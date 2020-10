Orlando Bloom ja Katy Perry ostivat 12 miljoonan luksuslukaalin, jonka naapureina asuvat Harry ja Meghan – tältä ökykartanossa näyttää

Yksi Hollywoodin kirkkaimmista tähtipareista muuttaa pian ylelliselle asuinalueelle, jossa majailevat myös Britannian jättäneet prinssi Harry ja herttuatar Meghan.

Laulaja Katy Perry ja näyttelijä Orlando Bloom ovat ostaneet uuden, hulppean kodin Montecitosta, Kaliforniasta. People-lehden mukaan juuri ensimmäisen yhteisen lapsensa saanut pari teki hiljattain kaupat hulppeasta kartanosta, jonka hintalappu oli peräti 14 miljoonaa dollaria eli lähes 12 miljoonaa euroa.

Lehden mukaan Perry ja Bloom etsivät uutta kotia pitkään ja hartaasti ennen kuin he tekivät tarjouksen Santa Barbaran alueella sijaitsevasta talosta. Parin ostama luksustalo on vuonna 1934 rakennettu 665-neliöinen lukaali, jossa on kuusi makuuhuonetta ja peräti 12 kylpyhuonetta.

Katy Perry ja Orlando Bloom muuttavat noin 135 kilometrin päässä Los Angelesista sijaitsevaan ylelliseen kartanoon, johon kuuluu useita rakennuksia ja hulppeat ulkotilat.­

Huimilla merinäköaloilla varustettuun kiinteistöön kuuluu 3,6 hehtaarin tontti vuoren rinteessä. Talon pihalla on suuri uima-allas, tenniskenttä, useita oleskelualueita, puutarha, suihkulähde ja luontoa.

Kartanosta löytyy myös neljä autotallia ja erillinen allastalo, jossa on omat makuuhuoneet vieraille, useita kylpyhuoneita, suuri keittiö ja oma oleskelutila.

Tähtiparin uuden kodin pihalla on vastassa suihkulähde.­

Luksuskartano on sisustettu tummalla puulla, itämaisilla matoilla, muhkeilla huonekaluilla ja maanläheisillä väreillä.

Montecito ja Santa Barbara ovat Katy Perrylle tuttua aluetta, sillä hän syntyi kaupungissa. Peoplen mukaan laulaja onkin innoissaan palatessaan vanhoille kotikulmilleen.

– Katy kasvoi Santa Barbarassa ja rakasti aina olla siellä. Myös Orlando on tykästynyt siihen. Hän on aina nauttinut Malibusta, mutta kokee Monteciton paremmaksi paikaksi, sillä se on yksityisempi, parin läheinen lähde kertoo Peoplelle.

Kartanon työhuone on sisustettu tummalla puulla ja se henkii antiikkitunnelmaa.­

Luksuskartanon pihalla voi nauttia Kalifornian auringosta useilla eri oleskelupaikoilla.­

Yksityisyys on tällä hetkellä Bloomille ja Perrylle hyvin tärkeää, sillä pari sai elokuun lopussa Daisy-tyttären, jolle he haluavat tarjota rauhallisen lapsuuden. Bloomilla on lisäksi 9-vuotias Flynn-poika ex-puolisonsa Miranda Kerrin kanssa.

Daily Mailin mukaan Bloom ja Perry pääsevät muuttamaan hyvin ylelliseen ja tarkoin varjeltuun naapurustoon keskelle maailmantähtiä ja jopa kuninkaallisia. Tähtiparin naapureina tulee lehden mukaan Kaliforniaan muuttaneet prinssi Harry ja herttuatar Meghan sekä heidän pieni Archie-poikansa.

Harry ja Meghan ostivat Montecitosta hulppean kartanon kesällä. Heidän lisäkseen kuuluisassa naapurustossa asuvat muun muassa Ariana Grande, Oprah Winfrey ja Ellen DeGeneres.

Myös talon uima-altaalta on näkymä merelle.­

Kartanon makuuhuoneen suurista ikkunoista avautuu näkymä merelle.­

Daily Mailin mukaan Perry ja Bloom saivat luksustalonsa lopulta roimasti alennettuun hintaan, sillä vielä viime vuonna sitä yritettiin myydä 20 miljoonalla dollarilla. Pari teki kaupat lopulta noin kuusi miljoonaa halvemmalla.