalla vuoden 1963-mallisen Corvette Split Window -urheiluauton. Nyt noista harvinaisuuksista on maksettu huutokaupassa 275 000 dollaria.

– Ensimmäinen urheiluautoni on ollut onnekas sijoitus. Tämä (275 000 dollaria) on korkein hinta mihin olen törmännyt. Oman Corvetteni hintaa en ole arvioittanut, Vesa kertoo

Vesa Keskinen on ollut kolmannesvuosisadan, 33 vuotta, kyläkaupan palveluksessa. Tätä merkkipäivää hän juhlisti hankkimalla yli miljoona euroa maksavan Lamborghinin. Torstaina hän pääsi kaunottaren rattiin.­

Myös Lamborghini Aventador SVJ on harvinainen auto. Tätä mallia on valmistettu vain 900 kappaletta ja koko tuotanto on myyty loppuun.

– Se on harvinainen auto, ainoa Suomessa, Vesa Keskinen kertoi.

Suomen teille tämä Lambo taitaa olla vähän liiankin ärhäkkä menopeli. Autossa on 759 hevosvoimaa. Se kiihtyy nollasta sataan 2,8 sekunnissa ja nollasta kahteen sataan 8,6 sekunnissa. Huippunopeus on 352 km/t.

Vesan tallissa on toinenkin Lamborghini, reilu vuosi sitten hankittu Urus, hinta 600 000 euroa. Sillä Vesa on kurvaillut Tuurin kyläkaupan maisemissa Janen ja lasten kanssa sekä kuskannut lapsia aamuisin kouluun ja päivähoitoon.

Vesa Keskisen toinen Lamborghini oli vielä lumen alla viikon päivät sitten.­

Uusi kiesi ei ole mikään perheauto.

– Se on kaksipaikkainen. Etupenkin alla on tilaa pienelle kassille, Vesa kertoo.

Keltainen Lambo saapui Italiasta Suomeen ja Lempäälässä sijaitsevaan autokauppaan muutama viikko sitten. Vesa suunnitteli pääsevänsä auton rattiin melkein saman tien. Sitten Tuuriin pamahti 20 senttiä lunta. Edellistä Lamboaan Vesa joutui kaivamaan esiin lumen alta.

– Se oli maailman lumisin Lambo, Vesa kuvaili autoaan, joka muistutti lumilinnaa.

Keskisen tallissa on useita hulppeita autoja.­

Uusin Lamborghini ei taida olla erityisen talviajettava?

– Sillä olisi tosi kiva kurvailla kun on liukasta. Olen meinannut olla kaksi kertaa ojassa Mersu-maasturilla äitini kanssa, Vesa kuvaili talvisia olosuhteita.

Sitten lumi suli ja keltainen menopeli tuli Tuuriin. Matkalla kuraa kylkiinsä kerännyt kaunotar pestiin ja puunattiin ja sen jälkeen se oli valmis poseeraamaan kuvaajalle.