Milana Misicin ja Juha-rakkaan häät jouduttiin perumaan – vuoden piti olla täynnä iloa ja juhlaa, mutta kaikki meni pieleen

50 vuotta täyttävä laulaja Milana Misic nauttii elämästä ja muistaa merkkipäivänään myös 20 vuotta sitten kuollutta äitiään Laila Kinnusta.

Tästä vuodesta piti tulla laulaja Milana Misicille juhlavuosi. Toisin kävi. Koronan takia jäivät viettämättä niin häät kuin viisikymppisetkin.

– Tämän vuoden oli tarkoitus olla täynnä iloa ja juhlia. No eipä ole ollut, mutta vaikka korona on sotkenut asioita, minulla on nyt sellainen elämä, jota olen toivonut, Milana Misic sanoo.

Hän oli ajatellut, että olisi mukavaa viettää viisikymppisiä naimisissa.

– En halua tynkäjuhlia. Onhan kaiken peruuntuminen pettymys, mutta sitä ei kannata jäädä harmittelemaan, koska näinä aikoina monet muut asiat ovat tärkeämpiä.

Laulaja tietää, että muillekin on käynyt samoin.

– Kaveripiirissäni on tietysti monia samanikäisiä ja heidänkin viisikymppisensä ovat menneet mönkään. Ja myös ystävien häät piti perua.

Milana Misicin syntymäpäivä on 23. lokakuuta. Tänä vuonna vuosia tulee täyteen 50.­

Syntymäpäivien varalle Milanalla on ehtinyt olla kaksikin suunnitelmaa. Alkuperäinen ajatus oli lähteä Kroatiaan, josta isän puoleinen suku on kotoisin.

– Isän, sisarten ja läheisten ystävien piti tulla mukaan. Tarkoitus oli juhlistaa elämää, mutta siinä ohessa myös syntymäpäivääni.

Matkustaminen piti unohtaa koronarajoitusten takia, joten seuraava suunnitelma oli juhlia Suomessa. Siitäkin ajatuksesta on pitänyt luopua koronan takia.

– Ei ole tarvetta viettää nyt pakkojuhlaa vaan mieluummin odottaa aikaa, jolloin kaikki voivat osallistua hyvällä mielellä.

Milana haluaa ohittaa merkkipäivän ilman huomionosoituksia.

– Juha vie minut pois kotoa, joten turha tulla yllättämään.

Milanan avopuoliso Juha täytti viikko sitten 49 vuotta. Koska syntymäpäivät ovat parin viikon välein, kenties ensi vuonna juhlat yhdistetään.

– Ehkä vietämme ensi lokakuussa yhteisiä satavuotisjuhlia.

Misic ja hänen puolisonsa Juha kihlautuivat tammikuussa Dubaissa.­

Samalla saatetaan viettää häitäkin, tai ehkä naimisiin on menty jo aiemmin. Tammikuussa Dubaissa kihlautunut pari ei lyö nyt mitään lukkoon ennen kuin tilanne koronan suhteen selkiytyy.

– Kihlautumista oli tarkoitus seurata häät, mutta tämä vuosi muutti kaikki suunnitelmat.

Kaikkea koronakaan ei ole estänyt. Uuteen kotiin muutettiin toukokuussa ja heinäkuussa Milana sai ajokortin.

Kuluvan vuoden vähemmän iloisiin merkkipaaluihin kuuluu myös se, että äidin Laila Kinnusen tapaturmaisesta kuolemasta tulee nyt 20 vuotta. Aikansa suurimpiin laulajatähtiin kuulunut äiti kuoli kolme päivää Milanan 30-vuotispäivien jälkeen.

– Olemme nivoutuneet silläkin tavalla yhteen. Aina kun täytän vuosia, samalla tulee lisävuosi äidin menehtymisestä.

Pieni Milana äitinsä Laila Kinnusen sylissä heinäkuussa 1973.­

Äidin menetys ei enää varjosta jokaista syntymäpäivää.

– Tunne ei ole nykyään musertava, mutta ikävä muisto se on. Päivämäärä 26. lokakuuta on syöpynyt mieleeni, se on takaraivossa ja aina murheellinen päivä.

Milana sai noin kymmenvuotiaana päähänsä, että äiti kuolee, kun tytär täyttää 30 vuotta. Hän kertoi ajatuksesta vuosien varrella useille läheisilleen.

– He muistivat asian, kun niin kävi. En tiedä, mistä outo tunne tuli tajuntaani ja miksi aloin uskoa niin. Äidin elämänvaiheet huomioiden kuolema olisi voinut tulla paljon aikaisemminkin.

Milana oli aamupäivällä pesemässä hampaitaan, kun puhelu poliisilta tuli. Koiran kanssa kahdestaan asunut kuusikymppinen äiti oli löydetty kuolleena.

– Seurannut julkisuus oli niin massiivista, että onneksi vielä silloin ei ollut nykyisenlaista somea.

Surua tuli lisää, kun äidin jälkeen seuraavana keväänä menehtyi mummi, jonka hoidossa Milana oli viettänyt koko lapsuutensa.

– Se oli elämäni hirveintä aikaa. Kun aloin toipua äidin kuolemasta, sitten meni myös mummi.

Elämä on heittänyt eteen rankkoja kokemuksia, mutta kaikesta on selvitty.

– Minulla on ollut tapahtumarikas elämä. Olen onnellinen, että olen saanut elää tämän elämän.

Milana Misic on nykyisin sinut itsensä kanssa ja suhtautuu ikääntymiseen levollisesti.– Itsetuntemus on lisännyt hyvää oloa ja onnellisuutta. Olen pikkuhiljaa aikuistunut.­

Ikääntymiseen Milana suhtautuu nyt levollisesti, vaikka muistaakin, kuinka aikanaan piti viisikymppisiä todella vanhoina. Hän iloitsee, ettei ikä enää määrittele elämistä yhtä paljon kuin aiemmin.

– On hyvä olla viisikymppinen tässä ajassa, koska nykyään saa olla sellainen kuin on. Enää ei ole sääntöjä, mitä eri-ikäisenä saa tai pitää tehdä. Kaavat siitä, miten kussakin iässä pitää elää ovat murentuneet.

On silti myös kangistuneita käsityksiä siitä, millainen viisikymppisen pitäisi olla.

– Suotakoon se heille, jotka niin ajattelevat. Itse koen, ettei ihminen ole sama kuin ikänsä. Tärkeintä on, millainen on ihmisenä eikä suinkaan se, minkä ikäinen on.

Olo on tasapainoisempi kuin nuorempana.

– Itsetuntemus on lisännyt hyvää oloa ja onnellisuutta. Olen pikkuhiljaa aikuistunut.

Sen huomaa monista asioista kuten vaikka siitä, että asiat osaa ottaa nykyään rauhallisemmin.

– Olen oivaltanut, että jos mikä tahansa alkaa ahdistaa, pysähdyn hetkeksi ja hengittelen. Kiihtymykselle ei kannata antaa valtaa.

Puolisolla on entuudestaan kaksi poikaa, joista vanhempi on parikymppinen ja nuorempikin aikuisuuden kynnyksellä.

– En voi antaa itselleni titteliä äitipuoli. Vain pojat voivat tehdä sen. Jos niin joskus käy, silloin olen heidän mielestään ansainnut sen.

Tätä nykyä Misic työskentelee AlfaTV:llä. Kuvassa hän poseeraa AlfaTV:n studiossa Keravalla.­

Kuluneen vuoden piti olla työntäyteinen. Laulukeikat ja kesäteatteri peruuntuivat, mutta Milanan juontama Soiva postikortti -musiikkiohjelma saa jatkoa AlfaTV:llä. Alkuvuodesta esitettävä kymmenosainen kausi on juuri kuvattu.

– Uutena juttuna mukana on Mikael Konttisen housebändi. Sekin on uutta, että joka jaksossa on duetto, jonka Mikael esittää naisvieraiden kanssa ja minä duetoin miesten kanssa.

Milana on myös aloittanut uuden yritystoiminnan.

– Valmennan ihmisiä esilläoloon ja esiintymiseen erilaisissa puheita vaativissa tilanteissa.

Peruuntuneiden keikkojen keskellä Milana osaa arvostaa jokaista esiintymistä entistä enemmän.

– Mikään mittari ei riitä osoittamaan, kuinka innoissani olen aina päästessäni lavalle. Rakastan laulamista, Milana hihkaisee.