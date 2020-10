IL: Mikko Leppilammen tulot romahtivat rajusti – kuukausituloissa yli 10 000 euron lasku

Mikko Leppilampi ilmoitti tienaavansa tällä hetkellä 4250 euroa kuukaudessa. Vielä viime vuonna suosikkijuontajan kuukausitulot kipusivat 16 000 euroon.

Iltalehti uutisoi lauantaina, että muun muassa Tanssii tähtien kanssa -suosikkiohjelmasta tutuksi tulleen Mikko Leppilammen tuloissa on tänä vuonna tapahtunut huomattava muutos.

Leppilampi määrättiin kesällä maksamaan 14 päiväsakkoa sen jälkeen, kun hän syyllistyi liiketurvallisuuden vaarantamiseen ajamalla ylinopeutta 27 kilometriä tunnissa tiellä, jolla nopeusrajoitus oli 100 kilometriä tunnissa.

Iltalehden mukaan Leppilampi ei kuitenkaan tyytynyt maksamaan päiväsakoista muodostunutta 3668 euron kokonaissummaa, vaan ilmoitti tulojensa romahtaneen koronaviruksen seurauksena.

Vielä viime vuonna Leppilampi kertoi nostavansa yritykseltään palkkaa huimat 16 000 euroa kuukaudessa. Nyt Leppilampi kuitenkin ilmoitti kuukausittaisiksi nettotuloikseen 4 250 euroa. Leppilampi joutui näin ollen lopulta maksamaan vain 882 euron edestä päiväsakkoja.

Mikko Leppilampi juontaa muun muassa Tanssii tähtien kanssa -suosikkiohjelmaa yhdessä Vappu Pimiän kanssa.­

Huomattava lasku Leppilammen kuukausiansioissa selittynee ainakin osittain koronaviruksella sekä sen tapahtuma- ja viihdebisnekseen aiheuttamilla rajoituksilla. Näyttelijänä ja juontajana tunnetun Leppilammen tulot ovat aikaisemmin koostuneet muun muassa erilaisista juontopesteistä niin televisio-ohjelmissa kuin yksittäisissä tapahtumissakin.

Leppilampi on jo useamman vuoden ajan lukeutunut Suomen parhaiten ansaitseviin televisiokasvoihin. Viime vuonna Leppilampi nähtiin Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa, jossa hän avautui taloudellisesta tilanteestaan sekä kiivaasta työtahdistaan. Tuolloin Leppilampi paljasti nostavansa itselleen palkkaa omalta yritykseltään kuukausittain 16 000 euroa.

Ilta-Sanomille vuosi sitten antamassaan haastattelussa Leppilampi kuitenkin muistutti, että todellisuudessa suurin siivu palkasta menee aivan muualle kuin miehen omiin taskuihin. Vuonna 2018 Leppilampi maksoi veroja 110 394 euroa. Hänen ansiotulonsa puolestaan olivat yhteensä yli 200 000 euroa.

– Se oli hyvin pitkä ja tärkeä keskustelu, mikä ohjelmassa käytiin niistä taloudellisista asioista. Minulla on kuluja ja kun ei rupea kikkailemaan, niin veroprosentti on korkea. Silloin palkkaa pitää nostaa reilusti eikä se tilanne ole mitenkään ideaali, Leppilampi selitti IS:lle.

– Mä voisin nyt vastata näin, että sen kämpän omistaa edelleen pankki. Mun auton omistaa edelleen pankki. Ne kulut on siis enimmäkseen lainanlyhennyksiä.

Koronavirus on iskenyt rajusti tapahtuma-alaan. Vuoden mittaan monia keikkoja, tapahtumia ja festivaaleja on jouduttu perumaan. Lisäksi monia televisio- ja elokuvatuotantoja on jouduttu supistamaan tai siirtämään. Muun muassa Paula Vesala, Roope Salminen sekä Antti Tuisku ovat julkisuudessa puhuneet avoimesti koronaviruksen mukanaan tuomista haasteista. Myös Leppilampi kertoi keväällä, että koronaviruksen myötä useita työkeikkoja peruuntui.

Koronaviruksesta huolimatta Leppilampi nähdään tällä hetkellä televisiossa sunnuntaisin, sillä hän juontaa parhaillaan ruuduissa pyörivää Tanssii tähtien kanssa -suosikkiohjelmaa yhdessä Vappu Pimiän kanssa. Keväällä Business Finland myönsi Leppilammen yritykselle myös 62 000 euron koronatuen.