Madonna, 62, kuherteli estoitta 26-vuotiaan tanssijarakkaansa kanssa – yksi piirre parin suhteessa hämmästyttää faneja

Poptähti Madonnan ja hänen poikaystävänsä Ahlamalik Williamsin rakkaus roihuaa.

Poptähti Madonna pitää itseään huomattavasti nuoremmista miehistä. Nykyinen rakas on 26-vuotias.­

Madonna, 61, tarjosi faneilleen Instagramissa maistiaisia kuvauksista, joissa mukana oli myös hänen nuori rakkaansa Ahlamalik Williams, 26. Popin kuningatar julkaisi tiistaina Instagram-videon, jossa hän poseeraa kameran edessä mustassa puvussa. Videolla nähdään, kuinka Madonna ja tanssijarakas kuhertelevat kameran edessä.

Williams on työskennellyt Madonnan taustatanssijana vuodesta 2015. Pari on seurustellut parin vuoden ajan. Amerikkalaismedioiden mukaan yhteistyö Madonnan kanssa on ollut tanssijalle todellinen onnenpotku, sillä ennen kuin hän pääsi osaksi poptähden Rebel Heart -kiertuetta, Williams tarjosi netissä tanssitunteja viiden dollarin hintaan.

Madonnalla on pitkä historia itseään nuorempien miesten tapailusta. Viime vuosina hän on tapaillut muun muassa tanssija Brahim Zailbatia, tanssija Timor Steffensiä ja malli Kevin Sampaioa, jotka olivat kaikki noin puolet popin kuningatarta nuorempia.

Poptähden fanit riemuitsevat Instagramissa, että Madonna on ryhtynyt julkaisemaan sosiaalisessa mediassa kuvia tanssijarakkaastaan.

– Näytätte niin onnellisilta! fanit iloitsevat.

Madonna kuvattuna Ahlamalik Williamsin kanssa maaliskuussa.­

Osa tähden faneista tosin ihmettelee, miksi Madonna julkaisee parista yhteiskuvia sosiaalisessa mediassa, mutta Ahlamalik Williams ei ole julkaissut poptähdestä kuin keikkakuvia omalla Instagram-tilillään.

– Miksi poikaystäväsi ei julkaise sinusta kuvia? fanit tiedustelevat.

– Tätä minäkin ihmettelen. En pidä Ahlamalikista, Instagramissa kirjoitetaan.

– Onko hän Madonnan kanssa vain rahan takia?

– Ahlamalik on Madonnan toy boy, Instagramissa summataan.

Fanien soraäänistä huolimatta parin suhde vaikuttaa olevan vakaalla pohjalla, sillä Williamsin tiedetään viettävän aikaa myös Madonnan lasten kanssa.