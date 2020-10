Suvi Pitkänen syleilee Marko-rakastaan rantakuvassa – pariskunta selätti suhdettaan riivanneet ongelmat Dubain-lomallaan

Julkkis-dj Suvi Pitkänen kertoo Instagramissa loman tehneen hyvää parisuhteelleen.

Julkkis-dj Suvi Pitkänen paljastaa Instagramissa hänen ja kumppaninsa Marko Sompin selättäneen parisuhdettaan riivanneet ongelmat. Pitkänen julkaisi Instagramissa pariskunnasta kuvan, jossa he syleilevät toisiaan Dubaissa. Pariskunta lomaili Dubaissa hiljattain, mistä Pitkänen sai sosiaalisessa mediassa kritiikkiä.

Rantakuvassa Pitkänen poseeraa uimapuvussa paidattoman Sompin halatessa häntä. Pitkänen on kirjoittanut kuvaan englanninkielisen tekstin, joka kuuluu suomennettuna näin:

– Kaikki parisuhteet joutuvat käymään läpi helvetin. Aidot parisuhteet selviävät siitä.

Pitkäsen ystävä ja muun muassa Viidakon tähtöset -tosi-tv-sarjasta tuttu Tia Kiuru kirjoittaa kuvan kommenteissa olevansa ystävänsä kanssa samaa mieltä.

– Sellaista suhdetta ei olekaan jota ei koeteltaisi, mutta vain vahvat kestää, Kiuru kommentoi.

– Näin se on, Pitkänen on vastannut ystävänsä kommenttiin.

Pitkänen kirjoittaa Instgramissa myös, että arkeen paluu Dubain-loman jälkeen on tuntunut hetkittäin rankalta, mutta hän sai lomalla levättyä ja selkiytettyä ajatuksiaan.

– Ihan ei maisemat näytä tältä nyt, mutta tuolta saatu aurinkoenergia auttaa jaksamaan läpi harmaiden päivien. Keho ja mieli on nyt levännyt, moniin kysymyksiin löydetty vastaus ja tavoitteet selkeämpiä kuin ikinä, Pitkänen kirjoittaa toisen rantakuvan yhteydessä.

Pitkänen kertoi syyskuussa IS:n haastattelussa parisuhteensa olevan koetuksella.

– Asumme mieheni Markon ja lasten kanssa samaan katon alla, mutta suhteemme ei toimi. Vaikeudet alkoivat vuosi sitten, eikä niitä ole vielä saatu selvitettyä, Pitkänen kertoi IS:lle tuolloin.

Hän kertoi IS:lle myös tuolloin, että hänen ja Markon vaikeudet joutuivat enemmänkin hänestä. Pariskunta on ollut yhdessä viisi vuotta ja heillä on yksi yhteinen lapsi. Pitkäsellä on myös lapsi aiemmasta avioliitostaan Big Brother -tosi-tv-ohjelmasta tutun Teppo Säkkisen kanssa.

Pitkänen kertoi IS:lle syyskuussa parin eläneen auvoista perhe-elämää, kunnes vaikeudet alkoivat.

– Vaihdoin kauneusalan musiikkiin ja jollain tavalla aloin sitten miettiä, mitä minä elämältäni ja parisuhteelta haluan. Meillä on nyt sellainen vaihe, että ihmettelemme, miten asian voisi ratkaista. Kaikki on kiinni minusta, Pitkänen kertoi IS:lle tuolloin.