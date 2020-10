Suomalaiset autoharrastajat rakensivat tulta syöksevän auton, joka päätyi yllättäen Scooterin musiikkivideolle – taustalla erikoinen tapahtumaketju

Latela-sarjasta tuttu Lauri Huttunen kertoo IS:lle, miten suomalaisten tuunaama pakettiauto päätyi saksalaisyhtyeen musiikkivideolle.

Saksalaisyhtye Scooter julkaisi hiljattain uuden Fck 2020 -kappaleen. Nyt kappaleelle julkaistiin myös musiikkivideo, jossa merkittävää roolia näyttelee Ford Transit -merkkinen pakettiauto.

Pakettiauto tuo Scooterin musiikkivideoon ripauksen suomalaisväriä, sillä sen ovat yhtyettä varten tuunanneet suomalainen autoharrastaja Lauri Huttunen, joka tunnetaan kenties paremmin televisiosarjasta Latela. Mutta miten tamperelaisten tuunaama auto päätyi suositun saksalaisyhtyeen musiikkivideolle?

Autoharrastajaporukka ”Latelan pojat” nousi julkisuuteen noin kymmenen vuotta sitten, kun Yle alkoi näyttää autoharrastajien arkeen pureutuvaa Latela-televisiosarjaa. Sittemmin Huttuselle on toisinaan tullut mitä erikoisimpia työtarjouksia. Niin kävi myös tällä kertaa, vaikka televisiossa Huttunen ei ole ollut kolmeen vuoteen.

Huttunen kertoo IS:lle alkaneensa tuunata musiikkivideolla näkyvää Ford Transitia yhdessä Lars Kivistön kanssa omaa Youtube-sarjaa varten. Autoa ei siis suinkaan ollut alun perin tarkoitus tarjota saksalaisyhtyeen käyttöön, mutta Huttunen ja Kiviniemi kysyivät Scooterilta lupaa käyttää auton koristeena yhtyeen logoa. He eivät suinkaan odottaneet saavansa suositulta yhtyeeltä vastausta, mutta toisin kävi.

– Me haluttiin autoon ysäriteema ja haluttiin ajaa sillä Himokselle. Keksittiin, että Scooter on tulossa Himokselle. Me kysyttiin heiltä lupa tehdä heidän logoillaan tällainen auto. Sieltä tuli yllättävän nopeasti vastaus, että ”hell yeah”, he tykkäävät vanhoista Fordeista, Huttunen kertoo IS:lle.

– Se lähti ihan käsistä sitten. Se auto käytännössä tanssii, laulaa ja syöksee tulta. Se oli aika iso projekti rakentaa se, mutta kun se rupesi olemaan valmis ja saatiin ekoja testiajoja suoritettua, niin lähetettiin Scooterille minuutin pätkä siitä autosta. Ne tykkäsi siitä hirveästi ja jakoi sen heti omassa somessaan. Sitten oli pari kuukautta hiljaiseloa, kunnes tuli yllättäen Scooterilta viesti, että he haluavat auton Göteborgiin musiikkivideon kuvauksiin, Huttunen paljastaa.

Voit katsoa videon autosta yllä olevasta upotuksesta.

Scooterin Fck 2020 -musiikkivideo kuvattiin muutama viikko sitten Ruotsissa Göteborgissa. Huttusen ja Kivistön tuunaama Ford Transit on videolla näkyvässä roolissa. Huttunen on asiasta luonnollisesti äärimmäisen iloinen ja otettu. Tapahtumien seurauksena Huttunen teki myös ison elämänmuutoksen.

– Käytännössä tämän voisi tiivistää niin, että oli kaksi hullua suomalaista, joilla oli selkeä päämäärä. Mun mielestä tämä on todella iso juttu, Huttunen iloitsee.

– Otin jopa 17 vuoden jälkeen lopputilin päivätyöstäni. Ajattelin, että nyt jos koskaan on aika kokeilla, voisiko tällä autohommalla elättää itsensä, hän paljastaa.

Koko musiikkivideon voit katsoa tästä: