Sara Chafak menetti ajolupansa – kommentoi tilannetta Instagramissa

Sara Chafak kertoo Instagram-tilillään, että hän on menettänyt ajolupansa toistaiseksi.

Somepersoona ja entinen missi Sara Chafak kertoo Instagram-tilinsä Stories-osiossa saaneensa Trafilta syntymäpäivälahjan. Viikonloppuna 30 vuotta täyttävä Chafak paljastaa, että hän sai tietää menettäneensä ajolupansa.

– Mä sain Trafilta kans synttärilahjan. Heippa ajolupa hetkeksi, Chafak toteaa Instagramissa itkuemojin kera.

Chafak kertoo, että hän menetti ajolupansa, sillä ”unohti palauttaa muutamat todistukset”, ja hän joutuu matkustamaan joukkoliikennevälineillä oman auton sijaan.

– Nyt matkalla julkisilla pitkästä aikaa. Time to explore Helsinki again, Chafak kirjoittaa kuvansa yhteydessä.

Chafak poseeraa Instagram-tilillään Espoon Leppävaarassa odottaen bussia tai junaa. Hän on pukeutunut matkalleen asianmukaisesti kasvomaskiin.

­

Ajoluvan voi menettää useista eri syistä, sekä liikennerikkomuksen vuoksi että muista syistä. Poliisin mukaan ajo-oikeuden voi menettää tilapäisesti muun muassa siksi, että kuljettaja ei ole toimittanut todistusta harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetuksen saamisesta määräajassa, hän ei ole toimittanut määräajassa lääkärinlausuntoa tai optikon lausuntoa tai todistusta uuden hyväksytyn kuljettajantutkinnon, ajokokeen tai ajonäytteen suorittamisesta.

Poliisin nettisivujen mukaan ajo-oikeuden haltijalla on oikeus tulla kuulluksi ennen ajokieltoon määräämistä ja kielto on voimassa toistaiseksi. Ajo-oikeus voidaan palauttaa, kun asianosainen osoittaa täyttävänsä luvan myöntämisen edellytykset tai on toimittanut häneltä vaaditun asiakirjan.

Sara Chafak tunnetaan vuoden 2012 Miss Suomena ja mallina. Hänet on nähty myös useissa tv-ohjelmissa, muun muassa Selviytyjät Suomi- ja Farmi Suomi -sarjoissa sekä aiemmin tänä vuonna Masked Singer Suomi -laulukisan ensimmäisellä tuotantokaudella. Chafak on myös suosittu somevaikuttaja, jolla on Instagramissa yli 136 000 seuraajaa.