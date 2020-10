Näyttelijä Inka Kallén avautuu tv:ssä koskettavasti äitinsä kuolemasta – ”Sanoin, että voit lähteä rauhassa”

Inka Kallén kertoi Ylen Puoli seitsemän -ohjelmassa saattaneensa maaliskuussa pitkään sairastaneen äitinsä viimeiselle matkalle.

Useista tv-sarjoista ja elokuvista tuttu näyttelijä Inka Kallén, 39, vieraili Ylen Puoli seitsemän -ohjelmassa tiistaina. Kallén kertoi ohjelmassa työkuulumisiaan, sillä hänet nähdään Aku Louhimiehen uudessa Odotus-elokuvassa, joka saa ensi-iltansa 2021. Kallén on myös käsikirjoittanut elokuvaa.

Työkuvioiden lisäksi Kallén palasi Mikko Kekäläisen ja Susanna Laineen haastattelussa kuluneen vuoden yhteen koskettavimpaan hetkeen, jolloin hän saattoi äitinsä viimeiselle matkalleen.

Kallén kertoo ohjelmassa äitinsä menehtyneen tämän vuoden maaliskuussa sairastettuaan 15 vuoden ajan Alzheimerin tautia.

– Se on ollut mun tähänastisen elämäni kauhein kokemus, Kallen myönsi.

Viimeiset 4 vuotta Kallénin äiti vietti hoitokodissa. Kuolema ei tullut yllätyksenä, sillä äidin kunto oli huonontunut viimeisten vuosien aikana.

– Viimeisen vuoden aikana osasin varautua, ettei hän ole täällä enää kovin kauaa. Joka kerta äitiä tavatessa sanoin, että äiti, tiedäthän sä, että saat lähteä, kun aika on.

Maaliskuussa tilanne huononi, sillä äiti sai kohtauksia. Hoitokodista soitettiin, että omaisten olisi parempi tulla paikalle. Kallén kertoo tulleensa paikalle alkuillasta veljensä kanssa. Hän huomasi heti, että äiti on poissaoleva ja omissa maailmoissaan.

– Sanoin, että äiti me ollaan tässä ja me rakastetaan sua, sä voit lähteä rauhassa. Ihan yhtäkkiä äidin silmistä alkoi valua kyyneleet. Koin sen tosi vahvasti niin, että äiti kuulee meidät. Se helpotuksen tunne, mikä hänelle siinä hetkessä tuli, että hänen on turvallista lähteä, Kallén muisteli.

– Tunti meni, istuttiin äidin vieressä, silitimme häntä ja hengitys muuttui raskaammaksi. Koin, että äitiä täytyy auttaa. Aloin puhumaan, en tiedä edes mitä sanoja suustani tuli, mutta hoin uudelleen 10 minuutin ajan, että voit päästää irti, olet turvassa, susta pidetään huolta ja me pärjäämme.

Hänen äitinsä veti viimeisen henkäyksen rakkaidensa ympäröimänä.

– Yhtäkkiä hänen hengityksensä muuttui höyhenenkevyeksi ja pysähtyi, Kallén kuvaili ohjelmassa.

– Nousimme veljen kanssa ylös, ja annoimme suukot hänen otsalleen. Sanoimme, että rakastamme häntä. Siihen hetkeen liittyy niin paljon kiitollisuutta ja rakkautta. Se on vahvistanut luottamusta sellaisella tavalla, mitä ei voi järjellä selittää, Kallén kuvaili.

Kallén kertoo ajatelleensa äitiään erityisen paljon kuukausi sitten syntymäpäivänään, sillä merkkipäivä oli ensimmäinen, jonka hän vietti ilman äitiään.

– Havahduin siihen, että miten kaunista, että syntymäni hetkellä äiti on ollut tällä rakkaudella ottamassa minut vastaan, ja hänen kuolemansa hetkellä minä olen saanut rakkaudella olla lähettämässä hänet matkaan.

Kallén kertoi katsovansa kuolemaa muutenkin hieman toisenlaisesta näkökulmasta.

– Syntymään liitetään ilo ja onnellisuus, ja kuolemaan suru ja ahdistus. Itse haluan katsoa sitä toisenlaisesta näkökulmasta. Kuolemakin voi olla kaunis ja siihen voi liittyä paljon rakkautta, hän muistuttaa.

Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö suru kuuluisi kuoleman käsittelemiseen.

– On totta kai tärkeää surra ja jos on ikävä, niin sanon sen ääneen. En voi koskaan enää halata äitiäni, mutta tiedän sisimmässäni, että hän on lähellä, lähempänä kuin koskaan aiemmin. Sitä ei koskaan voi kukaan ottaa pois, Kallén totesi.

Ensi vuonna ensi-iltansa saavan Odotus-elokuvan tähdet Andrei Alén ja Inka Kallén Jussi-gaalassa lokakuussa 2020.­

Inka Kallén on näytellyt useissa kotimaisissa menestyssarjoissa ja -elokuvissa. Hänet muistetaan muun muassa Kotikadun Mirja Mäkimaana. Kotikadun jälkeen hän näytteli Uusi päivä -sarjassa.

Valkokankailla Kallén on nähty muun muassa elokuvissa Luokkakokous, Valmentaja ja Se mieletön remppa.