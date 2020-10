Frederik avautuu yhdeksästä lapsestaan: kolme teki ”tilaustyönä”, kaksi kasvatti itse – ”Loput ovat vahinkoja”

Paljastavat muistelmat julkaissut Frederik sanoo, ettei halua kirjallaan olla ilkeä ketään kohtaan, hän vain haluaa ”puhdistaa pöydän”. Laulajan mukaan kolme juristia on lukenut kirjan ennen painoon menoa.

Laulaja Frederik aloitti aikoinaan mallina, sitten hän soitti urkuja, oli Stumppi-lehden perustaja, toimi mianosgraafikkona ja päätyi Suomen junttidiskon kuninkaaksi. –Taival on ollut kivinen, 16 kultalevyn mies sanoo.­

Laulaja Frederik nauraa, että kaikki ovat tänä syksynä julkaisseet muistelmat, joten miksei hänkin. Mies on sitä mieltä, että hänen iässään voi jo paljastaa kaiken.

– Ryhdyin työstämään muistelmia viime talvena Kanarialla, ja koronan vietyä keikat hoidin kirjoitushomman loppuun. Halusin kertoa elämästäni ja maamme viihdemaailmasta asioita, joita on aiemmin peitelty, Frederik alias Ilkka Sysimetsä, 75, lataa.

Junttidiskon kuninkaan kirjan Harva Meistä on Frederik (Otava) sivuilla vilahtaa lukuisa määrä tunnettuja nimiä. Jo manan maille menneet taiteilijat kuten Juice Leskinen, Irwin Goodman, Olavi Virta, Vexi Salmi, Armi Aavikko ja Tapio Rautavaara eivät voi vastata tarinoiden todenperäisyyksiin, mutta muut voivat.

Nykytähdistä Frederikin tarinoissa vilahtavat muun muassa Tapani Kansa, Danny, Paleface, Juha Tapio, Cheek, Paula Koivuniemi, Kimi Räikkönen sekä Erika Vikman.

– Käsikirjoituksen luki läpi kolme juristia ennen kuin se meni painoon, laulaja kuittaa.

Laulaja myöntää monen tutun soittaneen hänelle jo kirjoitusvaiheessa, että onko hän päässyt kirjan sivuille ja millaisessa sävyssä.

– Uskon kirjan julkaisemisen jälkeen loppujenkin ystävien kaikkoavan. Etunenässä ärähtää varmaankin Tapani Kansa, sitten Meiju Suvas, ehkä Danny ja Merikukka Forsius sekä Tapio Rautavaaran suku, Reetu miettii.

Frederik eli Ilkka Sysimetsä avautuu kirjassa rehellisesti koko elämästään.­

Miehen ura on kestänyt yli 60 vuotta, mutta vasta Tsingis Khanista tuli ensimmäinen kultalevy. Kaiken kaikkiaan kultalevyjä on 16 ja monista kappaleista on tullut klassikoita.

Vuosikymmeniin mahtuu keikkojen lisäksi vauhtia ja vaarallisia tilanteita, naisia ja seksiä.

– Seksi on aina hallinnut elämääni. Se johtuu siitä, ettei alkoholisti-isälläni ollut muuhun aikaa kuin viinaan ja äiti teki kahta työtä. En saanut läheisyyttä ja rakkautta, joten etsin naisellista turvaa muualta, 14-vuotiaana poikuutensa vanhemmalle naiselle menettänyt mies kertoo.

Nuorena Ilkka Sysimetsä ajautui jengeihin ja hankaluuksiin, mutta silti naiset hallitsivat alati hänen mieltään.

Kun Ilkasta tuli Frederik, naisia riitti. Laulaja velmuilee, että naisten ihailu johtuu hänen karismastaan ja salaisesta viehätysvoimastaan.

– Naiset ovat aina olleet minulle kuin huumetta, olen saanut kenet tahansa. Vientiä on ollut. Eri keikkapaikoillakin oli useampia naisia, eivätkä he tienneet toisistaan, laulaja muistelee.

Kirjassaankin Frederik myöntää olevansa aina pilke silmäkulmassa.

– Naisten suhteen olen ollut auervaara, mutta en koskaan huijannut ketään, hän painottaa.

Mallikaunottaret Kerstin ja Marika veivät vuonna 1973 Pariisissa suomalaista kauneutta maailmalle. Keskellä Frederik.­

Elämänsä rakkauksia miehellä on muutama.

Lucia-neitona kauan sitten ollutta Kittya nuori mies rakasti, mutta sitten tuli ex-malli Kerstin Grönholm ja Frederik oli hetken kahden naisen loukussa. Asia ratkesi, kun Frederik ja Kerstin muuttivat yhteen. Suhde ei kestänyt.

– Pauliina (Lunna) oli suuri rakkauteni. Hän on lastemme Santerin ja Saanan äiti, Frederik kertoo.

Entisen kansanedustajan Merikukka Forsiuksen kanssa käytiin yhteisillä lomilla, ja Frederik oli usein nähty yövieras Forsiuksen Lauttasaaren-kodissa. Tuokaan suhde ei kantanut. Neljä vuotta sujui Mari-nimisen naisen kanssa, kunnes laulajan omalta keikalta löytyi yli 30 vuotta nuorempi Riikka. Yhdessä asuttiin 17 vuotta.

Mies masentui Riikan lähdettyä ja kesti tovin ennen kuin hän jaksoi nousta edes sängystä. Frederik kiittelee ystäviään avusta.

Vapaana poikamiehenä nyt elävä laulaja paljastaa vanhojen heilojen ryhtyneen soittelemaan.

– He ovat nyt 45–60-vuotiaita. Kaikki tietävät elämästäni ja siitä, mitä vuosien varrella on tapahtunut, laulaja naurahtaa.

Tunnettua myös se, että laulajalla on yhdeksän lasta.

– Santerin ja Saanan olen kasvattanut, kolme olen tehnyt tilaustyönä ja loput ovat vahinkoja. Kaikki tietävät toisistaan, mutta eivät ole tavanneet.

– Maksoin viimeiset elatusavut vuonna 2000. Kaiken kaikkiaan lapsiin ehti mennä miljoona euroa, laulaja laskeskelee.

Frederik vauhdikkaana lavalla vuonna 1999.­

Aikoinaan laulajalle aiheutti huolta Saana-tyttären seurustelukumppani. Saana tosin ehti isänsä kehotuksesta päättää seurustelun yli 15 vuotta sitten ennen kuin tyttären ex-poikaystävä tappoi kaverinsa kanssa Heinon pariskunnan. Parivaljakko upotti Heinojen ruumiit treenikasseissa mereen.

– Kundi oli hyvästä perheestä, mutta öykkäri. Hän haistatti minulle koko ajan ja päätin lähettää Saanan Floridaan tenniskouluun ja opiskelemaan. Sinne hän sitten jäikin, on naimisissa ja neljän lapsen äiti, Heinojen surmasta kirjankin kirjoittanut Frederik kertoo.

Frederik muistelee, kuinka poliisi soitti hänelle eräänä aamuna. Laulaja oli vielä Juvalla ja aamukrapulassa. Edellisillan keikan jälkeen oli otettu huikkaa.

– Tunsin Heinot. Poliisi kyseli, että tiedänkö parin olinpaikkaa. Sanoivat, että Heinojen autosta on löytynyt heidän vertaan. Tietenkään en tiennyt mitään, Frederik muistaa.

Laulaja kertoo kohdanneensa kadulla jokin aika sitten toisen Heinojen tappajista. Nimensä muuttanut mies tuli vastaan vaimonsa ja lapsensa kanssa.

– En tervehtinyt, laulaja sanoo.

Frederik kirjoitti muistelmansa puhdistaakseen pöydän.­

Frederik kertoo olleensa aina tarkka rahan suhteen. Konkurssit käyneenä mutta nyt mittavan osakesalkun omistajana, hän on noussut ahdingosta ja maksanut kaikki velkansa.

– En ole euroakaan kenellekään auki, hän napauttaa.

Reetu myöntää tiensä maamme musiikkitaivaalla olleen kivinen. Ensimmäiselle keikalleenkin hän lainasi sisarensa Miniä.

– Olin pitkään persaukinen, tein 12 vuotta musiikkia ennen kuin pääsin pinnalle. On ollut helvetin vaikeaa ja kivikkoista. Pitkä on ollut matka, mutta ollaan kuitenkin edelleen mukana, hän naurahtaa.

Frederikillä on paljon tarinoita. Hän sanookin, että niitä olisi riittänyt kolmeen kirjaan. Tässä teoksessa mies avautuu myös siitä, ettei häntä ole arvostettu maamme musiikkipiireissä. Laulaja ei kuulunut alan liittoon ja oli perustanut oman levy-yhtiönkin.

– En ole päässyt kertaakaan edes Emma-gaalaan. Totta kai olen katkera, sillä pippaloita ja muutakin on jäänyt väliin, hän sanoo.

Voimaa mies on löytänyt työstään. Hän huomauttaa kunnianhimon ja näyttämisen halun vieneen eteenpäin.

– Mutta kyllä minä olen monen piikkimaton läpi kävellyt.

Frederik on tehnyt 60-vuotisen uran.­

Frederik sanoo, ettei muistelmillaan halua olla ilkeä ketään kohtaan. Hän vain haluaa kertoa kaiken, puhdistaa pöydän. Mies painottaa pysyneensä tekstissään totuudessa. Toki voi olla, etteivät ihan kaikki tarinat 60 vuoden takaa ole menneet täysin muistin mukaan.

– Paljastan hauskoja sekä traagisia tarinoita. En ole kostonhaluinen, mutta ei pidä käsitellä asioita myöskään silkkihansikkain, hän sanoo.

Reetu on myös sanonut, että niin kauan kuin kansa tykkää, artistit ovat sankareita.

– En ole mikään sankari, sillä osaan nauraa itselleni. Rakastan käydä keikoilla ja kansa aistii sen. Silti lopulta on vain mies ja mikrofoni. Ja kyllä pikkuhousuja lentelee edelleen, hän päättää.