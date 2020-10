Tv-tähti yritettiin nolata somessa alastonroolinsa vuoksi – sivalsi heti takaisin: ”Ehkä et ole itse koskaan saanut...”

Emmy Rossum ei jäänyt sanattomaksi Twitterissä, kun hänelle kuittailtiin alastomana olosta.

Näyttelijä Emmy Rossum, 34, pani jauhot suuhun Twitterin huutelijoille napakalla kommentillaan. Asiasta kertovat muun muassa IndieWire- ja Bustle-sivustot. hänelle.

Rossum twiittasi, kuinka hän ei malttanut odottaa voivansa ostaa paidan, jossa lukee teksti: ”Minä puhun.” Demokraattien varapresidenttiehdokas Kamala Harris vastasi näillä sanoin vastaehdokkaalleen Mike Pencelle kesken väittelyn tämän jatkuvasti keskeyttäessä.

Tämän jälkeen eräs Twitter-käyttäjä twiittasi takaisin näyttelijälle sanomalla, että ehkä tämän pitäisi mieluummin käyttää paitaa, jossa lukisi: ”Saan palkkaa siitä, että olen tv:ssä alasti.”

Rossum muistetaan Hävyttömät-tv-sarjasta, jossa hän näytteli lähes kymmenen vuoden ajan. Hänen roolihahahmonsa Fiona Gallagher nähtiin usein seksikohtauksissa. Rossum ei jäänyt twiitin jälkeen sanattomaksi, vaan vastasi napakasti takaisin:

– Minulle maksetaan siitä, että kerron tarinoita ja joskus elämään kuuluu tämä uskomaton asia, seksi nimittäin. Ehkä sinä et vain koskaan ole saanut, siispä et tiedä sitä, Rossum twiittasi.

Emmy Rossum Fionan roolissa Hävyttömät-draamakomediasarjassa.­

Näiden twiittien jälkeen Rossum vielä palasi takaisin aiheen pariin. Hänen mukaan Trumpin tukijat usein yrittivät häpäistä häntä Twitterissä kommentoimalla hänen vartaloaan tai tekemiään töitä. Rossumin mukaan aina, kun hän yritti ottaa poliittisesti kantaa Trumpia vastaan, hänelle vastattiin saman tien halventavaan sävyyn, kuten: ”Sulje turpasi ja palaa takaisin alastomana olemiseen.”

– Kun sanon jotain sellaista, mitä Trumpin tukijat vihaavat, he rakastavat hyökätä kehoni kimppuun, Rossum twittasi.

– Tuntuu siltä, että minun pitäisi hävetä alastonta vartaloani. Minua ei hävetä. Rakastan vartaloani. Tämän täytyy tuntua pelottavalta heistä. En ole pahoillani, Rossum kirjoitti Twitterissä.

Rossum näytteli Suomessakin suositussa Hävyttömät-sarjassa Fiona Gallagheria yhdeksän tuotantokauden ajan. Vuonna 2014 Rossum kertoi E Newsin haastattelussa, että alastomana olo tv-sarjassa oli hänelle erittäin helppoa, koska hän oli niin uppoutunut roolihahmona olemiseen. Rossum on kuitenkin todennut Huffington Post -lehden haastattelussa kyseisessä sarjassa olon vaikuttaneen hänen sinkkuelämäänsä, sillä joillain miehillä oli hänestä tietyntyyppisiä ennakkoluuloja roolihahmon vuoksi.

– Kyllä se on outoa olla ensitreffeillä, kun mies on jo nähnyt rintani, Rossum on sanonut lehden mukaan.

E Newsin haastattelussa Rossum kuvaili, kuinka alastonkohtauksien tarkoituksena oli voimaannuttaa roolihahmoa.

– Yritimme vain löytää totuuden sen suhteen, mitä hahmo missäkin tilanteessa tekisi. Jos totuus vaatii seksuaalisuutta tai kahden roolihahmon välistä intiimiyttä, se on ok, mitä tahansa se onkaan, kunhan se tuntuu aidolta.

Hävyttömät-tv-sarjan lisäksi Rossum muistetaan esimerkiksi elokuvista The Day After Tomorrow ja Oopperan kummitus.

Seuraavaksi Rossum nähdään tv-sarja Angelynen pääroolissa Angelyne kertoo nimensä mukaisesti amerikkalaisen laulaja-näyttelijä Angelynen, syntymänimeltään Ronia Tamar Goldbergin, tarinan.