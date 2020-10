Lotta Hintsalta fyysisesti erittäin rankka tempaus – aikoo juosta Karhunkierrosta 24 tuntia putkeen tärkeän asian puolesta

Lotta Hintsa aikoo kerätä rahaa syöpätutkimukseen isänsä muiston sekä ex-aviomiehensä syöpätaistelun kunniaksi.

Entinen Miss Suomi, nykyään vuorikiipeilijänä tunnettu Lotta Hintsa julkaisi Instagramissaan koskettavia kuvia isästään Aki Hintsasta. Urheilulääkäri Aki Hintsa sairasti syöpää ja menehtyi 58-vuotiaana vuonna 2016.

Lotta Hintsa kertoi Instagram-tilillään kuvien yhteydessä aikovansa kerätä rahaa syöpätutkimusta varten. Hän juoksee keskiviikkona peräti 24 tuntia putkeen Kuusamon Karhunkierrosta kunnioittaakseen syövästä kärsineitä. Hän kertoi lahjoittavansa jokaista kilometriä kohden yhden euron Roosa nauha -keräykseen.

– Tämä mies oli sankarini. Minä ja perheeni sekä hänen ystävänsä menetimme hänet syövän takia neljä vuotta sitten. Kahden päivän kuluttua aion juosta, kävellä tai ryömiä 24 tuntia kunnioittaakseni hänen muistoaan ja syöpätaisteluaan, Lotta Hintsa kirjoitti tunteikkaasti kuvatekstissä.

Päivityksessä on useita kuvia, joihin on ikuistettu isän ja tyttären ikimuistoisia hetkiä. Yhdessä kuvassa Aki Hintsa halaa tytärtään missikruunajaisissa, ja toisessa hän rutistaa Lottaa tämän hääpäivänä.

Voit katsoa päivityksen muut kuvat klikkaamalla kuvassa näkyvää nuolta.

Lotta Hintsa kertoi Instagramin Stories-osiossa kunnioittavansa tempauksellaan myös ex-puolisonsa Kristian Näkyvän syöpätaistelua. Hän julkaisi kuvan, jossa hänen ex-aviomiehensä ja isänsä kättelevät toisiaan.

– Nämä molemmat rakkaat miehet ovat taistelleet syöpää vastaan. Juoksen isän muistolle ja Kristianin voitetun taistelun kunniaksi, Lotta Hintsa kirjoitti Instagramin Stories-osiossa.

Lotta Hintsa kannustaa myös seuraajiaan lahjoittamaan Roosa nauha -keräykseen.­

Hän tunnusti jännittävänsä, miten vuorokauden mittainen vaellus onnistuu lokakuun kylmässä säässä ja vielä toipuvan polven kanssa.

– Karhunkierroksella eteneminen on suht hidasta puuhaa näin liukkaalla, varsinkin kun 15 tuntia mennään pimeässä. Jännittää myös, että miten mun reistaillut polvi kestää, ja pitkään mietin, voinko tehdä tätä ollenkaan. Tulin kuitenkin siihen lopputulokseen, että tämä on niin tärkeä asia, että jokainen kilometri merkitsee. On se sitten 5, 50 tai 105 kilometriä, Lotta Hintsa pohti.

Lotta Hintsa on keskittynyt viime vuodet intohimoisesti vuorikiipeilyyn.­

Urheilulääkäri Aki Hintsan vatsasta löytyi kesällä 2015 pahanlaatuinen kasvain. Tuolloin Hintsa sanoi IS:lle puhelinhaastattelussa, että hän yrittää ottaa jokaisesta päivästä kaiken irti, vaikka käynnissä olivat raskaat syöpähoidot. Hintsa menehtyi pitkän syöpätaistelun jälkeen 15. marraskuuta 2016.

Jääkiekkoilija Kristian Näkyvä sairastui alkuvuonna kivessyöpään. Kesällä hän iloitsi IS:lle syöpähoitojen olevan jo takana päin.

– Nyt tästä eteenpäin kolmen kuukauden välein on seuranta. Mutta tältä erää se on voitettu. Jos seurantakokeissa ei näy mitään, alustavasti ainakin viisi vuotta seurataan. Sen jälkeen voi sitten saada ihan terveen paperit, Näkyvä kertoi.