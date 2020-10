Sometähti Enni Koistinen avautuu kokemuksestaan Olet mitä syöt -ohjelmassa – tällä mentaliteetilla hänen onnistui tiputtaa 15 kiloa

Enni Koistinen iloitsee somessa tuloksista, jotka hän on saavuttanut osallistuttuaan Olet mitä syöt -ohjelmaan.

Enni Koistinen on kehopositiivisuuden puolestapuhuja, eikä halua laihduttaa ulkonäön vuoksi.­

Tuoreimmassa Olet mitä syöt -jaksossa hyvinvointilääkäri Pippa Laukka auttoi sosiaalisen median vaikuttajana ja podcast-juontajana tutuksi tullutta Enni Koistista, 32, laittamaan elämäntapansa kuntoon.

Kehopositiivisuuden puolella olevan Koistisen ongelmaksi oli muodostunut liian suuret annoskoot ja sokerijuomilla herkuttelu.

Nyt kun jakso on nähty televisiossa, Koistinen päätyi analysoimaan kokemustaan Instagramissa. Hän kertoo päivityksessään jatkaneensa kuvausten jälkeen Laukan ohjeistamalla linjalla ja saaneen sekä näkyviä että tuntuvia tuloksia aikaan.

– Tuntuu aivan saakelin hyvältä, että ne mun huonot veriarvot ja muut oireettomat mittaustulokset on nyt niin paljon paremmassa jamassa. Upeeta on myös se, että oon saanut kuntoa kohotettua ja mun hermovaurioista, heikkoa jalkaa aktivoitua ja nyt mun kävelyvauhti on ihan sairaan paljon nopeampaa entiseen verrattuna, Koistinen iloitsee.

Olet mitä syöt -taipaleensa aikana Koistisen paino putosi kahdeksan kiloa ja hänen vyötärönympäryksensä kapeni uskomattomat 31 senttiä. Koistisen rasvaprosentti tuli neljä prosenttiyksikköä alaspäin ja myös hänen kolesteroliarvonsa normalisoituivat.

Sittemmin Koistinen kertoo tiputtaneensa vaa’an lukemaa vielä seitsemän kiloa lisää.

Hän on omien sanojensa mukaan saanut ujutettua arkeensa lisää hyviä elämäntapoja ilman, että ne ovat tuntuneet pakkopullalta.

– Vaikka mietin mun valintoja, niin en silti jaksa stressata ruoasta enkä liikunnasta liikaa. En ajattele hampaat irvessä että nyt prkl LAIHDUTETAAN, vaan syön paremmin, jotta voisin paremmin. Sen positiivisena sivutuotteena mun paino putoaa ja selkäongelmat helpottuu, hän kirjoittaa Instagramissa.

Instagram-julkaisussaan Koistinen haluaa vielä kiittää sekä Pippa Laukkaa että kaikkia niitä, jotka tsemppasivat häntä viestien välityksellä.

Kehopositiivisuudesta hän pitää kiinni viimeiseen saakka:

– En edelleenkään arvota itseäni tai ketään muutakaan ihmistä vartalon koon perusteella ja toivon, ettei kukaan muukaan tekisi niin, Koistinen kirjoittaa.

Enni Koistinen on tullut tutuksi ennen kaikkea sosiaalisen median vaikuttajana. Hän luotsaa suosittua, ulkomaisiin julkkisjuoruihin perustuvaa Tuplakääk-podcastia yhdessä ystävänsä Kirsikka Simbergin kanssa. Koistisella on Instagramissa yli 17 500 seuraajaa.

Olet mitä syöt torstaisin MTV3-kanavalla klo 20.00.