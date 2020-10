Laura Voutilainen huomasi selkeän muutoksen ystävässään Jaana Pelkosessa – näin ura politiikassa on muuttanut suosikkijuontajaa

Jaana Pelkosta ja Laura Voutilaista yhdistää paitsi nuoruusajan tanssiyhteisö, myös rakkaus laulamiseen.

Viimeistä kauttaan kansanedustajana työskentelevä Jaana Pelkonen nähdään pitkästä aikaa aivan erilaisessa roolissa, mihin on viime vuosina totuttu.

Jaana on massiivisen All Together Now Suomi -musiikkiohjelman juontaja, ja uusi pesti tuo esiin pulppuavan, energisen ja iloisen naisen, joka jammailee studiossa musiikin tahdissa.

Lauantaina starttaava ohjelma kuvattiin helmikuussa ennen poikkeusaikoja.

– Projekti oli kaiken kaikkiaan ikimuistoinen, voimaannuttava ja hektinen. Juontajan työ on iso osa minua, sillä olen kasvanut nuoresta tytöstä aikuiseksi juontotöiden parissa, ja minulle on tärkeää, että ihmiset viihtyvät ja heille voi tarjota hyvän mielen viihtymiskokemuksen. Olen todella kiitollinen, että sain olla tässä mukana, Jaana sanoo.

Nelosen jättisatsaus on laulukilpailu, jonka tuomaristo koostuu koostuu peräti sadan hengen – ”Satasen” – ammattilaistiimistä, jota johtaa Laura Voutilainen.

Jaana kertoo ilahtuneensa suunnattomasti kuullessaan, että hän saa työskennellä ohjelmassa toisen lahtelaisen kanssa.

– Olen erityisen iloinen olen siitä, että aisaparinani eli Satasen kapteenina on hurmaava Laura. Olen ollut suuri Laura-fani pitkään. Tutustuimme aikoinaan Lahdessa yhteisten tuttujen kautta, ja olen ollut seuraamassa Lauran esiintymisiä vuosien varrella, Jaana kertoo.

Jaana ja Laura tapasivat aikoinaan lahtelaisen tanssiryhmän kautta. Juuri Hollolasta Lahteen muuttanut Laura teki uransa alussa yhteistyötä lahtelaisen tanssiryhmän ja -koulun Hot Club Dance Companyn kanssa. Jaana puolestaan seurusteli tuolloin erään tanssijan kanssa.

– Pyörimme silloin samoissa ympyröissä, ja myöhemmin olemme työskennelleet yhdessä monissa tv-ohjelmissa. Meitä lähentää se, että meillä on tällainen kiva yhteys menneiltä ajoilta, Laura kertoo.

Molempia yhdistää suuri rakkaus musiikkiin, jonka suhteen he ovat kaikkiruokaisia.

– Musiikki on ollut aina suuri rakkauteni. Se, mikä milloinkin innostaa, vaihtelee elämäntilanteen ja fiiliksen mukaan. Joskus kuuntelen lattareita, joskus heviä ja joskus iskelmää. Kesän juoksin pitkin Lahden metsiä kuunnellen A Star is Born -soundtrackia, Jaana kertoo.

– Näin korona-aikana on ollut enemmän aikaa ja tarvetta kuunnella kaikenlaista musiikkia, ja omat mieltymykset vaihtelevat elokuvamusiikista indie- ja pop-musiikkiin. Klassistakin on tullut kuunneltua ja soitettua, mutta jos haluan pitää hauskaa, minua viehättää soul-tyyppinen nykypop – siitä saa energiaa, Laura jatkaa.

Jaanalla on Lauran tavoin vahva musiikki- ja laulutausta, vaikkei siitä uraa tullutkaan.

– Musiikilla on ollut merkittävä rooli elämässäni ja siinä kuka olen ja mihin olen päätynyt. Pääsin ala-asteen kolmannella luokalla Lotilan musiikkiluokille Lahdessa, ja sillä oli suuri vaikutus elämäni suunnalle, Jaana kertoo.

– Haaveilin jossain vaiheessa itsekin laulajan ammatista, mutta olin niin valtavan ujo, etten voinut kuvitellakaan esiintyväni yksin.

Jaana löysi oman esiintymisen ja laulamisen ilonsa kuorosta. Musiikkiluokan aikana hän kävi laulamassa myös lukuisissa konserteissa.

– Kuorossa laulaminen auttoi voittamaan esiintymispelkoa ja toi itsevarmuutta.

Jaana paljastaa laulavansa usein karaokessa, vaikkei tulevassa ohjelmassa hänen lauluaan kuullakaan.

– Omia karaokebravuureitani ovat Kari Tapion Valaise Yö ja Metallican Seek and Destroy. Myös Laura Voutilaisen Vuoksi sun kuuluu kestosuosikkeihini.

Lauran musiikki vetoaa Jaanaan.

– Osaan monet Lauran kappaleet ulkoa – niitä on tullut laulettua myös karaokessa. Laura on harvinaislaatuinen tähti ja moniosaaja – arvostan ja ihailen hänen ammattitaitoaan. Parempaa kapteenia ei All Together Now Suomi -ohjelmassa voisi olla.

Laura puolestaan on ilahtunut siitä, että ohjelmassa nähdään vapautuneempi Jaana.

– Jaanan ammattitaito on niin vakuuttavaa ja ohjelman juontajana hän on aivan elementissään: Jaana on tarkkanäköinen, teräväpäinen ja häneen voi luottaa. Huomaan, että poliittinen ura on vaikuttanut entisestään siihen jämptiyteen, Laura sanoo.

– Olen kaivannut takaisin sitä vanhaa, vapautuneempaa Jaanaa. On hienoa, että Jaana lähti nyt tähän ohjelmaan mukaan ja heittäytyi mukaan ilotteluun.

Laura onkin huolissaan siitä, miten politiikka muuttaa ihmisiä.

– Kannan huolta etenkin monista naispoliitikoista, että miten se naisellinen herkkyys säilyisi. Politiikka on tällä hetkellä tosi julmaa ja jatkuvaa vastakkainasettelua. Se vain repii meitä enemmän, eikä sellaiseen ole varaa, Laura painottaa.

– Nyt pitäisi koittaa yhdessä miettiä ratkaisuja. Haluan myös omalla tekemiselläni vaikuttaa juuri siihen, että me kaikki puhaltaisimme yhteen hiileen. Siksi olen todella kiitollinen, että pääsin All Together Now Suomi -ohjelman kapteeniksi.

Jaana myöntää, että politiikka on muuttanut häntä vakavammaksi. Juontajan töitä Jaana on tehnyt myös kansanedustajantyön ohella.

– Nämä kaksi työtä eivät sulje toisiaan pois, päinvastoin – ne ovat molemmat asiakaspalvelua. Olen tarkka siitä, että kaikki mitä teen, tulee tehtyä hyvin.

Yhdessä tekemisen ilo ja riemu olivat suurin syy siihen, miksi Jaana ja Laura lähtivät mukaan ohjelmaan.

– Innostuin ohjelmasta heti, kun kuulin siitä. Yhdessä tekemisessä ja yhteisössä on valtava voima, ja siksi olen ollut erityisen iloinen juuri tästä juontamismahdollisuudesta, Jaana sanoo.

– Ohjelmaa tehtiin erittäin hyvässä hengessä ja yhdessä kannustaen. Pääsin ohjelman myötä palaamaan sekä musiikin että yhteisöllisyyden pariin.

Lauran sydäntä lämmitti erityisesti se, miten erilaisista persoonista koostuva tuomaristo toimi täydellisesti yhteen.

– Tässä on loistava esimerkki siitä, että vaikka me tuomariston jäsenet olemme hyvin erilaisia muun muassa iän, ihonvärin ja seksuaalisen suuntautumisen osalta, olemme kaikki yhtä, Laura korostaa.

Laura kertoo pohtineensa paljon omaa rooliaan joukon kapteenina.

– Perehdyin asiaan todella, tein ajatustyötä ja pohdin, miten saan kiteytettyä lauseisiini kaiken oleellisen.

Laura on erityisesti keskittynyt viime aikoina elämässään henkisiin asioihin.

– Minulla on aina ollut vahva sisäinen maailma, mutta näinä aikoina sille on tullut vielä enemmän tilaa. Luen ja opiskelen henkisiä arvoja ja harrastan meditaatiota. Yritän elää tällä hetkellä päivä kerrallaan, sillä on turha murehtia huomista ja kerätä turhaa huolta tulevaisuudesta, koska kukaan ei tiedä, mitä tässä tapahtuu.

Kun lähes kaikki keikat keväällä peruuntuivat, Laura panosti ystäviin, liikuntaan ja uuden musiikin tekemiseen.

– Matalampiakin päiviä on välillä, mutta yritän pitää kiinni rutiineista ja hyvästä arjesta. Olen toki huolissani tapahtuma-alan tilanteesta ja toivoisin, että tässä tilanteessa voisi ottaa teatterialasta mallia. Toivon, ettei tapahtuma-ala pysähdy kokonaan, sillä ala ei kestä sitä.

Jaana on niin ikään huolissaan nykytilanteesta.

– Koen ahdistusta siitä, miten monen ihmisen työpaikka ja toimeentulo on mennyt tai vaarantunut koronan myötä. Esimerkiksi tapahtuma- ja musiikkialan korona on osunut lujaa, Jaana sanoo.

Jaanan elämä taas on varsin kiireistä ja työpainotteista.

– Haasteita riittää ja lisääntynyt etätyöskentely tuo omat haasteet lapsiperheessä. Toisaalta positiivista on se, että se on lisännyt perheen yhteistä aikaa saman katon alla, Jaana sanoo.

– Tämä aika on niin monin tavoin stressaavaa. Siksikin toivon, että All Together Now Suomi toisi valoa ja iloa ja toivonkipinän siitä, että joku päivä taas saisimme kaikki turvallisesti laulaa ja tanssia yhdessä.

Jaana kuvailee ohjelmaa sanalla ”ilopilleri”.

– Koen olevani etuoikeutettu, että sain ammentaa kuvauksista itseeni valtavaa positiivisuutta, energiaa ja valoa. Toivottavasti voimme tarjota nyt myös kotikatsomoihin sitä samaa energiaa ja positiivisuutta.

Laulukisassa kuullaan paitsi kilpailijoiden, myös tuomariston laulua. Satasen tuomaristossa on joukko nimekkäitä artisteja, kuten Eini, Pete Parkkonen, Irina, Mira Luoti, Tuure Boelius ja Laura Närhi.

– Satanen on ehdottomasti hauskin ja monipuolisin koskaan televisiossa nähty tuomaristo, Jaana sanoo.

– Nostan hattua jokaiselle ohjelmassa esiintyneelle kilpailijalle, sillä satapäisen tuomariston eteen astuminen vaatii rohkeutta. Menin itse täysin sanattomaksi, kun näin ensimmäisen kerran Satasen jäsenet tuomaripaikoillaan.