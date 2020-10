Mikael Gabrielin Triana-rakkaalle järjestettiin vauvakutsut – hengelliseen sessioon kuului hemmottelua ja aistielämyksiä

Rap-tähti Mikael Gabriel ja hänen norjalainen rakkaansa Triana Iglesias saavat pian esikoisensa.

Rap-artisti Mikael Gabrielin, 30, elämässä eletään jännittäviä aikoja, sillä hänen puolisonsa Trianan raskaus lähenee loppuaan. Pariskunta julkaisi raskausuutisen sosiaalisessa mediassa kesäkuun puolivälissä.

Triana Iglesias on päässyt Instagram-päivityksensä mukaan juhlistamaan vauvakutsujaan. Vauvakutsut, eli baby showerit, on Amerikasta Suomeenkin rantautunut perinne, jossa läheiset muistavat tulevaa äitiä. Vauvakutsuihin kuuluu tyypillisesti lahjoja, ruokaa ja erilaisia leikkimielisiä pelejä.

Norjalaissyntyinen Triana sai puolestaan hieman erilaiset kutsut, jossa Instagram-päivityksen mukaan keskityttiin hengellisyyteen ja hemmotteluun.

Instagram-kuvien perusteella erilaiset aistielämykset olivat tärkeässä roolissa vauvakutsuilla. Tulevaa äitiä hemmoteltiin muun muassa kylvettämällä.

Trianan mukaan juhlallisuuksien piti tapahtua alun perin hänen kotonaan Oslossa, mutta vallitsevan koronatilanteen takia vauvakutsut jouduttiin järjestämään Suomessa.

– Eilen suomalaiset sisareni kokoontuivat yhteen jakamaan rakkautensa ja myötätuntonsa. Oloni on todella tunteellinen ja haltioitunut, tunnen suurensuurta kiitollisuutta ja minun sydämeni on täynnä rakkautta, Triana kirjoittaa englanniksi Instagramissa.

Trianan mukaan hänen raskausaikansa on ollut ääriään myöten täynnä rakkautta, ja erilaiset ”kauniit sielut” ovat siunanneet, kosketelleet ja suukottaneet hänen raskausvatsaansa. Vatsalle on jaettu siunauksia ja rukouksia, ja sille on myös laulettu.

– Kaikille sisarilleni, jotka ovat olleet tukenani paitsi fyysisesti, mutta myös henkisesti eri puolilla maailmaa – parantaneet minua, siunanneet minua ja kylvettäneet minua toivotuksillaan ja rukoustensa voimalla, tukemalla, ja suurella määrällä rakkautta tällä matkalla ja muutoksella kohti äitiyttä, Triana kiittelee Instagramissa.

– Sisaret yhdistyvät juhlimaan maagista ja jumalaisen vahvaa kohtua, vauvaa, raskautta, syntymää ja äitiyttä.

Mikael Gabriel ja Triana Iglesias alkoivat seurustella vuonna 2015 ja vuotta myöhemmin he menivät kihloihin. Iglesias tunnetaan kotimaassaan Norjassa muun muassa Playboy-mallina ja televisiopersoonana.