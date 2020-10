Vappu Pimiä julkaisi kuvan sairaalavuoteelta – toipuu leikkauksesta: ”Elossa ollaan”

Juontajan mukaan olkapääleikkaus sujui hyvin ja nyt edessä on maltillinen toipuminen.

Juontaja Vappu Pimiä kertoi Instagram-tilillään pari viikkoa sitten joutuvansa olkapääleikkaukseen. Tuolloin hän myönsi jännittävänsä leikkausta ja pohti, kuinka hän malttaa olla paikoillaan toipumisen ajan.

Nyt juontajakonkari kertoo leikkauksen onnistuneen hyvin. Pimiä julkaisi Instagram-tilillään kuvan sairaalavuoteelta ja kertoi palaavansa töihin vielä tällä viikolla.

– Olkapään rustorengas korjattu, ja hyvälaatuinen kysta poistettu! Leikkaus sujui todella hyvin ja siitä suuri kiitos gurut Christer ja Carl Lybäck, Pimiä päivitteli kuvan yhteydessä.

Nyrkkeilyharrastus saa kuitenkin odottaa.

– Tästä alkaa maltillinen toipuminen ja nyrkkeilykehään on tavoite palata heti ensi vuoden alussa. Koska yrittäjä ei paljon sairaslomaile, niin hommiin mennään jo tällä viikolla, mutta huomisen makaan vielä tyystin sängyn pohjalla.

Pimiä kertoi leikkauksestaan myös Instagramin Stories-osiossa. Hän keskittyi operaation jälkeen kunnolliseen lepoon.

– Elossa ollaan, juontaja totesi hymyillen sängyn pohjalta.

Instagram-päivityksen kommenttiosio täyttyi pian lukuisista kannustavista viesteistä. Myös Tanssii tähtien kanssa -juontopari Mikko Leppilampi kommentoi kuvaan rohkaisevasti.

– Oot sankari! Ei muuta, kun korkkarii jalkaan ja mikityksen kautta takas kehiin, koska: show must go on, partner! Leppilampi heitti.

– Parane pian Vappu! Maria Veitola tsemppasi.

Aiemmassa päivityksessään Pimiä tunnusti leikkauksen tulleen yllätyksenä, sillä hän luuli selviävänsä vaivasta tulehduskipulääkkeillä.

– Puolisen vuotta reistaillut olkapää vei eilen (läheisten painostuksen johdosta) ortopedille, ja tänään sain aika yllättävän tuomion: olkapää joudutaan leikkaamaan. Yllätyin vähän itsekin, kuinka paljon tuomio osui, vaikka kyseessä ei ole mikään vakava vamma, mutta ajattelin, että syön viikon jotain tulehduskipulääkettä ja homma on taputeltu, Pimiä kertoi Instagramissa.

Tanssii tähtien kanssa -suosikkiohjelma on pitänyt juontajan kiireisenä. Pimiä kuitenkin kertoi elokuussa ottavansa syksyllä rauhallisemmin töiden suhteen. Hän painotti, että perheen kanssa vietetty aika menee etusijalle.

– Sosiaalisesta mediasta osa on voinut saada sellaisen mielikuvan, että minulla olisi kokoajan kiire. Todellisuudessa minulla on rutkasti aikaa perheelleni. Se on ollut tärkeää etenkin, kun lapset ovat vielä pieniä, juontaja totesi IS:lle.