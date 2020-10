Anu Sinisalo avautuu Seurassa työttömän arjesta, joka iski vasten kasvoja arvostetun palkinnon jälkeen – ”Jouduin tinkimään kaikesta”

Anu Sinisalo nappasi Kultainen Venla -palkinnon alkuvuodesta 2017, mutta edessä olikin kahden vuoden työttömyys.

Monista elokuvista ja sarjoista tuttu näyttelijä Anu Sinisalo, 54, kertoo kuulumisiaan tuoreen Seura-lehden kansihaastattelussa.

Sinisalo puhuu haastattelussa avoimesti työllistymisen haasteista ja alansa epävarmuudesta. Sinisalo muistelee aikaa, jolloin hän sai Kultaisen Venlan sarjasta Helppo elämä. Sen jälkeen hän oli kaksi vuotta työttömänä.

Nyt Sinisalo paljastaa, että nuo ajat olivat äärimmäisen haastavat.

– Se oli todella tiukkaa. Jouduin tinkimään kaikesta eikä mihinkään ylimääräiseen voinut antautua. Se ei kuitenkaan ollut ensimmäinen kerta, pätkätyöläisenä olen ollut samassa tilanteessa useasti, Sinisalo toteaa Seurassa.

Palkintoja on ropissut myöhemminkin, mutta niitä ei ole seurannut yhtä pitkä työttömyysjakso.

– En pidä työllistymistä itsestäänselvyytenä. Roolin saaminen on joka kerta vähän kuin voittaisi lotossa. Olen tosi kiitollinen, että olen saanut tehdä paljon töitä. Työttömyysjaksoja on ollut useampia, mutta niitä tulee eittämättä kaikille freelancereille, Sinisalo sanoo.

Sinisalo myöntää koronakevään tuoneen vielä oman lisämausteensa työllistymiseen ja taloudelliseen tilanteeseen.

– Tässä elämänvaiheessa on myös loputon taloudellinen epävarmuus, eikä tämä kevät ole sitä helpottanut. Jos kärjistän, niin tämä oli pahin painajainen. Yhtäkkiä kaikki tyhjeni, eikä vieläkään tiedetä, tuleeko rajoituksia ja mitä projekteja pystytään toteuttamaan. Se aiheuttaa epävarmuutta, pelkoa, välillä ahdistustakin, Sinisalo myöntää Seurassa.

­

Sinisalolle myönnettiin Kultainen Venla tammikuussa 2017. Jo tuolloin pystin käteensä saanut ja ikionnellinen Sinisalo toivoi IS:n haastattelussa, ettei näyttelijäpiireissä tunnettu ”kirous” iske tällä kertaa.

– Kun saa Venlan, se tietää työttömyyttä, Sinisalo paljasti gaalassa.

– Toivon, ettei niin käy nyt, kun sanoin tämän asian ääneen.

Sinisalo uumoili ”kirouksen” johtuvan mahdollisesti siitä, että kaikki luulevat voittajan olevan täystyöllistetty.

Työttömäksi jäänyt Sinisalo paljasti myöhemmin harkinneensa kahden vuoden aikana jopa alanvaihtoa.

­

Sinisalo on saavuttanut yli 30-vuotisella urallaan paljon menestystä. Hän on voittanut parhaan naisnäyttelijän Venla-palkinnot rooleistaan Helppo elämä ja Sorjonen -sarjoissa. Lisäksi hän on haalinut parhaan naispääosan Jussin roolistaan elokuvassa Ei kiitos. Hänet on myös valittu vuoden näyttelijäksi.