Mitä ihmettä! Jari Sarasvuo mukana Vain elämää -ohjelmassa – tähtiartistit ovat pudota tuoleiltaan

Tulevassa Vain elämää -jaksossa lavalla nähdään todellinen yllätysvieras.

Perjantain Vain elämää -jaksossa vietetään Reino Nordinin päivää. Jaksossa tutustutaan laulajan uraan ja kuullaan riipaisevia tarinoita myös hänen yksityiselämästään.

Hirvensalmen Satulinnassa tähtiartistit esittävät tulkintansa Nordinin tunnetuista kappaleista. Herra Ylppö esittää Nordinin Raha-kappaleen, jossa mainitaan Jari Sarasvuo.

Vuonna 2012 julkaistussa kappaleessa lauletaan Sarasvuosta seuraavasti: ”Suomipoika sä et ole voittaja. Sua kusi silmään Sarasvuo ja Ollila. Nyt ei auta paskapuhe, ei pöljän politiikka. Niin kauan, kun raha on meidän johtaja”.

Herra Ylppö järjestää Nordinille melkoisen yllätyksen, nimittäin vauhdikkaan esityksen aikana lavalle marssii itse Sarasvuo. Nordinin leuka loksahtaa ammolleen, kun yhtäkkiä Sarasvuo astelee huoneeseen mikin eteen ja ryhtyy laulamaan.

– Ai tolta susta tuntui? Et sua kusi silmään Sarasvuo, kaupan päälle vielä Ollila? Ei Reino, tuohon aikaan taisi olla hieman teinihuurua huivissa. Se on hyvä se! Ja kuka nyt kusee ketäkin silmään vuorollaan. Ja parasta on se, että tänään on sun vuoro Reino, tänään on sun hetki! Sarasvuo laulaa.

Tähtiartistit villiintyivät ja olivat silmin nähden yllättyneitä Ylpön tempauksesta.­

Tunteiden vallassa oleva Nordin nauraa vedet silmissä. Esityksen päätteeksi kolmikko pui posketonta tilannetta kameroille.

– Olen monesti miettinyt jälkikäteen, että toivottavasti Jari ei kuule tätä koskaan, Nordin heittää.

– Sanoin Ylpölle, että tämä on pimeä idea ja kysy nyt moneen kertaan kanavalta ja tuottajalta, mähän pilaan teidän päivän! Kysyin tänään moneen kertaa, että riittäähän Reinolla huumorintaju, Sarasvuo nauraa.

Reino Nordin, Jari Sarasvuo ja Herra Ylppö nauroivat tilanteelle mahat kippurassa.­

Vain elämää perjantaisin kello 20 Nelosella ja Ruudussa. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.