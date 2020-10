Yksi maailman tunnetuimmista naisista täyttää keskiviikkona 40 vuotta. Kim Kardashian on kivunnut skandaalien avittamana kuuluisuuteen ja nyt hänen kasvonsa – ja vartalonsa – tunnetaan joka puolella.

40 vuotta täyttävän Kim Kardashianin elämään on mahtunut lukuisia skandaaleja. Listasimme niistä kohauttavimmat.

Seksivideo syöksi kuuluisuuteen

Vielä 2000-luvun alussa Kim Kardashian tunnettiin lähinnä seurapiirihahmo Paris Hiltonin ystävänä. Asia muuttui kuitenkin nopeasti, kun Kardashianin ja ex-poikaystävä Ray J:n seksivideo vuoti julkisuuteen vuonna 2007.

Ex-poikaystävä Ray J:n kanssa kuvattu video singautti Kim Kardashianin julkisuuteen.­

Pornoelokuvayhtiö Vixen sanoi ostaneensa nauhan ”kolmannelta osapuolelta” miljoonalla dollarilla. Kim haastoi yhtiön oikeuteen, ja tapaus sovittiin lopulta viidestä miljoonasta dollarista.

Sitkeän salaliittoteorian mukaan vuotaja oli todellisuudessa Kimin manageriäiti Kris Jenner, sillä perhe sai heidät rikkauksiin vieneen Kardashianit-tosi-tv-sarjansa vain muutamaa kuukautta myöhemmin.

Syntymäpäivänä julkaistavassa David Lettermanin syvähaastattelussa Kardashian kuvaa videota ”noloksi” nuoruuden sattumukseksi, josta hän oli poissa tolaltaan, mutta pystyi luottamaan perheensä tukeen.

– Niin me aina selviämme.

72 päivän avioliitto

Kim nai koripalloilija Kris Humpriesin näyttävin menoin elokuussa 2011, mutta haki eroa jo 72 päivän päästä. Häät esitettiin perheen Kardashianit-sarjassa ja ne keräsivät yhteensä 10,5 miljoonaa katsojaa. Liitto aiheutti heti kohun, sillä moni epäili, että kyse oli pelkästään julkisuuden tavoittelusta, minkä Kim kiisti. Myös Kris haki avioliiton mitätöintiä perusteenaan ”petos” ja syytti Kimiä vain katsojalukujen nostatuksesta.

Virallisesti pari oli naimisissa kaksi vuotta, sillä riitaisa eroprosessi kesti pitkään. Tuona aikana Kim alkoi seurustella rap-tähti Kanye Westin kanssa ja alkoi odottaa tämän kanssa esikoislastaan.

Avioliitto Kris Humphriesin kanssa päättyi nopeasti ja riitaisasti.­

Kun internet räjähti

Paper-lehti kehotti kannessaan talvella 2014 Kim Kardashiania rikkomaan netin ja sen kuvat tekivätkin. Lehden siveämpi kansi esitteli Kimin ja tämän takapuolen mustassa kiiltävässä iltapuvussa suihkuttamassa samppanjaa ilmaan. Toisessa versiossa nainen esitteli muodokasta paljasta takapuoltaan ja sisäsivuilla nähtiin vielä täysin alaston Kardashian edestäpäin sensuroimattomana.

Öljytty Kim lehden kannessa sai ihmiset sekaisin.­

Lehden edustaja kertoi myöhemmin, että alastomuus oli Kimin oma idea.

– Jos jotain tehdään, niin tehdään se kunnolla, Mickey Boardman kertoi Kimin asenteesta Yahoolle.

Samalla Boardman kumosi väitteet erityisesti takapuolen rankasta kuvankäsittelystä.

– Sitä tehtiin paljon vähemmän kuin kaikki luulevat. Tuolta hän oikeasti näyttää. Sitä ei ole topattu.

Aseellinen ryöstö

Yksi hätkähdyttävimmistä tapauksista oli, kun Kim Kardashian ryöstettiin aseella uhaten Pariisissa syksyllä 2016. Ryöstäjäjoukko tunkeutui Kardashianin majapaikkaan, sitoi tämän ja vei tältä jalokiviä yli 10 miljoonan dollarin arvosta mukaan lukien tuoreen yli neljän miljoonan dollarin kihlasormuksen.

Myös ryöstö sai salaliittoteoreetikot liikkeelle ja Kimin epäiltiin lavastaneen kaiken katsojalukujen toivossa. Toiset syyttivät hänen aiheuttaneen itse kohtalonsa esittelemällä timanttejaan näyttävästi sosiaalisessa mediassa.

Lettermanille Kim muistelee ajatelleensa, että tulisi raiskatuksi ja kertoo anelleensa henkensä edestä. Kim kertoo kiinni jääneen joukkion tunnustaneen suunnitelleensa ryöstöä jo edellisen vierailun aikana.

– He olivat seuranneet minua kaksi vuotta. Oli kokonainen joukko, joka oli suunnitellut tämän.

– He olivat nähneet sosiaalisessa mediassa, että minulla oli valtava uusi sormus.

Epävakaa puoliso

Viime aikoina puoliso Kanye West on aiheuttanut pariskunnasta enemmän kohua, mutta Kardashian on päätynyt osallisiksi epävakaasti käyttäytyneen miehen tempauksiin. Kim on useimmiten vaiennut tai päätynyt tukemaan miestään oli kyseessä sitten julkinen kahina poptähti Taylor Swiftin kanssa, kaveeraaminen Donald Trumpin seurassa tai Westin oma presidentinvaalihanke.

Kim Kardashian avioitui Kanye Westin kanssa vuonna 2014. Suhde alkoi, kun Kim oli vielä virallisesti naimisissa edellisen puolisonsa kanssa.­

Parisuhdetta koetteli kenties eniten itkuisen Westin taannoinen julkinen tilitys siitä, miten pariskunta olisi suunnittelut esikoistytär Northin abortointia. Kimin kerrottiin olleen tempauksesta järkyttynyt ja parisuhdetta paikkailtiin useassa osavaltiossa ja ulkomailla paparazzien seuratessa pariskuntaa.

Uskomaton omaisuus

Aiemmin tässä kuussa Forbes-lehti arvioi viime aikoina erityisesti kosmetiikka- ja alusvaatebisneksellään rikastuneen Kimin omaisuuden arvoksi noin 780 miljoonaa dollaria.

– Emme olisi tässä ilman Kardashianit-sarjaa ja siksi jaamme edelleen elämämme yleisön kanssa. Vaikkakin nykyään postaamalla jotain sosiaaliseen mediaan voimme tienata enemmän kuin koko kaudesta, Kardashian paljasti Lettermanille.

Kunkin Kardashian-perheen kuudesta naisesta on arvioitu nettoavan sarjan kaudesta noin 4,5 miljoonaa euroa.

Kardashian on aiemmin kertonut, että hän voi saada yhdestä sosiaalisen median yhteistyöpostauksesta 300 000–500 000 dollaria ja joskus jopa miljoonan. Kardashian on onnistunut kohauttamaan myös sosiaalisessa mediassa: vuonna 2018 Kim mainosti Instagramissaan ”ruokahalua hillitsevää” tikkaria, mutta joutui poistamaan mainoksen pian, sillä hän sai osakseen syytöksiä syömishäiriöiden ja vääristyneen kehonkuvan edistämisestä. Myöskään kuvat äärimmilleen korsetin kanssa kuristetusta vyötäröstä eivät ole miellyttäneet luonnollisemman ulkomuodon kannattajia.

Dramaattiset raskaudet

Kim Kardashianilla on puolisonsa Kanye Westin kanssa neljä lasta, North,7, Saint, 4, Chicago, 2, ja Psalm, 1, joista kaksi vanhinta hän on itse synnyttänyt. Jälkimmäisten kohdalla avuksi tuli sijaissynnyttäjä, sillä raskaudet olivat vaikeita ja Kimin istukka oli kiinnittynyt epänormaalisti kohtuun aiheuttaen vaarallisen tilan.

Vahvistamattomien tietojen mukaan sijaissynnyttäjille olisi maksettu prosessista noin 45 000 dollaria, mikä on Yhdysvalloissa perustaksa tilanteessa. Kun tieto kolmannen lapsen hankinnasta tuli julkisuuteen, joutui Kim puolustautumaan syytöksiltä, joiden mukaan häpeilemättömän ulkonäkökeskeinen nainen olisi valinnut helpon reitin.

– Niin ajattelevat ovat väärässä. Mielestäni näin asia on paljon hankalampi, koska en voi oikeastaan kontrolloida tilannetta...se, että pystyin kantamaan kaksi ensimmäistä lastani, mutta en tätä vauvaa, on minulle vaikea asia, Kim perusteli Entertainment Tonightille.

Kim, Kanye ja North-tytär osoittivat mieltä kouluväkivaltaa vastaan vuonna 2018.­

Monimutkaiset isäsuhteet

Asianajajan pätevyyttä suorittava Kardashian on päättänyt seurata isänsä Robert Kardashianin jalanjäljllä ja on kunnostautunut ajamaan armahduksia epäoikeudenmukaisesti tuomituille. Kardashian on päätynyt hankkeensa takia läheiseen yhteistyöhön presidentti Trumpin kanssa, mikä on aiheuttanut kritiikkiä.

Vuonna 2003 kuollut Robert Kardashian oli asianajaja, joka jäi historiaan O.J. Simpsonin puolustajana.­

Kardashian oli läheinen isänsä kanssa, mutta isän päätös puolustaa oikeudessa hyvää ystäväänsä, vaimonsa murhasta syytettyä O.J Simpsonia ”repi perheen hajalle”, Kardashian kertoi tuoreessa Lettermanin haastattelussa. Surmattu vaimo Nicole oli äiti Kris Jennerin paras ystävä.

Samassa haastattelussa Kardashian kertoo myös monimutkaisesta suhteesta ex-isäpuoleensa Caitlyn Jenneriin (ennen Bruce Jenner). Kardashian kertoo nähneensä Caitlynin naisten vaatteissa ensimmäisen kerran 26-vuotiaana, kun yllätti tämän autotallista. Kimin mukaan Caitlyn vannotti, että asiasta ei saisi hiiskua Kimin äidille. Vasta neljä vuotta myöhemmin Caitlyn ja Kim keskustelivat asian halki ja isäpuoli kertoi tuntemuksistaan.

Caitlyn Jenner oli Kimin isäpuoli vuosien ajan.­

Caitlynin välit katkesivat ex-vaimoon ja tämän puolelle asettuneisiin tytärpuoliin lähes täysin, kun hän julkaisi muistelmansa vuonna 2017 korjattuaan sukupuolensa. Kirjassa Caitlyn väittää Krisin tienneen identiteettiongelmastaan ja parilla olleen asiasta yhteisymmärrys.