Miley Cyrusin koira joutui kammottavaan tilanteeseen The Voicen kuvauksissa – ihmiset katsoivat kauhusta kankeina, kun eläin kärsi

Miley Cyrus oli vähällä menettää rakkaan koiransa The Voice -ohjelman kuvauksissa.

Poptähti Miley Cyrus, 27, tunnetaan eläinrakkaana ihmisenä, jolla on useampi lemmikki kaverinaan. Cyrus on adoptoinut useita koiria vuosien varrella ja hänellä on ollut myös pallokala. Cyrusin mukaan monet hänen koiristaan availevat ovia ja saavat aikaan erikoisia tilanteita, joista yksi oli päättyi katastrofaalisesti.

Cyrus kertoi yhdysvaltalaisessa radio-ohjelmassa tällä viikolla, että yksi hänen koiristaan oli vähällä kuolla tapaturmaisesti The Voicen kuvauksissa. Cyrus on toiminut laulukilpailun tuomarina neljän vuoden ajan, ja on ottanut sen kuvauspaikalle silloin tällöin mukaan myös koiriaan, muun muassa 4-vuotiaan beaglen Barbien.

Peoplen mukaan Cyrus kertoi tällä viikolla Geena The Latina and Frankie V Morning Show -ohjelmassa, että Barbie oli vähällä kuolla kuvauspaikan kulisseissa sattuneen onnettomuuden vuoksi.

– Tämä on surullista, mutta tilanne hoidettiin ja koirani kukoistaa ja voi hyvin, Cyrus pohjusti ennen tarinaansa.

Laulajan mukaan sillä aikaa, kun hän toimi The Voicen tuomarina ja arvioi laulajien suorituksia, sai Barbie oleskella ohjelman kulisseissa. Jossakin vaiheessa tuotantoryhmä huomasi kesken kaiken, että Barbie oli pureskellut lattialla johtoja eräästä televisiosta, josta seurattiin laulajien esityksiä.

– Minun koirani menee ja puree johdot tv:stä, jota kaikki katsovat ja yhtäkkiä me huomaamme, että hän kouristelee ja saa sähköiskun, Cyrus kertoi Peoplen mukaan.

Lähettyvillä olleet ihmiset tajusivat heti, että poptähden koira oli hengenvaarassa. Kukaan ei kuitenkaan voinut tehdä mitään muuta kuin katsoa tilannetta kauhuissaan, sillä koiran leuat olivat lukittuneet vioittuneen sähköjohdon ympärille.

– Et voi avata hänen suutaan, koska ihminen, joka yrittäisi avata suuta, saisi myös sähköiskun. Koirani sai sähköiskun The Voicessa, Cyrus jatkoi.

Barbie pelastui kuitenkin lopulta ja Cyrus selvisi säikähdyksellä. Nykyään koira voi hyvin ja on iloinen oma itsensä.

Miley Cyrus viime vuonna Lontoossa.­

27-vuotias Miley Cyrus on yksi viime vuosikymmenen menestyneimmistä poptähdistä. Hannah Montanan roolista kuuluisuudeksi singahtanut tähti on tehnyt jättihittejä ja keikkaillut maailman suurimmilla areenoilla.

Cyrus on ollut julkisuudessa myös värikkään yksityiselämänsä vuoksi. Hän on kertonut avoimesti erostaan Chris Hemsworthin kanssa ja suhteistaan naisten kanssa.