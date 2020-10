Esikoisensa saanut plusmalli Ashley Graham julkaisi rohkean kuvan vartalostaan – pian päivitykseen ilmestyi tiukka kommentti

Maailman menestyneimpiin plusmalleihin lukeutuva Ashley Graham julkaisi rehellisen kuvan vartalostaan.

Huippumalli Ashley Graham, 32, tunnetaan sosiaalisessa mediassa kehopositiivisuutta tihkuvista päivityksistään. Esikoisensa saanut mallikaunotar julkaisi maanantaina kuvan, jossa hän poseeraa peilin edessä alastomana. Otoksessa Graham esittelee rehellisesti synnytyksenjälkeistä vartaloaan miljoonille seuraajilleen.

– Alaston iso tyttö, Graham kirjoitti kuvatekstissä.

Jo yli miljoona tykkäystä kerännyt kuva poiki runsaasti ylistäviä kommentteja naisen seuraajilta.

– Alaston upea nainen.

– Näytät upealta. Et voi edes arvata, kuinka paljon tällainen kuva rohkaisee minua.

Päivitys sai myös kritiikkiä, kun osa seuraajista piti termiä ”iso tyttö” tarpeettomana.

– Vihaan sitä, että tässä nähdään ”iso tyttö”. Näen ainoastaan kauniin, luonnollisen kurvikkaan naisen, eräs huomauttaa.

– Alaston *normaali* nainen, toinen täsmentää.

Graham vastasi kommentoijalle tyhjentävästi.

– Ymmärrän pointtisi, mutta jos katsot ”isoa” positiivisesta näkökulmasta, näet sen kuten minä. Rakastan isoa, vahvaa ja kaunista kehoani, huippumalli täräytti.

Graham kuvattuna ennen esikoisensa syntymää syyskuussa 2019.­

Ashley Graham ja hänen aviomiehensä Justin Ervinin saivat Isaac-poikansa tammikuussa. Vajaa kuukausi lapsensa syntymän jälkeen Graham julkaisi kuvan, jossa hän puhui avoimesti synnytyksen jälkeisestä palautumisesta.

Kuvatekstissään Graham muun muassa kertoi pukeutuvansa tätä nykyä usein vaippoihin, sillä hänen kehonsa ei ollut vielä täysin toipunut lapsen saamisesta.

– Kuka olisi arvannut, että kertakäyttöiset alusvaatteet tulevat joskus olemaan suosikkivaatteeni, mutta tässä sitä ollaan, Graham kirjoitti.

– Kukaan ei puhu toipumisajasta, jonka uudet äidit joutuvat käymään läpi. Halusin näyttää teille, ettei elämä ole pelkkiä perhosia ja sateenkaaria. On uskomatonta, millaisia esteitä joudumme edelleen ylittämään puhuessamme vaikeuksista, joita naiset käyvät läpi, nainen tilitti kuvatekstissään.

Hiljattain mallikaunotar esitteli Instagramissa raskausarpiaan. Naisen fanit kiittelivät vuolaasti realistisen ja kaunistelemattoman sisällön julkaisemisesta.

Graham nousi julkisuuteen mallina ja kehopositiivisuuden puolestapuhujana. Hän on ensimmäinen pluskokoinen malli, joka on ikinä poseerannut Sports Illustrated -lehden legendaarisen uimapukunumeron kannessa. Lisäksi Graham on nähty tuomarina suositussa America’s Next Top Model -ohjelmassa.