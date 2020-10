Näin paljon ”junttidiskon kuninkaan” tyyli on muuttunut – katso kuvagalleria Frederikistä vuosikymmenten varrelta

Toukokuussa 1999 Frederik villitsi kansaa Tuusulan Camellissa. ”Reetulla on rakkaan lapsen tavoin monta nimeä. Yksi tunnetuimmista on ’junttidiskon kuningas’. – Otan kunnian vastaan eikä – huomatkaa – manttelinperijääkään ole toistaiseksi löytynyt, Frederik ylpeilee”, IS kirjoitti keikalta tuolloin.­