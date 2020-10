Sara Sieppi julkaisi seksikkäitä sänkykuvia – yllättäen Jari-Matti Latvala ilmestyi kommentoimaan otoksia

Rallikuski Jari-Matti Latvalalla oli sanottavaa Sara Siepin julkaisemiin kuviin ja kuvatekstiin liittyen.

Vuoden 2011 Miss Suomi ja someammattilainen Sara Sieppi, 29, julkaisi Instagramissaan neljän kuvan sarjan, jossa poseeraa sängyllä yllään t-paita ja alushousut. Mustavalkoisen kuvasarjan kanssa Sieppi julkaisi englanninkielisen tekstin.

Teksti kuuluu suomennettuna näin:

– Tiedät, että vanhenet, kun koko päivän sängyssä olosta tulee syyllisyyden tunteita. Jos luet tätä ja ajattelet, että ”mistä hän puhuu”, olet luultavasti alle 25-vuotias. Nauti vielä, kun voit, Sieppi kirjoittaa ja jatkaa:

– Kyllä, googlasin ’It’s okay to stay in bed all day’. Ja joo, tuntuu vanhalta ja joo, nyt ylös.

Siepin mustavalkoinen kuvasarja sai runsaasti ihastelevia kommentteja ja kommenttikenttä täyttyi muun muassa tulta kuvaavista emojeista. Pian oman kommenttinsa kirjoitti myös rallikuski Jari-Matti Latvala, 35, omalta henkilökohtaiselta Instagram-tililtään. Latvala kirjoitti kommenttinsa myös englanniksi.

– Pysy sängyssä, lataa akkujasi ja aloita viikkosi täynnä energiaa. Muuten, sängyssäsi on uskomattoman kaunis tyttö, Latvala kirjoitti englanniksi sydänsilmäisen emojin kera.

Kuvaa olivat kommentoineet ihailevasti myös Siepin julkisuudesta tutut ystävät Rosanna Kulju, Shirly Karvinen ja Sabina Särkkä.

– No terve mikä hottis, Kulju kommentoi kuvaa.

Sara Siepillä on Instagramissa 194 000 seuraajaa ja hän on missivuosiensa jälkeen tehnyt omasta sometyöstään itselleen tuottoisan ammatin. Sieppi on ottanut julkisesti kantaa myös työnsä tuomiin ikäviin asioihin, kuten nettikiusaamiseen.

Hän on useamman kerran puhunut siitä, kuinka paljon sanat voivat satuttaa myös työnsä puolesta julkisuudessa olevia.

– On päiviä, kun ei satu. Välillä sattuu sitäkin enemmän. Siinä sun ruudulla on oikea ihminen. Se lukee ja tuntee, Sieppi on kirjoittanut somessaan.