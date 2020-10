Brad Pittin ja saksalaismalli Nicole Poturalskin suhteesta uutisoitiin elokuussa – nyt se on ohi

Brad Pittin suhde Nicole Poturalskiin nousi uutiseksi elokuussa. Nyt se on lehtitietojen mukaan ohi.

Hello Magazine kertoi elokuussa, että Brad Pitt on löytänyt rinnalleen uuden rakkauden.

56-vuotias Pitt yhdistettiin useissa lehdissä saksalaiseen malliin Nicole Poturalskiin sen jälkeen, kun kaksikko bongattiin saapumassa yksityiskoneella Ranskaan.

Nyt Page Six kertoo, että suhde on ohi.

Lähteiden mukaan juttu on täysin taputeltu.

– Ei se koskaan ollut mitään vakavaa, joten ero ei ole mikään iso juttu, lehdelle laverrellaan tähden lähipiiristä.

Poturalski, 27, on nähty muun muassa Elle Germanyn kannessa.­

Vahvistus suhteesta saatiin elokuussa, kun Pitt saapui naimisissa olevan Poturalskin kanssa Ranskaan. Pari viihtyi kartanossa, jonka Pitt omistaa yhdessä Angelina Jolien kanssa.

Lehtitietojen mukaan Poturalski olisi ollut Pittin ensimmäinen parisuhde sitten Angelina Jolien. Ex-pari erosi vuonna 2016. Pitt ei vahvistanut missään vaiheessan seurustelevansa Poturalskin kanssa.

Pittin ja Poturalskin kerrotaan tavanneen Saksassa, trendiravintola Borchardissa, jonka omistaa Poturalskin mies Roland Mary. Poturalskilla ja Marylla kerrotaan olevan avoin liitto.

– Brad ja Nicole tapasivat ystävien kautta ja aluksi, kun he alkoivat tapailla, eivät he kertoneet siitä kenellekään. Jopa jotkut heidän läheisestä ystäväpiiristään saivat tietää vasta nyt, lähteet kertoivat elokuussa ET Onlinelle.

– Brad on ollut hyvin yksityinen deittailustaan, ja nyt enemmän kuin koskaan, hän ei halua keikuttaa venettä Angelinan kanssa. Hän on tehnyt niin paljon töitä saadakseen yhteishuoltajuuden sujumaan hyvin, kaksikon sisäpiiristä kerrottiin.

Vulture-lehden mukaan Pitt ei ole löytänyt rinnalleen uutta suhdetta Poturalskin jälkeen, vaan on vapailla markkinoilla.

Pittin ja Angelina Jolien ero oli sotkuinen ja heillä on yhdessä kuusi lasta.

Pittillä on kuusi lasta Jolien kanssa. Myös Poturalski on äiti. Hänellä on 7-vuotias poika Emil.