Kim Kardashian sai vihaisen palauteryöpyn juhlistaan – lennätti perheensä yksityissaarelle keskellä koronapandemiaa: ”Uskomattoman kuvottavaa”

Kim Kardashianin syntymäpäiväjuhlat kirvoittivat kriittisiä kommentteja julkisuudestakin tutuilta henkilöiltä.

Maailman kuuluisimpiin some- ja tv-tähtiin kuuluva Kim Kardashian täytti viime viikolla 40 vuotta. Kardashian halusi juhlia merkkipäiväänsä, mutta koronapandemian asettamien rajoitusten vuoksi synttäribileitä ei voitu järjestää normaaliin tapaan.

Kardashian päättikin lennättää perheensä ja ystäviään trooppiselle yksityissaarelle, jossa hän piti intiimit, mutta näyttävät syntymäpäivät. Hän julkaisi saarelta lukuisia kuvia, joissa hän poseeraa läheistensä kanssa juhlatunnelmissa. Mukana juhlissa olivat Kardashianin perheen lisäksi ainakin äiti Kris Jenner puolisoineen, siskot Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian ja Kendall Jenner, Kourtneyn ex-mies Scott Disick ja sekä joukko ystäviä.

– En voinut kuvitella parempaa tapaa viettää syntymäpäiviäni kuin heidän kanssaan, jotka ovat auttaneet minua kasvamaan naiseksi, joka olen nyt. En usko, että kukaan meistä oikeasti arvosti ennen koronapandemiaa niitä pieniä etuoikeuksia, kuten mahdollisuutta matkustaa ja olla turvallisesti yhdessä perheen ja ystävien kanssa, Kardashian kirjoitti.

Kardashian kertoo pyytäneensä kaikkia synttäreille osallistuneita olemaan karanteenissa kaksi viikkoa ennen juhlia. Lisäksi hänen mukaansa jokainen kävi terveystarkastuksessa, jotta koronan riski kokoontumisessa minimoitiin mahdollisimman pieneksi.

Kardashian myöntää kirjoituksessaan, että perheen näkeminen tällaisina aikoina voi olla suuri etuoikeus.

– Useimmille tällainen on juuri nyt saavuttamattomissa, joten nöyränä totean, että elämäni on todella etuoikeutettua, Kardashian sanoo.

– Paras matka ikinä. Minua on siunattu, hehkutti äiti Kris Jenner kuvien kommenttikentässä.

Useat Kardashianin sadoista miljoonista seuraajista näkivät kuitenkin punaista perheen ylellisen lomamatkan seurauksena. Kardashian sai Daily Mailin mukaan valtaisan määrän kritiikkiä heti synttärikuvien ilmestyttyä Instagramiin.

Monet kritisoivat Kardashiania välinpitämättömyydestä ja tunteettomuudesta koronapandemiaa ja sen uhreja kohtaan.

– Ehkä sinun ei olisi kannattanut jakaa tätä kaikille.

– Ihmisiä kuolee, ja loput meistä kärsivät kotona katsoen, kun kuolleiden lukumäärä nousee. Tämä on todella tunteetonta.

– En ole halannut yhtäkään perheenjäsentä tai ystävää maaliskuun jälkeen, mutta kiva sinulle.

– Jep, meitä kaikkia muistutetaan siitä, mikä merkitsee: miljoonat ja miljoonat dollarit..

– Minä sain synttärilahjaksi potkut, enkä ole nähnyt äitiäni maaliskuun jälkeen. Toivottavasti olet onnellinen saarellasi.

– Vau, perheeni ei ole edelleenkään tavannut kuuden kuukauden ikäistä vauvaani, mutta olen iloinen, että sinä olet rikas.

Myös useat yhdysvaltalaistähdet pyöristyivät nähtyään kuvia Kardashianin synttärijuhlista. Muun muassa Better Call Saul -sarjasta tuttu näyttelijä Michael McKean irvaili perheelle Twitterissä.

– Ja kuinka joutsen oli kypsennetty? McKean kysyi sarkastiseen sävyyn.

– Uskomattoman kuvottavaa, The Walking Dead -sarjasta tuttu näyttelijä Tom Payne totesi Twitterissä.

Family Guy -sarjan tähti Ralph Garmankin liittyi kritisoijien joukkoon.

– Luojan kiitos, sait hyvin ansaitun loman. Tiedämme kaikki, miten vaikea tämä vuosi on ollut kaikille järjettömän rikkaille ja narsistisille ihmisille, Garman twiittasi.

Kardashian ei ole toistaiseksi ottanut kantaa saamaansa kritiikkiin.

Maailmanlaajuisesti koronaan on kuollut yli miljoona ihmistä. Koronavirukseen on maailmanlaajuisesti sairastunut noin 43 miljoonaa ihmistä tänä vuonna. Kardashianin kotiseudulla Kaliforniassa on tiukat karanteenisäädökset, sillä alueella on yli 17 000 ihmistä kuollut koronavirukseen.

Suomessa koronavirustartuntoja on raportoitu tähän mennessä 15 378. Tautiin liittyviä kuolemia on 354.