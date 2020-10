Torsti alkoi julkaista labradorinnoutajansa älyttömiä kommelluksia Facebookissa – nyt ”perseilevä Pertti” on supersuosittu sometähti

Labradorinnoutaja Pertti on noussut sometähdeksi olemalla vastarannan kiiski ja yrmeä mielensä pahoittaja. Kotioloissa se on kuitenkin mussukka ja isäntänsä silmäterä.

– Hyvää kansallista epäonnistumisen päivää! Ei aina voi onnistua ja melko usein menee päin persettä, toivottaa päänsä tiiliharkon sisään tunkenut labradorinnoutaja Facebookissa tuhansille seuraajalleen.

Seuraavissa päivityksissään ruskea koira on valikoinut ”Toosa Rauha -hengessä pinkin pallin lenkilleen mukaan”, toivottaa hyvää ”Aleksis Kiveksen päivää” ja myhäilee syöneensä ketunulostetta.

Roosa nauha -kampanjan ja kansalliskirjailijan huomioiva koira on nimeltään Pertti ja se tunnetaan somessa perseilevänä labradorinnoutajana, joka on hieman vastarannan kiiski ja välillä myös mielensä pahoittaja. Pertti tituleeraa itseään Tasavallan perseilijäksi ja Hauhon pormestariksi, onhan se kotoisin Hämeenlinnan Hauholta. Kukaan ei kuitenkaan ole muistanut mainita Pertille, ettei Hauho ole itsenäinen kunta eikä sillä siis voi olla pormestaria.

Pertti on suosittu sometähti, jonka edesottamuksia lukuisat suomalaiset seuraavat herkeämättä. Sen Facebook-päivityksissä vilisee kieroutunut huumori ja usein alatyylisetkin jutut. Pertti huomioi myös erilaiset merkkipäivät ja muistuttelee ihmisiä tärkeistä asioista.

Perttiä someasioissa auttaa sen ”someassistentti” ja ”nahkafatsi” Torsti Nieminen. Nieminen on Pertin omistaja, joka vähän vahingossa teki lemmikistään sometähden, jota seuraa nykyään Facebookissa lähes 48 000 ihmistä ja joka tavoittaa viikossa noin 150 000 käyttäjää.

– Pertillehän sillä ei ole mitään merkitystä kuinka moni häntä seuraa. Kunhan on tarpeeksi narttuja siellä mukana, Nieminen muistuttaa.

Pertin someura alkoi labradorinnoutajille tarkoitetusta Facebook-ryhmästä, johon Nieminen julkaisi koiransa kommelluksia. Ryhmän seuraajat ehdottivat koiralle omaa sivua, Nieminen ryhtyi tuumasta toimeen ja pisti pystyyn Pertti – perseilevä labradorinnoutaja -sivun.

Pertti pahoittaa mielensä monista asioista. Onhan se ikävää laskea mäkeä, jos ei ole lunta.­

Perseily tarkoittaa Niemisen mukaan kaikenlaista väärin tekemistä. Nuorempana Pertti olikin melkoinen perseilijä, ja kotona sattui ja tapahtui, kun se puuhaili yhdessä edesmenneen koiraveljensä, ”Läskipääksi” kutsumansa Bonon kanssa.

– Pertti houkutteli Läskipään tuonne naapuriin mukaansa ja ne painoivat suoraan sisälle avoimesta ovesta ja repivät naapurin koiranruokasäkin pitkin ja poikin, Nieminen kertoo.

– Myös mummoa ja ohimenevää potkukelkkailijaa on kaadettu tuossa ojaan ja mormonipojat on sotkettu oikein huolellisesti.

Pertin perseily johtuu pitkälti innosta. Se ei ole lainkaan aggressiivinen tai ilkeä, vaan pitää kaikesta ja kaikista.

– On ihan sama, onko se ihminen, koira, kana, kissa vai mikä, niin kaikkien kavereita ollaan ja mennään häntä vispaten ja kieli puoli metriä suusta roikkuen tervehtimään.

Myös havereita sattui, kun Pertti innostui syömään vääriä asioita tai teloi itsensä muuten.

– Pertti on painonsa arvoinen kullassa, koska se on esimerkiksi suolitukoksen takia leikattu kolmeen kertaan ja muutenkin on käyty eläinlääkärissä harva se viikko. On sattunut ja tapahtunut ja rahaa on mennyt.

Sittemmin Pertti on rauhoittunut hieman ja perseily on muuttanut muotoaan. Koira viljelee Facebookissa lakonisia kommentteja ja suhtautuu asioihin yrmeästi, mutta silti pilke silmäkulmassa.

– Peilaan julkaisuissa Pertin persoonaa. Hän on vähän kaksijakoinen tyyppi, joka hoitaa asialliset hommat sata lasissa ja on muuten ihan perseet olalla. Kotioloissa Pertti on mussukka, joka nyhjää koko ajan kiinni kyljessä, hakee huomiota ja on joka kaikessa mukana.

Pertti (oik.) yhdessä edesmenneen ”Läskipään” kanssa. Veljekset joutuivat usein kiipeliin ja syy oli lähes aina Pertissä.­

Pertti saa Facebookissa paljon palautetta edesottamuksistaan. Suurin osa viesteistä on positiivista, mutta joskus perseily-sanaa sivuston nimessä myös paheksutaan tai Pertin huumoria ei aivan ymmärretä.

Välillä viestit ovat myös rankkoja, kun tuntemattomat ihmiset purkavat sydäntään koiralle.

– Alkuun oli aika paljon sellaista, että kaikille ei ehkä ollut selvää se, ettei Pertti ole ihminen, vaan koira, joka pitää Facebook-sivua someassistenttinsa avulla. Sieltä tuli aika rankkojakin tilityksiä, kun Pertille avauduttiin omasta elämästä.

– Välillä Pertti vastasi viesteihin, mutta kun neljältä yöllä tuli viesti, jossa kerrottiin, ettei jaksettu enää elää, niin Pertti ei niihin lähtenyt mukaan millään muotoa.

Tapahtuma-alalla työskentelevälle Niemiselle Pertin some on harrastus, joka soljuu muun elämän ohessa ja josta on tullut osa parivaljakon päivärytmiä. Pertin somejulkaisut syntyvät usein hetken mielijohteesta ja päivän puuhista napatuista kuvista.

Joskus koko päivänä ei ole otettu yhtään kuvaa, ja Facebookiin päätyy illalla napattu otos, jossa sometähti tuulettelee paikkojaan sohvalla röhnöttäen.

– Ne on usein ihan parin minuutin juttuja, kun jotain hupihauskaa keksitään siihen kylkeen.

Pertti ei toistaiseksi ole kaupallistanut someaan eikä suostu yhteistyöehdotuksiin, sillä ne toisivat mukanaan liikaa vastuuta ja tilaa perseilylle olisi vähemmän.

– Pertille riittää, kun hän saa julkaistua mietteensä sivullaan, nartut vastaavat ja hän saa heitettyä sydämen mukaan, Nieminen toteaa.