Maailmantähdet Billie Eilishistä Kanye Westiin ihastuivat Turussa suunniteltuihin aurinkolaseihin – menestyksen takana on osittain markkinointitapa, joka on herättänyt myös pahennusta

Häikäisevää brändityötä, voisi joku nokkela todeta.

Miten on mahdollista, että suomalaisen Nopeet-brändin aurinkolasit näyttäytyvät milloin minkäkin maailmantähden somekanavilla.

Lista on lyhennettynäkin vaikuttava: Tiktok-tähti Addison Rae, laulajat Justin Bieber, Billie Eilish, Bad Bunny sekä viimeisimpänä räppäri Kanye West.

Näkyvyyttä on tullut enemmän kuin mitä maksetulla mainonnalla voisi ikinä saavuttaa. Puhutaan sadoista miljoonista tavoitetuista ihmisistä. Ja kyse on vasta viisi vuotta sitten Turussa perustetusta firmasta.

Billie Ellish­

Näkyvyys yllättää toisinaan firman itsensäkin.

– Kanye West tuli yllätyksenä, Ville Wendelin paljastaa. Hän on Nopeet-brändin toinen perustaja.

– Meillä on Los Angelesissa tyyppi, joka on piireissä sisällä. Hän sai toteutumaan Justin Bieber -jutun. Niin tapahtui Westinkin kohdalla.

Nopeet-toimitti L.A.-kontaktilleen muutaman kappaleen uusien aurinkolasien prototyyppiä.

– Hän on yrittänyt saada niitä näille strategisille hahmoille. Nyt hän selkeästi on osunut oikeaan, koska Kanye postasi kuvan.

– Meillä on tähän uuteen malliin kova luotto. Se on niin erilainen tuote. Olemme tavallaan keksineet aurinkolasit uudelleen.

Addison Rae­

Wendelin ei kerro L.A.-kontaktin nimeä. Hän on kuitenkin se, joka ensin otti yhteyttä ja pyysi tuotteita käyttöön edustamilleen artisteille, muun muassa Bad Bunnylle.

Hyväksi havaittu yhteistyö on jatkunut.

– Hän on tietyllä tavalla osa tiimiämme. Hän on tyyppi, joka omalla tavallaan päättää, mitä viihdemaailman tähdet pitävät päällään. Hän saa tuotteet oikeisiin käsiin. Tähdille on tärkeää, että heillä on päällä jotain mitä muilla ei ole.

Ville Wendelin, 30, on taustaltaan pikajuoksija. Palkintokaapissa on kymmenkunta pikajuoksun SM-mitalia. Ei Wendelin menneisyyttään piilottele, mutta ei hän liioin ole halukas asiasta puhumaan.

– Mennään brändi edellä. Ei meillä taustalla olevien persoonilla ole merkitystä, kuuluu perustelu.

Alun perin Wendelin esiintyi julkisuudessa pelkällä kirjaimella W. Yhtiökumppani ja toinen perustajajäsen on puolestaan K, turkulainen hänkin.

W paljastui vahingossa Wendeliniksi erään haastattelun yhteydessä, kun hän unohti kieltää nimensä käytön. Kuvaan Wendelin ei suostu, mutta lähettää selfien, Nopeet-lasit päässä, kuinkas muuten.

– En halua piilotella, mutta emme halua korostaa itseämme.

Kanye West­

Kiinnostus aurinkolaseihin on perua kaksikon yleisurheiluvuosilta.

– Kaverin kanssa käytimme erikoisia laseja. Huomasimme, että ne herättivät ihmisissä mielenkiintoa. Mietimme, että miksi emme ryhtyisi tekemään omia laseja.

– Kun se sitten toimi Suomessa, miksi ei muuallakin. Teemme uniikkeja tuotteita, ja maailmalla sellaisia arvostavia on Suomea enemmän.

W & K -kaksikko suunnittelee lasit itse. Heillä on visio, ja toteutuskelpoisia ideoista viimeistelee yrityksessä työskentelevä teollinen muotoilija.

Wendelinillä on takana opintoja kauppakorkeassa.

– Olen huomannut, etten ole akateeminen ihminen, mutta aion sieltä jossain vaiheessa valmistua. Mutsi hengittää jatkuvasti niskaan, Wendelin nauraa.

Hän kyllä myöntää, että keskeneräisistäkin opinnoista on ollut hyötyä Nopeet-markkinoinnissa.

Wendelin korostaa brändin merkitystä. Sen on puhuteltava ihmisiä.

Nopeet-brändi tuntuu viittaavan pikajuoksuun, asiaan, josta Wendelin ei halua pitää meteliä. Tulkinta on väärä.

– Nimi tuli siitä, että Suomessa ”nopeet lasit” on ollut vitsi, jos on vähän urpon näköiset sporttilasit.

Yritys on harjoittanut räväkkää markkinointia, niin räväkkää, että lopputuloksena on ollut somekohuja.

Syyskuussa yritys postasi Facebookin Nopeet.fi-sivustolla ryhtyvänsä hakemaan Suomen Nopeet-toimintoja konkurssiin. Syyksi ilmoitettiin ihmisille aiheutettu paha mieli.

– On auki, mitä teemme Suomi-kuvion kanssa. Maailmalla on enemmän porukkaa, joka arvostaa touhuamme. Olemme isojen päätösten äärellä.

Justin Bieber­

No, brändihän ei voi konkurssia tehdä. Sen kanssa voi toki leikitellä, mutta taustalla oleva yhtiö Wornhole porskuttaa. Viime vuonna se teki lähes miljoonan euron liikevaihdon.

Maailmantähtien tuoma näkyvyys on osaltaan siivittänyt kasvua.

– Se on parasta markkinointia. Siihen pyrimme ilman että maksamme siitä. Suunta on oikea, mutta mikään pankki ei ole vielä räjähtänyt. Yksi siisti tyyppi olisi Michael Jordan, jos sille saisi lasit.

– Amerikan markkinat ovat tavoite, mutta se ei ole kiveen hakattu. Teemme brändiämme ja ne kiinnostuvat jotka kiinnostuvat riippumatta siitä missä ovat.

Tänä vuonna Nopeet pääsi esille Kaakkois-Aasiassa. Se ei ollut suunnitelmissa, mutta sikäläiset isot tähdet ottivat käyttöön Nopeet-laseja.

– Se lähti viraaliksi Filippiineillä ja Indonesiassa. Olemme siellä aika iso juttu. Sikäläiset markkinat ovat pullollaan meistä tehtyjä feikkituotteita. Olemme tehneet jotain oikein, koska meitä halutaan kopioida.

Hinta voi olla Aasiassa yksi kopioinnin syy, mutta lähtökohtaisesti Nopeet ei ole luksustuote. Lasien hinnat vaihtelevat 69–89 dollarin välillä.

Wendelin ei näe järkeä lähteä kopioinneista oikeuteen. Parempi tie on vahvistaa entisestään brändiä, koska bisnes nojaa siihen, että ihmiset haluavat aidot Nopeet.

Kohuja kohujen perään

Nopeet-brändin menestyksen takana on osittain sen poikkeuksellinen markkinointitapa, joka on myös herättänyt pahennusta.

Samalla, kun Nopeet-brändiä on suitsutettu kansainvälisesti, on se saanut Suomessa osakseen kritiikkiä. Yrityksen poikkeuksellista markkinointiviestintää on paheksuttu ja sitä on syytetty rasismista ja kiusaamisesta.

Tuorein kohu syttyi syyskuussa, kun tosi-tv:stä tuttu Cheyenne Järvinen kertoi Instagramissa kokeneensa yrityksen markkinointikirjeen mauttomana ja lähettäneensä siitä palautetta Nopeille. Kirjeessä puhuttiin ”äidin haluamisesta” ja mainostettiin yrityksen uusia mustaksi äidiksesi ja valkoiseksi äidiksesi nimettyjä aurinkolaseja.

Vastaukseksi palauteviestiinsä Järvinen sai pelkän suruhymiön W:ltä. Pian Järvisen lähettämä palaute julkaistiin Nopeiden Instagram-sivulla kolmeen kertaan mukanaan sähköpostiviesti, jossa yrityksen markkinointijohtaja nauroi sille avoimesti. Julkaisun yhteyteen Nopeet kirjoitti ”ilon ja surun kyyneleitä” ja lisäsi aihetunnisteen #pahamieli alleviivatakseen Järvisen loukkaantumista.

Sosiaalisessa mediassa alkoi kuohunta, sillä yrityksen katsottiin pilkkaavan Järvistä, joka oli antanut asiallista palautetta heidän uutiskirjeestään. Lukuisat somevaikuttajat ilmoittivat boikotoivansa yritystä. Nopeet reagoi kohuun vaihtamalla Instagram-profiilinsa kuvan tekstiin paha mieli.

Itkuinen Järvinen kertoi tuntevansa olonsa äärimmäisen nöyryytetyksi, kiusatuksi ja loukatuksi ja ilmoitti Instagramissa tehneensä asiasta rikosilmoituksen. Myöhemmin Nopeet kertoi ”vinoilleensa julkisesti tosi-tv-julkimolle”.

Järvisen palautteen nostattama kohu ei ole ainoa laatuaan. Markkinointi & Mainonta -lehti kertoi viime vuonna, että Nopeet oli suututtanut erään asiakkaansa aurinkolasiensa mukana lähettämällään kirjeellä, jossa asiakasta tituleerattiin ”äidinnussijaksi”. Lehden mukaan kyseinen asiakas teki saamastaan kirjeestä rikosilmoituksen.

Toista asiakastaan yritys oli lähestynyt viestillä, jossa uhattiin pernaruttokirjeellä, mikäli tämä ei viimeistelisi nettikaupassa kesken jäänyttä tilaustaan.

Aiemmin yritystä syytettiin antisemitismistä, kun sen nettisivuilla kehotettiin ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun tekstillä, joka alkoi ”rakas juutalainen”. M&M:n mukaan eräs helsinkiläisnainen loukkaantui sanoista ja koki saaneensa ikävää kohtelua huomautettuaan asiasta.