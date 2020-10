Ivanka Trump kuunteli vierestä, kun isä kuvaili häntä roisisti tv:ssä – näin poikkeukselliset ovat presidentin ja tyttären välit

39 vuotta täyttävä Ivanka Trump aloitti uransa mallina, mutta nyt hän työskentelee Valkoisessa talossa isänsä, Yhdysvaltain presidentin neuvonantajana. Donald Trump ei ole koskaan peitellyt tyttärensä ulkonäön ja ominaisuuksien ihailua.

Perjantaina 39 vuotta täyttävä Ivanka Trump on tuttu näky isänsä, Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rinnalla. Näin on ollut jo kauan ennen kuin Ivanka aloitti vuonna 2017 uransa kenties merkittävimmässä tehtävässä presidentin neuvonantajana.

Ivanka teki vuosikausia töitä kiinteistömogulina tunnetun Donaldin perheyrityksessä ja luotsasi Suomessakin esitettyä Diili-ohjelmaa isänsä kanssa. He esiintyivät ohjelmassa viimeisen kerran 2015 – siis vain hetki ennen kuin molempien elämä muuttui pysyvästi presidentinvaalien myötä.

Diili-ohjelma teki Donald Trumpin ja hänen lapsensa tunnetuiksi suomalaisillekin. Vasemmalla Donald Trump Jr., oikealla Ivanka Trump.­

Usein isänsä suosikiksi kutsuttu Ivanka syntyi Donald Trumpin ja tämän ensimmäisen vaimon Ivana Trumpin toisena lapsena lokakuussa 1981. Donald oli jo tuolloin erittäin tunnettu kiinteistömoguli, joten Ivanka oppi heti julkisuuden edut ja varjopuolet. Ensimmäinen iso ryöpytys tuli Ivankan ollessa vain 11-vuotias, kun vanhemmat erosivat kohun saattelemana.

Julkisuudessa huomattiin selvästi, että Donald oli suunnattoman ylpeä tyttärestään jo pienestä pitäen. Kun Ivanka oli vasta lapsi, Donald tapasi kehuskella ylitsevuotavin sanoin tyttärensä älykkyydellä.

Reilu 10-vuotias Ivanka isänsä sylissä. Taustalla veli Eric.­

Pitkänhuiskea Ivanka kokeili ensin siipiään mallimaailmassa. Luksusbrändeille jo teini-ikäisenä poseerannut Ivanka siirtyi kuitenkin pian mallimaailmasta isänsä jalanjäljissä bisneksen pariin ja opiskeli itselleen taloustieteiden yliopistotutkinnon.

Heti valmistuttuaan vuonna 2005 Ivanka ryhtyi työskentelemään isänsä yrityksessä ja toi oman kosketuksensa Trumpin perheyritykseen suunnittelemalla muun muassa koruja ja vaatteita.

Ivanka muotinäytöksessä vuonna 1997.­

Donald Trumpin suhtautuminen tyttäreensä ja tämän ulkonäön avoin kehuminen on vuosien mittaan ollut hämmästelyn ja vitsienkin aihe. Diili-ohjelmaa mainostaneelta Donaldilta kysyttiin tv-haastattelussa vuonna 2006, pahastuisiko hän tyttärensä poseeraamisesta Playboy-lehdessä.

– Ivanka ei tekisi sellaista, vaikka hänellä onkin erittäin kauniit muodot. Olen sanonut, että jos Ivanka ei olisi tyttäreni, minä varmaan tapailisin häntä, Donald totesi monen ihmetykseksi.

Haastattelussa mukana ollut Ivanka nauroi kiusaantuneena vieressä isänsä kommentille.

Donald Trump ja hänen toinen vaimonsa Marla Maples Trump vuonna 1995. Keskellä nuori Ivanka.­

Myös Rolling Stone -lehden toimittaja Paul Solotaroff sai haastattelussaan varsin erikoisen vastauksen vuonna 2015, kun hän kysyi Donaldilta tyttärensä kauneudesta.

– Kyllä, hän todella on jotain erityisen kaunista. Jos en olisi onnellisesti naimisissa, ja no, tiedäthän, hänen isänsä…. Donald laukoi.

Ivanka Trump on tottunut puhumaan jättimäisille yleisöille. Kuvassa hän pitää puhetta valkoisen talon edustalla.­

Presidentin tyttären kanssa työskennelleet ovat kuvailleet häntä isänsä kaltaiseksi piinkovaksi bisnesälyköksi, joka on aina viimeisen päälle huoliteltu ja ystävällinen mutta myös hieman pelottava määrätietoisuudessaan. Ivanka on itsekin myöntänyt, että hänellä on isänsä tavoin ”iso ego”. Donaldin väitetään vastaavan tyttärelleen aina puhelimeen, oli hän missä tahansa.

Ivanka luopui kaksi vuotta sitten päivittäisestä yritystoiminnastaan keskittyäkseen työhönsä isänsä neuvonantajana. Ivankan nimittäminen neuvonantajaksi herätti myös kritiikkiä, sillä hänellä ei ollut minkäänlaista aiempaa kokemusta hallinnollisista tehtävistä.

– En tiedä palaanko koskaan enää bisnekseen, mutta tiedän, että merkityksellisin työni on nyt täällä Washingtonissa, Ivanka totesi.

Ivanka on tottunut pienestä pitäen kulkemaan isänsä kanssa tärkeissä tapaamisissa.­

Joskus Ivankakin on päätynyt nousemaan julkisesti isänsä lausuntoja vastaan. Kaksi vuotta sitten Ivanka sanoi, että hänelle oli synkkä hetki, kun hänen isänsä hallinto erotti rajalla siirtolaislapsia vanhemmistaan.

– Vastustan kiihkeästi perheiden erottamista ja vanhempien ja lasten erottamista toisistaan, hän painotti.

Varsinkin Donald-isän naisiin kohdistuneet lausunnot ovat pakottaneet Ivankan kritisoimaan isäänsä. Vuonna 2005 julkisuuteen vuoti kasa nauhoja, joissa Trump käytti naisista ala-arvoista ja seksuaalissävytteistä kieltä. Ivanka pyysi isänsä puolesta anteeksi ja sanoi isänsä kielenkäytön olleen ”täysin asiatonta ja loukkaavaa”.

Hetkellisiä älähdyksiä lukuun ottamatta Ivanka Trump on kuitenkin seisonut tiiviisti isänsä rinnalla. Kaksi vuotta sitten julkisuuteen ilmestyi naisia, jotka syyttivät Donald Trumpia seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

– On todella epäsopivaa kysyä tyttäreltä, uskooko hän isäänsä syyttäviä, jos hän on selkeästi ilmaissut, ettei asia pidä paikkaansa, Ivanka totesi asiasta kysyneille toimittajille.

Ivanka Trump on keskittynyt viime vuodet työhönsä isänsä neuvonantajana.­

Yksi elämää mullistaneita hetkiä oli, kun Ivankasta tuli äiti. Ivankalla on kolme lasta, Arabella, Joseph ja Theo, Trumpin neuvonantajana myöskin työskentelevän miehensä Jared Kushnerin kanssa.

Ivanka ja Jared lapsiensa Arabellan ja Josephin kanssa.­

Äidiksi tuleminen sai Ivankan mukaan hänet ajamaan entistä hanakammin naisten oikeuksia, ja hän onkin republikaaneille poikkeuksellisesti kampanjoinut palkallisen äitiysloman puolesta, vaikkakaan Trumpin hallinto ei tätä virallisesti aja.

– Äitinä oleminen on tärkein tehtävä, jota kukaan nainen voi saada. Sen ei pitäisi merkitä sitä, että menetät ansiosi, Ivanka on sanonut.

Ivankan tiedetään olevan erittäin läheinen Donald-isänsä kanssa.­

Todennäköisesti Ivanka tulee työskentelemään jatkossakin isänsä rinnalla yhtä tiiviisti kuin tähänkin asti, vaikka joidenkin asiantuntijoiden mukaan neuvonantajien vaikutus isän poliittiseen toimintaan onkin jäänyt loppupeleissä melko vähäiseksi. Tosin samalla on spekuloitu, voisiko Ivanka olla kiinnostunut luomaan myös omaa poliittista uraansa.

Isän ja tyttären harvinaisen läheiset välit nousivat kolme vuotta sitten puheenaiheeksi, kun Saturday Night Live -viihdeohjelma vitsaili Ivankan olevan isänsä ”rikoskumppani”.

– En tiedä, mitä tarkoittaa olla rikoskumppani, mutta toivon, että aika osoittaa, että olen tehnyt hyvää työtä ja – mikä tärkeämpää – että isäni hallinto osoittautuu niin menestyksekkääksi kuin tiedän sen olevan, Ivanka vastasi takaisin.