Tv:stä tuttu kohupari palaa yllättäen Temptation Islandille – varattu Amalia kommentoi TIS-konkareiden neuvoja kylmäävästi

Tempation Island Suomi -ohjelman aiemmalta kaudelta tutut Mari ja Väpä tekevät yllätysvierailun saarelle. Artikkeli sisältää juonipaljastuksia.

Temptation Island Suomi -ohjelman keskiviikon jaksossa vietetään sukujuhlia. Pariskuntia on tällä viikolla vähemmän, kun jo toista kertaa ohjelmassa suhdettaan testanneiden Viivin ja Lancen matka Kainuussa päättyi ennen aikojaan.

Illan bileissä nähdään yllätysvieraita, kun ohjelman kuudennelta tuotantokaudelta tutut Mari ja Eero eli ”Väpä” ilmestyvät saarelle. Pariskunnan matka Temptation Islandilla oli värikäs, ja molemmat pettivät toisiaan kuvausten aikana. Pari kuitenkin poistui Temptation Islandilta pariskuntana.

Myöhemmin Marin ja Väpän suhde päättyi eroon, mutta viime kesänä he palasivat yllättäen yhteen.

Mari ja Väpä vierailevat Tempation Islandilla jakamassa neuvoja pariskunnille.­

Keskiviikon jaksossa Mari ja Väpä jakavat kokemuksiaan koettelemuksen nyt kohtaaville pariskunnille. Kumppaninsa Aarnen kanssa houkutuksia testaamaan saapunut Amalia ei ole parin vinkeistä mielissään.

– Jos on jotakin mielen päällä, niin voit meille kertoa. Tai jos on jotakin kysyttävää meiltä, kun olemme reissun jo kertaalleen käyneet, niin kysy pois, Mari toteaa Amalialle.

– Ei ole kyllä mitään. Reissu on mennyt hyvin, Amalia vastaa napakasti.

Myöhemmin Mari pohtii kameroille, onko Amalia ollenkaan varautunut siihen, että jotakin ikävää voisi saarella tapahtua. Amalia kuitenkin toteaa, ettei tarvitse muiden neuvoja.

– Koen, ettei kukaan muu täällä voi antaa vinkkejä, koska jokaisella on täysin oma parisuhde ja omat lähtökohdat. Ei se oikein auta, jos joku toinen pariskunta tulee tänne kertomaan meille, että miltä heistä tuntui, Amalia kommentoi kameroille.

– He olivat silleen, että nyt voit kysyä meiltä ihan mitä vaan. Että mikä mua mietityttää, kun he ovat olleet täällä myös. Olin vaan, että öö teillä on eri parisuhde kuin mulla, ette te tiedä mitään. Ette osaa vastata mihinkään, mikä minua mietityttää, Amalia tylyttää Pyryn kanssa keskustellessaan.

Aarne ja Amalia suhtautuvat luottavaisesti siihen, että heidän suhteensa kestää houkutukset.­

Sen sijaan varattu Jenna on ilahtunut pariskunnan yllätysvierailusta.

– Mari on mulle sellainen esikuva. Olin aivan älyttömän onnellinen. Kuin pikkutyttö, joka näkee idolinsa, Jenna hehkuttaa.

Mari laittaa myös Jonnan puolison Jussin tiukille kyseenalaistaessaan hänen touhunsa sinkku-Inkun kanssa.

– Jos on läheiseksi tullut ihminen ja tulee hyvin juttuun, mutta sitten kuitenkin humalassa tulee pussailtua, niin eikö siinä kuitenkin ole jotain kiinnostusta? Mari tenttaa Jussilta.

– No ei silleen, Jussi toteaa.

Marin ja Väpän poistuttua saarelta Jussi vuodattaa sinkuille ärtymystään.

– Lähinnä ärsyttää se, että bilepäivänäkin pitää tulla hieromaan naamaan tätä paskaa, kaikkea mitä mä olen tehnyt ja noin. Koitapa yrittää kertoa jotain hyviä asioita suhteesta, joka on mennyt sitten ilmeisesti ihan päin persettä. Bilepäivät on mulle kuitenkin sellaisia, että jos vähän saisin vetää happea ja nauttia oikeasti olostani täällä. Tuokaa nyt Jonna tohon vielä seuraavaksi! hän tilittää tuohduksissaan.

