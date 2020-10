Radio Suomipop ja kuusi muuta radiostudiota ovat tyhjillään koronatapauksen vuoksi – näin ohjelmajohtaja kommentoi

Useat radiostudiot ammottivat torstaina tyhjyyttään, sillä Sanomatalon radiostudioilla on todettu koronatapaus. Nelonen Mediassa radioiden ohjelmajohtajana työskentelevän Rene Mäkisen mukaan kyseessä on varotoimenpide.

Moni radioiden kuuntelija saattoi torstaiaamuna huomata, ettei esimerkiksi Radio Suomipopin suosittu aamuohjelma Aamulypsy tullutkaan normaaliin tapaan. Syynä on Sanomatalon radiostudioilla todettu koronatapaus, jonka vuoksi kaikki radiostudiot pidetään ainakin torstaina tyhjillään.

Radiot tiedottivat asiasta Facebook-sivuillaan. Esimerkiksi Radio Suomipopin Facebookissa kerrottiin, että kyseessä on varotoimenpide myöhään keskiviikkoiltana selvinneen koronadiagnoosin vuoksi. Samanlainen ilmoitus oli myös Radio Aallon Facebookissa.

– Sanomatalon studioilla koronatapaus – varotoimenpiteenä studiot tyhjinä tänään. Myöhään keskiviikkoiltana selvinnyt koronadiagnoosi Sanomatalon radiostudioiden työntekijällä pitää varotoimenpiteenä studiot tyhjinä torstaina 22.10. Torstain aikana selvitetään mahdolliset altistumiset ja tehopuhdistetaan tilat. Lähetykset palaavat normaalitilaan mahdollisimman pian, Radio Suomipop tiedottaa.

IS tavoitti torstaiaamuna Nelonen Mediassa radioiden ohjelmajohtajana työskentelevän Rene Mäkisen. Mäkinen ei voinut ottaa kantaa siihen, minkälaisissa tehtävissä työskennelleellä ihmisellä koronavirus on todettu.

– En pysty valitettavasti ottamaan siihen kantaa, koska puhutaan kuitenkin yksityisyydensuojasta. Kyseisen henkilön viime päivien tartuntaketjut on selvitetty, ja tämä on täysin varotoimenpide. Asiaa on selvitelty eilisillan, viime yön ja tämän aamun aikana, Mäkinen kertoo.

Mäkisen mukaan studioiden tyhjinä pitämiseen päädyttiin, sillä tieto tartunnasta tuli myöhään keskiviikkoiltana. Tyhjillään on yhteensä seitsemän studiota. Yksi seitsemästä radiosta, Helmiradio, tekee lähetyksensä etänä.

– Tämä tieto tuli niin myöhään eilen illalla, ettemme halunneet ottaa mitään riskejä, ennen kuin saamme varmistettua altistumisten mahdollisuuden. Tilanne näyttää aamun tietojen valossa kohtalaisen hyvältä, mutta haluamme konsultoida vielä terveysalan ammattilaisia. Emme ota mitään riskiä terveyden kustannuksella. Joku voi pitää tätä ylimitoitettuna varotoimenpiteenä, mutta me haluamme ajatella porukan terveyttä, Mäkinen painottaa.

Normaalisti Radio Rockin studiossa lähetystä vetää muun muassa radiokonkari Jone Nikula.­

Studioista suorana tehtäviä suoria lähetyksiä ei siis kuultu torstaina, vaan radiokanavat turvautuivat muihin sisältöihin. Mäkisen mukaan pohdinnassa ovat olleet pitkin syksyä monenlaiset vaihtoehtoiset ratkaisut, joihin jouduttiin keväälläkin turvautumaan koronatilanteen vuoksi.

– On meillä erilaisia vaihtoehtoja, keväälläkin teimme lähetyksiä kotoa ja erilaisista väistötiloista. Se vain on aika hankalaa ja vaivalloinen tapa tehdä, Mäkinen sanoo.

– Sitä ollaan arvioitu nyt syksynkin aikana päivittäin oikeastaan, että minkälainen koronatilanne on, että joudutaanko siirtymään toisenlaisiin ratkaisuihin. Nyt näyttää siltä, että joudutaan. Laitamme teknisetkin ratkaisut kuntoon, Mäkinen toteaa.

Mäkisen mukaan ainakin toistaiseksi näyttää siltä, että tilanne normalisoituu mahdollisimman pian.

Radio Suomipopin studiossa ovat normaalisti paikalla Jaajo Linnonmaa, Janni Hussi ja Tuukka Ritokoski (kuvassa), mutta torstaina studio ammotti tyhjyyttään.­

Innokkaimmat radiokuuntelijat olivat pistäneet heti merkille poikkeusaamun. Moni oli kommentoinut tilannetta muun muassa Radio Suomipopin Facebookissa.

– No kerkesinkin jo ihmetellä töistä lähtiessä kun biisit vaan soi eikä Aamulypsylle kukaan tullut, eräs kuuntelija kommentoi.

Sanomatalon radiostudiot pitävät sisällään muun muassa Radio Suomipopin, Radio Rockin, Loopin, HitMixin, Aito Iskelmän, Radio Aallon ja Helmiradion.