50 kiloa laihempi Adele ilmestyi yllättäen kameran eteen – spekulaatio käy kuumana: Esiintyy ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen?

Megatähti Adele on viettänyt hiljaiseloa viimeiset kolme vuotta. Nyt asiaan tulee muutos.

Laulaja Adele, 32, on pitänyt pitkää paussia esiintymisestä ja julkisuudesta, mutta siihen on tulossa stoppi, sillä megatähti nähdään tulevana lauantaina talk show’n emäntänä NBC:n Saturday Night Livessä.

NBC julkaisi somekanavissaan promovideon, jossa Adele esiintyy yhdessä Kate McKinnonin ja illan artistivieraan H.E.R:n kanssa.

Fanien katseet eivät voi olla kääntymättä Adeleen, jonka ulkonäkö on viime aikoina käynyt läpi melkoisen muutoksen. Adelen kerrotaan laihtuneen viime vuosina liki 50 kiloa tiukan dieetin ja kunto-ohjelman seurauksena.

Adele punaisella matolla vuonna 2011.­

Adele on tilaisuutta varten pukeutunut pitkähihaiseen samettipaitaan, jossa on syvään uurrettu kaula-aukko. Kaikki kolme naista ovat varustautuneet asianmukaisesti mustiin kasvomaskeihin.

Adelen radikaali muodonmuutos on puhuttanut maailmalla vuoden alusta saakka. Fanien leuat loksahtivat lopullisesti auki toukokuussa, jolloin tähti julkaisi Instagramissa ensimmäisen kokovartalokuvansa pitkiin aikoihin. Kuvassa hän poseeraa mustassa minimekossa käsiään iloisesti heilutellen.

Ihastuttava mekko oli suomalaista käsialaa.

Julkisuudessa on käyty kiivasta spekulaatiota siitä, aikooko myös Adele esiintyä ohjelmassa. Joidenkin mielestä lyhyt promovideo antaa siitä vihiä.

Adele jäi määrittelemättömän pituiselle tauolle musiikkiurastaan vuoden 2017 jälkeen, eikä ole sen koommin esiintynyt julkisuudessa. Tänä vuonna hän on hiljalleen näyttänyt merkkejä paluusta.

Adele poseeraa Golden Globen kanssa tammikuussa 2013.­

Adele ponnahti julkisuuteen julkaistuaan ensimmäisen albuminsa vuonna 2008. Todellinen läpimurto tapahtui toisella studioalbumilla vuonna 2011, joka piti sisällään muun muassa hitit Rolling In The Deep, Set Fire To The Rain sekä Someone Like You.

Adele voitti 2010-luvulla peräti 15 Grammy-palkintoa, ja hänen jättihittinsä soivat kaikkialla. James Bond -elokuvassa kuultu Skyfall toi laulajalle myös Oscar-palkinnon.