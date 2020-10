Huippumalli Emily Ratajkowski odottaa ensimmäistä lastaan – esittelee vauvavatsaansa ilman rihman kiertämää

Malli Emily Ratajkowski on viidennellä kuulla raskaana.

Yhdysvaltalainen mallitähti Emily Ratajkowski, 29, ja hänen miehensä Sebastian Bear-McClard saavat ensimmäisen lapsensa.

Ratajkowski paljasti ilouutiset lapsen saamisesta Vogue-lehden kansihaastattelussa. Laskettua aikaa ei ole kerrottu julkisuuteen. Ratajwkoski kertoo Voguessa, että he eivät halua myöskään tietää lapsen sukupuolta, vaikka ovat saaneet asiasta lukuisia uteliaita kysymyksiä.

– Kun mieheni ja minä kerromme ystävillemme, että olen raskaana, he onnittelevat ja kysyvät lähes aina heti perään, että tiedättekö jo, kumman haluatte. Tykkäämme vastata siihen, että emme tiedä sukupuolta ennen kuin lapsi on 18-vuotias ja hän kertoo meille, Ratajkowski sanoo Ellessä.

– Haluan altistaa lastani niin vähän kuin mahdollista sukupuoliin liittyville stereotypioille, hän perustelee.

Ratajkowski hehkutti raskauttaan julkaisemalla Instagramissaan itsestään peilin kautta otetun kuvan, jossa hän seisoo ilman rihman kiertämää ja esittelee pienesti pyöristynyttä vatsaansa.

Hän kertoo raskauden olevan 20. viikolla, eli viidennellä kuulla.

– 20 viikkoa. Totuttelen uuteen vartalooni, hän kertoo.

Ratajkowski avioitui tuottajana ja näyttelijänä työskentelevän poikaystävänsä Sebastian Bear-McClardin kanssa oikeustalolla New Yorkissa alkuvuodesta 2018. Pari ehti mediatietojen mukaan seurustella vain viikkoja ennen avioitumista.

Emily Ratajkowski nousi julkisuuteen esiinnyttyään Robin Thicken rohkealla Blurred Lines -musiikkivideolla vuonna 2013. Videolla nähtiin vähäpukeisia naisia ja eroottisesti latautuneita kohtauksia.

Ratajkowski on poseerannut mallinurallaan useampaan otteeseen alastonkuvissa. Nykyään hän on myös suosittu sometähti Instagramissa. Hänellä on kuvapalvelussa liki 27 miljoonaa seuraajaa.