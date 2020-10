Suvi Pitkänen lennähti Dubaihin keskellä koronakriisiä ja pian hänen inboxiinsa tulvi viestejä – näin hän selittää matkaansa

Suvi Pitkänen viettää parhaillaan aikaa Dubain auringossa. Pitkäsen mukaan matkustaminen on tällä hetkellä mahdollista.

Kauneusalan yrittäjä ja laulaja Suvi Pitkänen on julkaissut viime päivinä useita kuvia etelän lämmöstä. Kuvissa Pitkänen poseeraa bikineissä uima-altaalla ja rannalla ja vaeltelee upeilla hiekkadyyneillä.

Torstaina Pitkänen kertoi Instagram-tilinsä Stories-osiossa, että hänen kuvansa ja ulkomaanmatkansa keskellä koronakriisiä ovat herättäneet paheksuntaa ja hänen inboxiinsa on tulvinut viestejä.

Pitkänen koki viestien vuoksi tarpeelliseksi selittää, miksi päätti lähteä ulkomaille keskellä koronarajoituksia ja julkaisi Instagramissa kirjoituksen, jossa kertoo lisää matkastaan.

– Oon Dubaissa. Oon saanut hirveästi viestejä ja kysymyksiä liittyen mun reissuun. Lähdin siis yhdistetylle työ- ja lomamatkalle tänne. Miksi nyt? Siksi, että vaihderikkaiden kuukausien jälkeen tarvitsin irtioton ”normi elämästä”, Pitkänen kirjoittaa.

Suomen ulkoministeriö suosittaa yhä välttämään tarpeetonta matkustamista kaikkiin muihin maihin paitsi niihin, joiden osalta maahantulorajoitukset on purettu. Yhdistyneistä arabiemiirikunnista maahantulorajoitukset ovat yhä voimassa.

Pitkäsen mukaan matkustaminen on kuitenkin mahdollista ja se tapahtuu tiukkojen rajoitusten mukaan. Hän halusi lähteä Dubaihin, sillä tekee siellä töitä ja pohtii tulevaisuuttaan.

– Lähdin selvittämään sitä, onko mulla samat unelmat kun ennen. Lähdin myös siksi että covid vei multa pitkälti kaikki työt, moni asia on ollu pahasti katkolla ja nyt on mahdollisuus jatkaa tiettyjä projekteja. Tietysti tartun siihen mahdollisuuteen kiinni!

– Tää tilanne voi kestää vuosia. Mä en jää odottamaan että se menee täysin ohi ja pidän mun elämää katkolla siihen asti, vaan elän sen mukaan mitä rajoitukset sallii, ja niitä myös kunnioittaen, Pitkänen toteaa Instagramissa.

Pitkänen työskentelee nykyään musiikkialalla muun muassa dj:nä. Hän on lisäksi tehnyt töitä kauneusalalla. Pitkänen kertoi syyskuussa IS:lle, että hänelle on aiheuttanut stressiä parisuhteen ongelmat, jotka ovat jatkuneet nyt jo vuoden ajan.

Pitkänen kertoo Instagramissa, että tällä hetkellä matkustamisessa on tärkeää noudattaa turvarajoituksia ja pitää huoli siitä, että vakuutukset ovat kunnossa. On myös varmistuttava siitä, ettei sairasta koronaa.

Arabiemiirikunnat vaatii maahan saapuvilta turisteilta negatiivisen koronatestin, joka on tehty korkeintaan 96 tuntia ennen lähtöä.

THL:n mukaan maasta Suomeen palaavan tulisi jäädä omaehtoiseen kymmenen vuorokauden karanteeniin. Karanteeni voi lyhentyä, mikäli saa kaksi negatiivista koronatestitulosta THL:n ohjeiden mukaisesti.

Dubaissa kasvomaskeja tulee käyttää julkisilla paikoilla. Pitkäsen mukaan ihmisiä voidaan sakottaa, mikäli sääntöä ei totella.

– Maskipakko on sakon uhalla, kuume mitataan aina hotelliin tullessa ja joka paikassa valvotaan turvavälejä, Pitkänen kertoo Instagramissa.

– Totta kai on riski että sairastun, mutta niin se riski on Suomessakin. Itseasiassa luulen että riski sairastua on Suomessa korkeampi koska täällä on huomattavasti tiukemmat korona rajoitukset ja niitä on noudatettava.

Arabiemiirikunnissa on todettu yhteensä reilut 120 000 koronatartuntaa. Viime viikkoina tapauksia on ollut noin 900–1500 päivässä.

Suomessa koronatapauksia on todettu vastaavasti lokakuussa noin 100–300 päivässä. Yhteensä sairastuneita on reilut 14 000.

Arabiemiirikunnissa koronatartuntoja oli keskiviikkoon mennessä todettu 11 846 kappaletta miljoonaa ihmistä kohden. Suomessa vastaava luku on 2 498.