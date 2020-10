Iina Kuustonen kuuli karuja kommentteja sukunimestään ja joutui tekemään pesäeron isäänsä Mikko Kuustoseen – kertoo podcastissa, millainen suhde heillä oikeasti on

Iina Kuustonen kertoo Aki Linnanahteen podcastissa urastaan, perheestään ja siitä, millaiset välit hänellä on vanhempiinsa.

Näyttelijä Iina Kuustonen kasvoi perheessä, jossa julkisuus oli aina läsnä. Kuustonen ja hänen Minka-siskonsa tottuivat jo lapsina siihen, että heidän isänsä Mikko Kuustonen oli kaikkien tuntema muusikko ja paljon esillä.

Iina Kuustonen kertoo Aki Linnanhde Talk Show -podcastin uudessa jaksossa siitä, miten kuuluisa sukunimi vaikutti hänen omaan uraansa ja millaiset välit hänellä todellisuudessa on vanhempiinsa.

Kuustonen myöntää, että uransa alkuvaiheilla hän sai välillä kuulla sukunimestään ja sen uskottiin olevan syy sille, että hän pärjäsi näyttelijänä. Kuustonen joutui lopulta tekemään selvän eron itsensä ja isänsä välille, eikä kaksikkoa siksi nähty juuri koskaan yhdessä julkisuudessa.

– Kuulitko koskaan, että noniin se taiteilija-Kuustosen tyttö tulee? Linnanahde utelee.

– Joo, kyllä mä otin sellaisen pesäeron isästä silloin, ainakin julkisesti. Tarkoitan, että me ei tehty mitään yhteishaastatteluja eikä olla oikeasti tehty tähän päivääkään mennessä. Eikä tehty töitä hirveästi yhdessä tai juuri mitään, Kuustonen sanoo.

Minka ja Iina Kuustonen olivat lapsesta saakka innokkaita esiintyjiä, jotka pitivät vanhemmilleen loputtoman pitkiä esityksiä.­

Kuustonen muistaa, miten hän Teatterikorkeakouluun päästyään sai kuulla kuittailua nimestään, sillä sen epäiltiin olleen syy sille, miksi hän pääsi kouluun sisään – vieläpä ensimmäisellä yrityksellä.

– Totta kai olen kuullut sitä ja muistan sellaisia kommentteja, että on päässyt sukunimellä kouluun. Mutta sitten mä aika aikaisessa vaiheessa ymmärsin jättää sellaiset kommentit lukematta ja kuulematta, koska sellaiseen on vaikea vaikuttaa ja itse tiedän että se ei ole totta, niin se riittää.

Vaikka Kuustonen on joutunut julkisesti ottamaan pesäeron isästään, ovat he yksityiselämässä hyvin läheisiä. Kuustosen mukaan hänellä on aina ollut erityinen suhde sekä isäänsä että äitiinsä Marita Kuustoseen.

– Kyllä mä edelleen soitan mun vanhemmille, kun on vaikeita paikkoja elämässä tai kun on isoja ilonaiheita. Kyllä ne on ensimmäisiä ihmisiä, joille aina soitan. Kyllä me edelleen jaetaan asioita.

– Tuntuisi hurjalta ajatukselta, jos ei tietäisi, mitä omalle lapselle kuuluu.

Joskus Kuustosen ja hänen vanhempiensa läheiset välit ovat myös herättäneet ihmetystä. Kuustosen mukaan hänen ystävänsä ovat kyseenalaistaneet sen, ettö hän haluaa viettää niin paljon aikaa vanhempiensa kanssa.

– Joskus on kaverit sanonutkin siitä, että ”Ootsä oikeasti kutsunut sun vanhemmat sun synttäreille? Ootsä varma, että sä haluat ne mukaan tähän tapahtumaan?”, hän kertoo.

Mikko ja Iina Kuustonen harvinaisessa yhteiskuvassa vuonna 2011.­

Kuustonen on nykyään myös itse äiti. Hänellä ja Sebastian Rejmanilla on kaksi lasta, 4-vuotias poika ja 1-vuotias tytär. Kuustonen pyrkii vanhempana tarjoamaan omille lapsilleen yhtä rakastavan kodin ja ilmapiirin kuin hänen vanhempansa aikoinaan tarjosivat hänelle ja Minkalle.

– Mä ajattelen, että läsnäolo ja pyyteetön rakkaus, joka on ehdotonta ja jota ei kyseenalaisteta, ja se loputon toisten takana seisominen ja turva, että siinä mä olen periksi antamaton. Ajattelen, että sellaisen kasvatuksen olen myös saanut, että perheenjäsenten puolella ollaan aina.

– Koen sen hirveän tärkeänä, ja että on aika hyvä ponnistaa ja ammentaa myöskin muualle elämään, kun on sellainen järkkymätön pohja olemassa.

Myös Linnanahde on pannut merkille, että Kuustosen sisaruksilla on isäänsä hyvin erityinen suhde. Kerran hän todisti tilannetta, jossa Mikko Kuustonen ja Minka Kuustonen vitsailivat yhdessä ja hämmästyi, miten räävitön huumorintaju kaksikolla oli.

– On varmaan aika sairas. Se on myös sellainen iso voimavara ja selviytymiskeino. Siihen olen kasvanut, että kaikille asioille täytyy voida nauraa, ainakin jossain vaiheessa. Vaikka sitten vähän jälkikäteen. Kyllähän se helpottaa hirveästi, Iina Kuustonen selittää.