Radiojuontaja Suvi Hartlin, 39, pelkäsi koronaa, koska tarvitsee viikoittain solunsalpaajia – kertoo nyt tilanteestaan sairastelun jälkeen

Radiojuontaja Suvi Hartlin selvisi koronaviruksesta vähällä eikä sairastuttanut muita. Huoli oli kuitenkin kova, sillä Hartlinin vastustuskyky on madaltunut niveltulehdukseen hoitoon käytettävän lääkkeen vuoksi.

Aito Iskelmän radiojuontaja Suvi Hartlin, 39, tunsi viime viikon keskiviikkona lievää kipua kurkussaan. Hän päätti pelata varman päälle ja suuntasi koronatesteihin.

Illalla juontajan puhelimeen kilahti tieto positiivisesta testituloksesta. Tartunta tuli Hartlinille sokkina, sillä hän oli lähes tulkoon oireeton.

– Olin järkyttynyt. Ensimmäinen ajatukseni oli, että kenet olen tartuttanut. Yhteensä olin altistanut viisi henkilöä, jotka kaikki saivat negatiivisen tuloksen. Se oli valtava helpotus, Hartlin kertoo.

Ikävän tilanteesta teki erityisesti se, että Hartlinin tartunnan takia kaikki Nelosen radiostudiot jouduttiin sulkemaan torstain ajaksi. Samoin hänen juontoparinsa Kimmo Vehviläinen joutui karanteeniin altistumisen takia.

– Tuntui ikävältä, kun kukaan ei voinut tulla takiani töihin Sanomatalon studioille. Onneksi kyse oli kuitenkin vain yhdestä päivästä, ja turvallisuus oli tärkeintä. Luojan kiitos kukaan ei lopulta saanut tartuntaa, Hartlin sanoo huojentuneena.

Eristyksensä ajan Hartlin teki kotonaan pintaremonttia. Hän muun muassa maalasi seiniä ja vaihtoi lattialistat.–En pystynyt vain katsomaan Netflixiä. Oli saatava jotakin aikaiseksi. Onneksi on ollut iso talo takapihalla, jossa on saanut puuhastella, hän sanoo­

Radiojuontaja määrättiin viikoksi eristykseen. Samalla hänen avopuolisonsa ja kihlattunsa Jussi Mäntysaari joutui karanteeniin.

– On yllättävän inhottava olo, kun ymmärtää olevansa jopa vaaraksi muille. Minulla kesti hetken aikaa tajuta, etten voi koskea ketään eikä kukaan voi koskea minuun. Meidän perheessämme jaetaan paljon haleja ja suukkoja, joten siihen oli totuttelemista.

Hartilin tytär oli isällään eristyksen ajan. Hartlinin onneksi perhe muutti hiljattain tilavaan omakotitaloon Espooseen, joten seinät eivät kaatuneet päälle. Radiojuontajan mukaan hän vietti aikaa erillisessä makuuhuoneessa ja käytti omaa kylpyhuonetta. Pariskunta tilasi ruokaa kotiin kuljetettuna.

Parisuhteelle eristys oli kuulemma haastavaa.

– Suhteelle oli aikamoinen koettelemus, kun olimme Jussin kanssa vain kahdestaan kokoajan. Tässä on tuijoteltu toisiamme pitkään, ja välillä olen ollut turhautunut ja miettinyt, että minne metsän keskelle sitä katoaisi hetkeksi, Hartlin naurahtaa.

– Jussi kuitenkin huolehti minusta hyvin ja hoiti muun muassa ruoanlaiton, hän kiittelee.

Suvi Hartlin Jussi-rakkaansa kanssa kesällä 2016.­

Naisen mukaan hänellä ei ollut lainkaan oireita lievää kurkkukipua lukuun ottamatta.

– Olin huolestuttavan hyvävointinen, olisin voinut vaikka treenata tai olla töissä. En yhtään ihmettele, jos ihmiset eivät oivalla olevansa sairaita, jos ovat täysin oireettomia, Hartlin pohtii.

Aiemmin Hartlin pelkäsi koronatartuntaa, sillä hän kuuluu riskiryhmään sairautensa takia.

– Minulla on reaktiivinen niveltulehdus, jonka takia olen yli vuoden saanut reumalääkettä pistoksina. Kyseessä on solunsalpaaja eli sytostaatti, joka tunnetaan paremmin syövän hoitomuotona. Sivuvaikutuksena on se, että lääke madaltaa kehon puolustuskykyä. Virus olisi voinut olla kohtalokas.

Nyt Hartlinin eristys on päättynyt ja hän saa palata takaisin normaaliin elämään. Hän palaa Kimmo Vehviläisen kanssa Aito Iskelmän taajuuksille ensi viikolla. Heitä on tämän viikon tuurannut Hanna Pakarinen.

Pysäyttävä diagnoosi

Hartlinilla todettiin reaktiivinen niveltulehdus jo muutama vuosi sitten. Hartlin vietti tuolloin loman perheensä kanssa Thaimaassa, ja paluumatkalla kone joutui pysähtymään Egyptissä, jossa perhe vietti yhden yön hotellissa. Hartlin sai Egyptissä vatsataudin, jonka jälkitautina hän sai reaktiivisen niveltulehduksen.

– Niveleni turposivat hurjasti. En esimerkiksi pystynyt menemään kyykkyyn. Lääkärissä sanottiin, että kyseessä on joko hetkellinen ärhäkkä niveltulehdus tai sitten on tullut jäädäkseen, jolloin sitä kutsutaan reumaksi, Hartlin selvittää.

Tällä hetkellä juontaja joutuu elämään tiedottomuudessa, sillä vielä ei ole selvinnyt, onko hänen sairautensa pysyvä.

– Sairauteni on hallinnassa, mutta toistaiseksi joudun ottamaan viikoittain reumalääkkeen pistoksia.