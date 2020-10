Oscar-palkittu näyttelijä avautuu uutuuskirjassa nuoruutensa riipaisevista kokemuksista – joutui seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi

Useista menestyselokuvista tuttu Matthew McConaughey paljastaa elämäkertakirjassaan ensimmäisen seksikokemuksensa sujuneen kaikkea muuta kuin yhteisymmärryksessä.

Oscar-palkittu näyttelijä Matthew McConaughey, 50, julkaisee elämäkertakirjan nimeltään Greenlights. Elämäkerta pitää Varietyn ja The Sunin mukaan sisällään rajujakin paljastuksia, sillä tähtinäyttelijä kertoo kirjassa joutuneensa teini-ikäisenä seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi.

Lehtien mukaan McConaughey kertoo kirjassa olleensa teini-ikäinen hyväksikäytön aikaan. Hän kuvailee, ettei hänen ensimmäinen seksikertansa sujunut todellakaan yhteisymmärryksessä.

– Kun harrastin ensimmäistä kertaa seksiä 15-vuotiaana, minua kiristettiin tekemään niin, näyttelijä kertoo kirjassa.

Asia painoi häntä pitkään.

– Olin varma, että joutuisin helvettiin esiaviollisen seksin vuoksi. Nykyään ajattelen, ettei asia ole ihan niin, McConaughey sanoo.

Näyttelijä ei ole aiemmin puhunut julkisuudessa hyväksikäytön uhriksi joutumisesta.

Matthew McConaughey elokuvassa Magic Mike (2012).­

Elämäkertakirjassaan McConaughey käy läpi pitkää uraansa erilaisten käännekohtien kautta, jotka ovat joko auttaneet häntä, pakottaneet ottamaan hengähdystauon tai pysäyttäneet kokonaan. Käännekohdat on jaoteltu kirjassa vihreisiin, keltaisiin ja punaisiin tapahtumiin.

Texasissa syntynyt McConaughey tunnetaan lukuisista menestysrooleistaan Hollywoodissa. Hänet palkittiin vuonna 2014 parhaan miespääosan Oscarilla elokuvasta Dallas Buyers Club. Lisäksi hänet on nähty muun muassa elokuvissa Magic Mike, Kuinka hukata kundi 10 päivässä, Interstellar ja The Wolf of Wallstreet.

Matthew McConaughey tapasi mallivaimonsa Camila Alvesin 14 vuotta sitten.­

McConaughey on naimisissa malli Camila Alvesin kanssa. Kaksikko tapasi toisensa vuonna 2006. Sittemmin heille on syntynyt kolme lasta. Ensimmäinen poika syntyi heinäkuussa 2008, tytär syntyi tammikuussa 2010 ja vuonna 2012 perheeseen syntyi toinen poika.

Parin häitä juhlittiin Texasissa vuonna 2012.