Maria Veitola sai karmeita vieroitusoireita kolmiolääkkeistä – kertoo avoimesti, kuinka vaikeaa suuresta leikkauksesta on toipua

Maria Veitolalta leikattiin suuri kasvain aiemmin lokakuussa. Hän kertoo Instagramissa, että toipuminen on moninainen prosessi, jossa tunteet vaihtelevat.

Juontaja, kirjailija ja toimittaja Maria Veitola joutui aiemmin lokakuussa vaativaan leikkaukseen, jossa häneltä poistettiin rintaontelosta valtava kasvain. Veitola kertoi Instagram-tilillään, että kasvain oli havaittu hänellä varjoainekuvauksessa jo vuodenvaihteessa, mutta pitkien leikkausjonojen vuoksi se saatiin leikattua vasta nyt.

Leikkaus sujui hyvin ja reilu viikko sitten Veitola pääsi sairaalasta kotiin. Tiistaina hän julkaisi Instagram-tilillään kirjoituksen, jossa hän kertoo, miten toipuminen on kotona sujunut.

Veitolan mukaan päivät vaihtelevat paljon: toisinaan hän tuntee olonsa todella uupuneeksi ja toisinaan hän jaksaa nousta ylös ja tehdä pieniä asioita.

– Kaksi viikkoa leikkauksesta. Tänään on ollut parempi päivä: olen käynyt sekä a) suihkussa, että b) pienellä kävelyllä. Pari edeltävää päivää ovatkin olleet tosi inhottavia, Veitola kertoo.

Juontaja paljastaa Instagramissa, että hän on hiljalleen toipunut sen verran, että hän on pystynyt lopettamaan vahvojen kolmiolääkkeiden käytön. Vaikka vahvojen lääkkeiden lopettaminen on ollut hyvä asia, on sillä ollut myös ikävämpi vaikutus. Veitola on nimittäin kärsinyt vieroitusoireista.

– Hyviä asioita: leikkaushaavat ovat parantuneet ja kivut hellittäneet niin, että olen pystynyt toteuttamaan suunnitellun kolmiolääkkeistä vierottautumisen. Mukavan lääketokkuran tilalle on tullut vähän yllättäen ja varoittamatta karmeat vieroitusoireet: järkyttävä väsymys ja pahoinvointi, tolkuton alakulo ja ahdistus. Herkkyyden varjopuolia kai tämäkin, hän kertoo Instagramissa.

Ikävä olo on heijastunut Veitolan mielialaan ja hetkittäin hän on ollut varma, ettei mistään tule enää ikinä mitään.

– Eilen olin soittamassa kaikille työnantajilleni, yhteistyökumppaneilleni ja ystävilleni, että unohtakaa tämä muija. Minusta ei ole enää koskaan mihinkään. Olen tuhoutunut. Onneksi olin niin väsynyt, etten kyennyt. Nukuin vain.

Veitolan mukaan leikkauksesta toipuminen on hyvin moninainen prosessi, johon kuuluu monenlaisia tunteita.

– Samalla kun juhlin mielessäni sitä, että olen ylipäätään elossa, yritän muistaa antaa itselleni tilaa olla surkea ja heikko. Välillä täytyy olla reipas ja mennä esimerkiksi suihkuun, mutta koko toipumisen prosessia ei pidä runnoa reippauden alle.

Kirjoituksensa lopuksi Veitola toteaa, ettei hän kerro leikkauksestaan sosiaalisessa mediassa saadakseen osakseen huomiota tai sääliä. Sen sijaan hän päätti jakaa asian avoimesti nostaakseen esille koronapandemian kasvattamat, valtavat leikkausjonot sekä kertoakseen rehellisesti elämästään. Kaikki ei ole aina vain kaunista ja ihanaa, vaan myös vaikeaa ja hankalaa, eikä Veitola halua piilotella sitä.

Veitolalta leikattiin lokakuun alussa Meilahden sairaalassa suuri kasvain, joka oli hänen rintaontelossaan. Kookas kasvain oli kietoutunut Veitolan ruokatorven ympärille ja painoi hänen sydäntään ja palleaansa. Kasvain oli kirurgin mukaan todennäköisesti hyvänlaatuinen, mutta Veitola kertoi leikkauksensa jälkeen odottavansa yhä patologilta tarkempia tuloksia.